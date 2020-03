Valgfrie oppdateringer i Windows 10 skal pauses på grunn av koronavirus

Microsoft vil fra mai 2020 slutte å tilby valgfrie Windows-oppdateringer, og vil istedenfor kun lage viktige sikkerhetsoppdateringer fremover, grunnet effektene av utbruddet av COVID-19.



Dette betyr at Windows 10 og faktisk alle andre støttede versjoner av Windows, noe som også inkluderer Server-utgavene (helt ned til Windows Server 2008 – så Windows 8-brukere, dette gjelder også dere.)

Vi påpeker igjen at dette kun gjelder valgfrie oppdateringer, og ikke sikkerhetsoppdateringer. Disse vil bli distribuert på sedvanlig vis (den såkalte Patch Tuesday vil fortsatt finne sted, dagen Microsoft normalt sett gir ut sin månedlige sikkerhetspakke).



Microsoft sa i en uttalelse: «Vi har vurdert folkehelsesituasjonen og vi forstår at dette har en innvirkning på våre kunder. Som respons på disse utfordringene prioriterer vi å fokusere på sikkerhetsoppdateringer.»



«Fra og med mai 2020 setter vi alle valgfrie ikke-sikkerhetsrelaterte utgivelser på pause (C og D-oppdateringer), dette gjelder alle støttede versjoner av Windows klient- og serverprodukter (Windows 10, versjon 1909 og hele veien ned til Windows Server 2008 SP2).»

Uklare fremtidsutsikter

Microsoft nevnte ikke en tidshorisont for hvor lenge selskapet skal holde på kun med sikkerhetsoppdateringer – men det er selvsagt vanskelig, all den tid heller ikke Microsoft har tilgang på fungerende krystallkuler, og at dette vil avhenge av hvordan koronavirussituasjonen fortoner seg i fremtiden.



Valgfrie oppdateringer er selvsagt kun det – man trenger ikke å installere disse. Og om en ser lyst på ting kan en kanskje konkludere med dette: Desto færre oppdateringer Windows får, desto mindre sannsynlig er det at vi får nye problemer med OS-et.



Det har vært nok av disse den siste tiden.



I det aller siste opplevde vi blant annet at en Windows 10-oppdatering rotet til det innebyggede antivirus-systemet, noe som resulterte i en feilmelding som forklarte at en del filer ikke ble skannet (av ukjente årsaker). Forhåpentligvis vil dette Windows Defender-problemet bli ordnet snart.

Kilde: Wccftech