Raspberry Pi 4 kjører nå Windows 10 – mye raskere enn på Pi 3

Windows 10 on ARM (ARM-varianten av Windows 10) er oppe og går på Raspberry Pi 4 i kjølvannet av at driftige sjeler klarte å kjøre OS-et på Raspberry Pi 3, tidlig i 2019.



Den såkalte IoT Core-versjonen av Windows 10 er den eneste som offisielt er laget til den lite røslige datamaskinen, men det finnes også måter å få den fullverdige varianten av Windows 10 til å kjøre på Raspberry Pi.

Som Windows Latest merket seg har en person ved navn Marcin (@Marcinoo97), en selvproklamert «security researcher» (ut i fra Twitter-profilen er det vanskelig å se om dette er en yrkestittel eller ei), klart å få ARM-varianten av Windows 10 til å kjøre på Pi 4 Model B.

Old build of Windows 10 arm64 running on a raspberry pi 4b 4gb (limited to 1gb of ram) pic.twitter.com/LYoe6H6vCWJanuary 25, 2020

Raskere, men ikke raskest

Der Pi 3 hadde en del problemer med å klare å drive Windows 10 on ARM viser det seg at den nye varianten av miniatyrdatamaskinen har fått langt mer krutt å rutte med, og dermed klarer å kjøre OS-et på en langt bedre måte.



En Twitter-bruker spurte: «Så, hvordan føles Windows ut på Pi 4? Er det mer responsivt enn på Pi 3?»



Marcin svarte: «Ja, det er så mye raskere» – men Marcin poengterte også at han ikke hadde tilgang til mer enn 1 GB RAM (på en Pi-enhet med 4 GB.)

Marcins installasjon av Windows 10 på ARM-maskinen ble gjort ved hjelp av WoA Deployer. De mer tekniske aspektene ved prosessen forklares i detalj i tråden på Twitter.



Selvfølgelig kommer det til være store begrensninger når det gjelder ytelsen man kan få ut av Pi 4, i alle fall om man sammenligner med mer tradisjonelle laptoper (laget for Windows 10 on ARM), Snapdragon-drevne maskiner som for tiden har en tendens til å bli kraftigere og kraftigere.

I likhet med Pi 3 kommer det å kjøre fullverdige Windows-programmer (såkalte desktop apps) på Pi 4 til å være en tunggrodd opplevelse. Det er likevel interessant å se at det kan gjøres, og Pi 4 bør kunne klare å takle helt vanlige oppgaver på en god måte — selv om det er verdt å merke seg at dette prosjektet fortsatt befinner seg på et veldig tidlig stadium.



Vi har tidligere sett Windows 10 on ARM kjørende på en rekke rare enheter. Et av de mest snodige eksemplene er kanskje Windows 10 kjørende på en gammel Lumia 950 XL-telefon.