Xbox Project Scarlett: spesifikasjoner, lanseringsdato og bekreftede spill for Xbox Two

En ny Xbox er på vei, og navnet er «Xbox Project Scarlett».

Eller, det er i alle fall kodenavnet. Microsoft annonserte endelig sin nestegenerasjonskonsoll under sin store E3 2019-presentasjon, og det later til å bli litt av et monster.

«For oss er konsollen essensiell og helt sentral i vår opplevelse. En konsoll bør designes, bygges og optimaliseres for én ting, og kun én ting – gaming,» sa Xbox-sjef Phil Spencer, mens han viste frem selskapets fornyede forpliktelser mot å lage den aller beste spillkonsollen det er mulig å lage, særlig etter den brokete Xbox One-lanseringen, der fokuset på spill ble borte i mylderet.

«Dette avgjørende åpenbarende øyeblikket vil være brent inn i din gaminghistorie.»

«Vi på Team Xbox vil alltid være hengitt til å levere de beste nye spillene slik at du kan finne de. Akkurat nå er den aller mest kreative og energifylte tiden i spillhistorien. Spill og spillere kan være en betydelig samlende kraft i verden.»

Xbox Project Scarlett later til å bli en ekstremt kraftig hjemmekonsoll. Den har innmat spesiallaget av AMD og en SSD som står i sentrum, slik at innovativ spillutviklingsteknikker kan tas i bruk. Dette er informasjonen vi har sålangt om det vi forventer på sikt kommer til å få navnet «Xbox Two».

Xbox Project Scarletts maskinvare. (Bilde: Microsoft)

Xbox Project Scarlett: det man trenger å vite

Hva er det? Xbox Project Scarlett kommer til å bli Xbox-konsollen av neste generasjon, med andre ord Xbox Two.

Xbox Project Scarlett kommer til å bli Xbox-konsollen av neste generasjon, med andre ord Xbox Two. Xbox Project Scarlett lanseringsdato: Microsoft har gitt Xbox Project Scarlett et lanseringsvindu i «vinteren 2020» – sannsynligvis mellom oktober og desember 2020.

Microsoft har gitt Xbox Project Scarlett et lanseringsvindu i «vinteren 2020» – sannsynligvis mellom oktober og desember 2020. Hva kan jeg spille på Project Scarlett? «Halo Infinite» er det første bekreftede lanseringsspillet, mens man også kan spille alle spill fra foregående generasjoner Xbox-konsoller via at den nye konsollen er bakoverkompatibel.

Xbox Project Scarletts maskinvare. (Bilde: Microsoft)

Xbox Project Scarlett spesifikasjoner og lanseringsdato

Med bare en skrytevideo som kilde vet vi ikke hvordan Xbox Project Scarlett kommer til å se ut, og heller ikke om maskinen til syvende og sist kommer til å hete Xbox Two. Vi har dog fått en del innsikt når det gjelder hva slags maskinvare det kommer til å være snakk om, og vi snakker allerede om en ganske spesiell innmat.

Maskinen kommer til å ta i bruk en spesiallaget prosessor fra AMD som vil inneholde Zen 2 og Navi-arkitekturer. Xbox Project Scarlett kommer til å være fire ganger kraftigere enn Xbox One X. Den vil kunne kjøre spill i 120 Hz, og potensielt i 8K-oppløsning, samtidig som den vil ta i bruk maskinvareakselerert ray-traycing-teknologi. Her vil man få både i pose og sekk.

Med på kjøpet får man, i likhet med PS5, en SSD, hvilket vil muliggjøre å bruke lagringsplassen som et slags virtuelt minne (RAM), samtidig som lastetider vil bli 40 ganger raskere. Dette vil la utviklere strømme data langt raskere inn i spillmotorer, og dermed gjøre mulig langt mer detaljerte verdener. Når det gjelder konvensjonell RAM vil konsollen ta i bruk GDDR6.



Det er også sannsynlig at nye Xbox Elite Wireless Controller Series 2, som nå kan forhåndbestilles, og lanseres 4. november i år, kommer til å være kontrolleren som tas i bruk av denne kommende konsollen. Det kan hende dette bare er ønsketenkning, men språket som brukes rundt denne lanseringen er såpass livlig at vi forventer intet mindre.

«Halo Infinite» kommer kun til Project Scarlett. (Bilde: Microsoft)

«Halo Infinite» kommer til å være et av spillene klare ved lansering, noe som betyr at Master Chief er tilbake, men det er ikke slik at dette kommer til å være det eneste man vil kunne spille ved lansering. Xbox Project Scarlett vil komme til å kunne muliggjøre spilling av tre generasjoner Xbox-spill via bakoverkompatibilitet. Dette betyr at man i tillegg til spill fra Scarlett-æraen kan man også spille spill laget for Xbox One, Xbox 360 og den opprinnelig Xbox-konsollen.

Som ovennevnt vil Xbox Project Scarlett lanseres i tide før jul i 2020.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort det lar seg gjøre – forhåpentligvis med en litt mer spesifikk lanseringsdato og det offisielle navnet på konsollen. Ha også i mente at det er et drøss rykter i omløp som sier at det kommer til å komme to nye Xbox-konsoller, med kodenavn Anaconda og Lockhart, der den førstnevnte er av den høytytende sorten (sannsynligvis er dette modellen annonsert i dag) og den sistnevnte en billigere mer strømmefokusert løsning. Tiden vil vise om dette fortsatt er Microsofts plan, men en ting er sikkert – hansken er kastet. Nå er det opp til Sony å utfordre med PlayStation 5.