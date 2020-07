Windows 10-startmenyen kan få flere større omveltninger fremover

Windows 10-startmenyen kan få ennå en oppgradering i form av avrundede hjørner i designet, hvis skjermbildet som går sin seiersgang på nettet nå er reellt.



Som Windows Latest har merket seg kommer dette glimtet av en potensiell ny look for startmenyen fra en tipsside hos Microsoft, der man kan få hjelp til å skreddersy menyen.

(Image credit: Microsoft)

Det som er interessant med illustrasjonsbildet er at man får se startmenyen med firkanter som har smått avrundede hjørner, snarere enn de skarpe kantene vi har i Windows 10 per nå. Søkeboksen under har også avrundede kanter, hvilket også skiller seg fra det nåværende utseendet på søkeboksen.



Teorien går på at dette er et skjermbilde sakset fra en intern versjon, en test-variant, av operativsystemet, og at dette viser hva som i fremtiden kommer til å skje med startmenyen – eller, i det minste hva Microsoft funderer på å gjøre når det gjelder designet på brukergrensesnittet.

Moderne look

Som alltid er det få som aner noe om når denne forandringen eventuelt kommer til å finne sted – ei heller finnes det noen garantier for at det hele kommer til å skje – men brukergrensesnittet som er avbildet ser ganske så pent ut, og det gir også mening satt i lys av de andre forandringene som nå blir implementert i Windows 10, for å gi operativsystemet en mer moderne look.



Vi har, selvfølgelig, sett avrundede hjørner dukke opp i testversjoner av Windows 10 tidligere også, så forandringen kommer ikke akkurat bardus på.

Historisk sett har Microsoft vært glade i å bruke avrundede kanter, men med Windows 8 og «Metro»-brukergrensesnittet gikk selskapet for et mer kantete utseende, med rette linjer, for å skille seg ut fra andre operativsystemer.



Som vi har sett tidligere er det en del forandringer i vente for startmenyen, inkludert at såkalte Live Tiles skal få bakgrunner som matcher temaet brukeren har satt i Windows 10, og det hele skal få en overhaling som gjør at alt ser noe renere ut. Er man av typen som driver med hasardspill kunne kan kanskje ha veddet på at Windows 10 H1 2021-oppdateringen kommer til å bli tidspunktet Microsoft introduserer forandringene på, men om de avrundede kantene kommer til å komme samtidig med resten av forandringene er vanskelig å si.