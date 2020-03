Hvorfor skjuler ikke VPN-tjenesten hvor jeg er?

VPN-tjenester kan gi mange fordeler. En av de viktigste av dem er at de kan gi deg en ny virtuell plassering, slik at du kan få tilgang til nettsteder og tjenester som kun er tilgjengelig i noen land.

Dette skjer stort sett automatisk. Når du kobler til en server i Storbritannia, USA eller hvor som helst ellers, så blir din egen IP-adresse skjult, og nettsidene du besøker behandler deg som om du er i landet du har valgt.

Dessverre fungerer ikke alltid ting som forventet. Selv om du har valgt en server i USA forteller likevel nettsidene deg at du er i Norge, eller du kan oppleve at de tror du er i et helt annet land.

Dette kan være et betydelig problem, ikke minst hvis tilgang til slike nettsider er grunnen til at du har tatt i bruk en VPN i utgangspunktet. I noen tilfeller vil det også være lite du kan gjøre med problemet. Netflix jobber for eksempel hardt med å blokkere VPN- og proxy-tjenester, og det lykkes i stor grad. Da vil den eneste muligheten din være å prøve en annen tjeneste og håpe på det beste, men også da vil du ikke alltid være garantert at det fortsetter å fungere.

Enkelte problemer er likevel mulig å løse, så du trenger ikke å gi opp helt ennå. Nedenfor finner du en guide som hjelper deg til å indentifisere en rekke problemer som kan oppstå, og hvordan du kan løse dem.

Sjekk VPN-lokasjonen din

Det første skrittet mot å identisere VPN-lokasjonen din, er å dobbeltsjekke at det klientprogramvaren forteller deg faktisk er riktig. Her er det to problemer du må tenke på.

Noen ganger vil en VPN-klient si at den er koblet til i ett land, men egentlig være tilkoblet et helt annet sted. Vi har for eksempel opplevd at en VPN-tjeneste ga oss tyske og amerikanske IP-adresser når vi koblet oss til det som var klassifisert som britiske severe. Dermed opplevde vi at BBC iPlayer ikke fungerte, selv om vi hadde valgt riktig land.

Det andre problemet er at noen dårlige programmerte VPN-klienter ikke viser tilkoblingsstatusen din skikkelig. Det kan dermed fremstå som om du er tilkoblet, selv om forbindelsen har blitt brutt. Dermed kan det se ut som du er tilkoblet en VPN-server et helt annet sted, mens du egentlig bare bruker din vanlige internettforbindelse med din egentlige IP.

Vi du sjekke dette, kan du gå til IPLocation.net når du opplever problemer. Der får du raskt vite byen og landet der det ser ut som du er tilkoblet fra. Her må du huske på at geolocation ikke alltid er helt nøyaktig, så ikke bry deg om feil by vises – det er uansett landet som teller.

Hvis du får beskjed om at du befinner deg der du faktisk er er, så har VPN-forbindelsen blitt brutt eller sluttet å virke. Prøv å starte enheten på nytt, og se om det hjelper.

Hvis IP-adressen hører til et annet land men ikke det du faktisk har valgt, så kan det være noe feil med selve tjenesten. Prøv å starte klienten på nytt, koble til andre servere og se om de virker som forventet på iplocation.net. Det er lurt å rapportere feil du finner til VPN-tilbyderen, slik at de kan fikse dem.

Hvis iplocation.net gir deg en IP-adresse i det landet du faktisk har valgt, så fungerer VPN-tjenesten i utgangspunktet som forventet. Det er jo gode nyheter, men det betyr samtidig at du må grave litt dypere for å finne kilden til problemet.

Prøv en annen server

Noen ganger blir du tilordnet en IP-adresse som viser seg å være registrert som en VPN-adresse av nettsiden du besøker, noe som gjør at du blir blokkert fra å få tilgang.

Resultatet er at VPN-tjenesten ikke gjør nytten sin, selv om du er koblet til en server som befinner seg i riktig land.

Noen VPN-tilbydere prøver å fremheve servere som egner seg spesielt til bestemte bruksområder. Klienten kan for eksempel vise et ikon ved enkelte servere som indikerer at de fungerer godt til Netflix. Enkelte vil også formidle denne informasjonen gjennom en liste på nettsidene sine, og det går også an å sende dem en mail og spørre.

Det siste du kan prøve hvis du ikke får en av serverne for et bestemt land til å fungere, er å prøve de andre for samme land etter tur. Du har ingen garanti for at det vil fungere, men vår opplevelse er at det ofte er nok til å løse problemet.

Informasjonskapsler og mer

Ofte er det ikke nok å bare bytte IP-adresse for å overbevise en nettside om at du befinner det i et annet land, og det gjelder spesielt om du har en konto på siden eller har besøkt den før.

Nettsiden kan for eksempel ha registrert IP-adressen og lokasjonen din første gang du besøkte den. Er du logget inn via en Facebook-konto eller lignende, kan det også være at nettsiden henter lokasjonsdetaljer derfra. Nettsider kan også lagre slike data i informasjonskapsler, og bruke neste gang du besøker siden.

Dette vil variere mellom ulike nettsider, men det er lurt å sjekke om noen av dette kan være grunnen til problemene du har.

Begynn med å logge ut av kontoen på nettsiden, før du kobler til med VPN og logger inn igjen.

Neste steg er å slette informasjonskapsler i nettleseren, får du gjør et nytt forsøk på å logge inn.

En siste ting du kan prøve er å bruke en inkognito-fane i nettleseren din til å logge inn. I Chrome gjør du det ved å klippe på Meny > Ny inkognito-fane, mens Firefox gir deg det samme gjennom Meny > Nytt privat vindu.

Geolokasjons-API

Nettsider og apper har flere ulike metoder de kan bruke til å finne lokasjonen din, men den enkleste av dem er HTML Geolocation API-et. Den er enkel å bruke, ofte overraskende nøyaktig, og den blir sannsynligvis ikke påvirket av din VPN-tjenesten din.

Dette kan du teste ved å koble til VPN-tjenesten din, og deretter kjøre geolokasjonstesten på BrowserLeaks.com.

Der vil du oppleve at nettsiden spør om å få tilgang til lokasjonen din, og når du svarer ja så får du opp et kart der du sannsynligvis får se din virkelige lokasjon og ikke VPN-serverens plassering.

Problemet her ligger i at hvis du gir en app eller nettside tilgang til lokasjonen din, så blir den sannsynligvis lagret til neste gang.

Derfor bør du sjekke i innstillingene til nettleseren etter tidligere tillatelser, og slette dem du ikke trenger.

I Chrome gjør du det ved å gå til Innstillinger > Nettstedinnstillinger > Sted og sletter oppføringene du ikke vil ha der

I Firefox finner du det samme ved å gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Innstillinger for Plassering.

En annen mulighet er å kontrollere denne tilgangen på enhetsnivå, slik at du kan kontrollere flere apper samtidig.

I Android gjør du det ved å gå til Innstillinger > Posisjon, og tillate bestemte apper eller blokkere alle.

I Windows 10 kan du gå til Innstillinger > Personvern > Plassering. Der kan du kontrollere hver apps tilgang til posisjonen din, og du kan også stenge tilgangen for alle appene dine samtidig. Bare husk at dette kun gjelder Windows’ egne apper, og ikke Chrome, Firefox og annen tredjepartsprogramvare.

IP-lekkasjer

En nettside kan prøve å identifisere den virkelige plasseringen din ved å sjekke etter IP-adresselekkasjer, eller andre indikasjoner på at du ikke befinner deg der du på står at du er.

Går du til Doileak.com og trykkerpå «Start tests», så kan du få et inntrykk av hvordan dette virker.

Sjekk spesielt under WebRTC Leak og http Request Leaks. Hvis noen av disse inneholder din virkelige IP-adresse (ikke en lokal 192.168.x.x-adresse), så kan det føre til at nettsider kan oppdage din virkelige plassering.

Denne siden kan også finne tegn som tyder på at du bruker en proxy eller VPN. Slike indikasjoner kan være at du bruker en uvanlig tilkoblingstype, at du rapporteres med flere ulike nettlesere eller at det er forskjell på tidssonen til nettleseren og IP-adressen din.

Resultatene kan se ulike ut med ulike nettlesere, så besøk gjerne Doileak.com med ulike nettlesere og ulike enheter, og se etter forskjeller.

Hvis du oppdater at en nettleser eller enhet ikke viser en bestemt lekkasjer, kan du prøve å bruke den med VPN-tjenesten din og se om det hjelper på nettsiden som har skapt problemer.

Å tette slike lekkasjer kan være vanskelig fordi de ofte har å gjøre med hvordan VPN-tjenesten er satt opp, men det kan likevel være ting du kan prøve. Sjekk innstillingene i VPN-klienten din etter personvernfunksjoner du kan aktivere, som smart DNS, multi-hop VPN eller Tor-støtte, eller ta en titt på støttesidene til tjenesten.