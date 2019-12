Nå lar Windows 10 deg ringe rett fra PC-en

Nå kan alle som bruker Android og Windows 10 glede seg over at det blir mulig å ringe (og motta samtaler) direkte fra PC ved hjelp av Din Mobil-appen.

Testing av funksjonen startet opp i oktober, og den gjør det blant annet mulig å sømløst flytte samtaler mellom PC og telefonen etter eget ønske.

Alle som har en Android-telefon med versjon 7 eller høyere og en PC med Windows 10, vil altså få tilgang til funksjonen. Brukere av iPhone dessverre ikke tilgang i denne omgang i hvert fall.

Det er ZDNet som viderebringer nyheten etter at Microsoft annonserte det i en tweet, og der kommer det også frem at oppdateringen rulles ut gradvis.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71December 11, 2019