Ny mislykket Windows 10-oppdatering kan være den mest alvorlige til nå

De tilbakevendende problemene med Windows 10-oppdateringer fortsetter å påvirke brukere, og nå meldes det at oppdateringen med kodenavn KB4532693 sletter filer på folks PC-er.

Vi har tidligere skrevet om hvordan den samme oppdateringen har skapt problemer med at startmenyen og skrivebordet blir gjenopprettet til standardinnstillingene.

Nå virker det imidlertid som problemene er mer alvorlige enn først antatt, fordi det ser ut som oppdateringen også sletter alle filene som ligger på skrivebordet.

Noen brukere har klart å gjenopprette filene fordi det viser seg at brukerprofilen bare er flyttet og gitt et nytt navn, men andre opplever at dette ikke er mulig å finne igjen filene.

Det er irriterende nok i seg selv å måtte finne igjen og flytte filer tilbake til sin opprinnelige plassering, men det er veldig problematisk om filer faktisk også blir slettet.

Vi vet ikke hvor utbredt problemet er, men Windows Latest viser i hvert fall til flere ulike brukere på Microsofts forum som beskriver slike problemer. Microsoft har fortsatt ikke gitt en kommentar til dette, men forhåpentligvis blir problemet løst snart.

Samtidig med at vi meldte om problemene med KB4532692 meldte vi også om at KB4524244 skapte problemer, og den oppdateringen er nå trukket tilbake av Microsoft. Dermed vil den ikke lenger lastes ned automatisk.

Denne oppdateringen første til problemer med HP-enheter på grunn av Sure Start Secure Boot Key Protection-funksjonen de er utstyrt med.

Dette er altså enda et eksempel på at Windows 10-oppdateringer skaper problemer, og vi håper Microsoft handler raskt og får på plass feilrettinger. Ikke minst håper vi de gjør alt de kan for at dette ikke skal skje i fremtiden.