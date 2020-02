Beste smartklokke i 2020: Her har vi samlet og rangert våre test-favoritter

Velkommen til TechRadars guide til de beste smartklokkene i 2020!

Dagens smartklokker har mange triks i ermet, som å søke på nettet med stemmen, spore hvor du befinner deg ved hjelp av GPS eller til og med måle pulsen din så du får hjelp til å ta vare på helsen din. Ikke minst får du all denne informasjonen levert til telefonen din.

Vi har testet det meste av smartklokker på markedet, fra Apple Watch via Fitbit- og Garmin-modeller til Samsungs populære klokker med Tizen-system om bord. Det finnes også en rekke smartklokker som er utstyrt med Wear OS, altså Googles eget operativsystem som tidligere helt Android Wear.

Når vi tester smartklokker vurderer vi design, funksjoner, batterilevetid, spesifikasjoner og pris, før vi vurderer dem opp mot konkurrentene.

Til slutt finner vi ut om de fortjener en plass på denne listen, og vi holder topplisten vår fortløpende oppdatert etter hvert som nye modeller slippes.

Vi har testet de fleste av toppmodellene du kan kjøpe akkurat nå, fra Apple Watch til Fitbit, Garmin og Samsungs beste.

1. Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartklokke har blitt stiligere

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: 1 ,15 GHz, 2 kjerner | Reimstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: 4 dager med 46 mm / mindre med 42 mm | Lademetode: trådløs | IP-sertifisering: 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, 4G

Imponerende batteritid

Nyttig roterende skjermkant

Irriterende lader

Bixby er ikke bra

Den beste smartklokka du kan kjøpe akkurat nå er fra Samsung, og den heter Galaxy Watch i stedet for S4 som vi hadde ventet. Den følger etter Gear S3 og Gear Sport fra 2017, og den bringer med seg et stort antall forbedringer.

Vi har testet 46 mm-versjonen grundig, og den byr på en fenomenal firedagers batteritid selv ved tung bruk. Det er spesielt imponerende, tatt i betraktning at mange av de andre klokkene på denne listen kun holder det gående i en dag eller to.

Den roterende skjermkanten er fortsatt et høydepunkt når det kommer til navigering rundt i Tizen OS, og den har et av de meste intuitive brukergrensesnittene vi har vært borti i en smartklokke.

Utvalget av apper er mer begrenset enn hva du får med Wear OS eller watchOS 4 – de to rivaliserende smartklokke-operativsystemene – men et stort utvalg funksjoner er likevel på plass, og Samsung har laget en klokke som både har et flott design, og som gir deg gode treningsfunksjoner.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch

2. Apple Watch 5

Den beste Apple-klokka du får kjøpt for penger

OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,78 tommer OLED | Prosessor: Apple S5 | Reimstørrelse: varierer med klokkestørrelse | Lagring: 32 GB | Batteri: 1 dag til 36 timer | Lademetode: trådløse | IP-sertifisering: vanntett ned til 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G

Skjerm som alltid er på

Mer lagring

Batteriet er ikke glimrende

Fortsatt dyr

Apple har ikke tatt førsteplassen på vår smartklokkeliste, men dette er den beste klokka du kan kjøpe hvis du har en iPhone. Den fungerer sømløst med Apples telefoner, og den er et godt valg så lenge du har tenkt til å holde deg på Apple-siden en stund fremover.

Apple Watch 5 har ikke de helt store oppgraderingene sammenlignet med forrige modell, og den største endringen er at den har fått en skjerm som alltid er på. Dermed slipper du å holde håndleddet riktig får se noe på skjermen, og alt er i stedet synlig på den neddempede skjermen.

Designet er også likt Watch 4, et design vi liker veldig godt, og du kan velge mellom de to størrelsene 40 og 44 mm.

Alle treningsfunksjonene du forventer er også på plass, og du får finesser som EKG-måler, GPS-sporing, god pulsmåling og mye mer.

Hvis du er på jakt etter den beste Apple-klokka så er det denne du skal ha, men den er ikke vår favorittsmartklokke.

Les hele vår test av Apple Watch 5

3. Samsung Galaxy Watch Active 2

For en litt høyere pris får du en digital roterende skjermkant

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: Dual-core 1,15 GHz | Reimstørrelse: 20 mm | Lagring: 4 GB | Batterilevetid: rundt 2 dager | Lademetode: trådløs | IP-sertifisering: 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth

Kvalitetsdesign

Roterende digital skjermkant

Få funksjoner for den høyere prisen

Begrensede muligheter på iOS

Totalt sett er det lite som har forandret seg siden forrige versjon av Galaxy Watch Active, men det er egentlig positivt – dette er fortsatt en god smartklokke til en overkommelig pris. Galaxy Watch Active 2 har en 1,2 tommer stor skjerm på 360 x 360 piksler, som er lyssterk og flott, mens klokken samtidig er liten nok til å sitte på håndleddet ditt uten å være plagsom.

Den er også utstyrt med et godt utvalg av treningsfunksjoner, inkludert 39 treningsrutinger, pulsmåler, EKG-måling og en helse-app med stress og sløvnmåling.

Galaxy Watch Active 2 er fortsatt billigere enn Apple Watch, men den er samtidig dyrere enn forgjengeren, noe som gjør at den får hardere konkurranse fra andre produsenter.

Om du derimot sammenligner den med Galaxy Watch, så blir den et veldig godt kjøp fordi den byr på veldig mye av det samme i en mindre innpakning.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch Active 2

4. Fossil Sport

Fossils beste til nå

Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 tommer 390 x 390 AMOLED | Prosessor: fire kjerner, 1,2 GHz | Reim: 22 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: to dager | Lademetode: proprietær | IP-sertifisering: IP68 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Lett konstruksjon

Høy ytelse

Mangler enkelte funksjoner

GPS kan være treg

Fossil har utviklet mye ekspertise når det kommer til smartklokker de siste årene, og alt dette har kulminert i den beste smartklokken selskapet har laget til nå.

Fossil Sport er en klokke av topp kvalitet med en lavere prislapp enn modellene høyere oppe på denne listen. Den har GPS, det lett med likevel premium design og batteri som varer i to dager.

Fossil har også fått plass til en Snapdragon Wear 3100 på innsiden, og Qualcomms nyeste og sprekeste byr på en bedre opplevelse enn du får fra eldre modeller.

Den har ingen unike funksjoner, men alt i alt kan likevel Fossil Sport være det beste valget for deg. Det gjelder ikke minst hvis du vil ha en treningsklokke som er utstyrt med Wear OS, og som samtidig ikke ser rar ut på håndleddet ditt til daglig.

Les hele vår test av Fossil Sport

5. TicWatch E2

En fullverdig Wear OS-klokke til en god pris

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Rundt 48 timer | Lademetode: Magnetisk | IP-sertifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Holder lett i to dager

Ikke NFC

Kjedelig design

TicWatch E2 er blant de rimeligste klokkene på denne listen, og tross at den lages av den relativt ukjente produsenten Mobvoi så er den likevel et spennende alternativ til de mer kjente merkene.

E2 er vanntett, det har god batteritid og du får den til en overkommelig pris. Designet er ikke akkurat en favoritt og den har ikke den beste kvalitetsfølelsen, men med tanke på prisen så ser den ganske bra ut likevel.

Klokken har innebygget GPS, en presis pulsmåler og søvnsporing. Alle treningsfunksjonene du forventer er også på plass, men fraværet av NFC gjør at den ikke kan brukes til kontaktløs betaling.

Les hele vår test av TicWatch E2 review

6. Ticwatch Pro

Vår favoritt blant Wear OS-klokkene har to skjermer

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,4 tommer, 400 x 400 kombinert OLED- og LCD-skjerm | Prosessor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: opptil 48 timer, 5 ekstra dager i «Essential mode» | Lademetode: magnetisk tilkobling | IP-sertifisering: IP68 | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Innovativ skjermteknologi

Kvalitetsdesign

Begrenset app

Ingen 4G-funksjoner

Vår favoritt blant Wear OS-klokkene er Ticwatch Pro, og den kan brukes med både iPhone og Android. Du har kanskje ikke hørt om TicWatch før, men dette er en høykvalitets klokke med en unik dobbelskjerm-funksjon.

Denne klokka har nemlig to skjermer, og de er plassert oppå hverandre. Øverst sitter det en gjennomsiktig LCD-skjerm som kan vise tiden, pulsen din og mer selv om du er nesten tom for batteri.

Under den sitter det en lyssterk og fargerik OLED-skjerm som gir deg alle mulighetene du forventer av Wear OS. Dermed får du både en komplett smartklokke som kan holde det gående i rundt to dager, og deretter forlenget levetid med begrenset funksjonalitet når du trenger det.

Mobvoi hevder at TicWatch Pro skal klare seg i 30 dager i strømsparingsmodus, men dette har vi ikke hatt mulighet til å teste ut skikkelig ennå. Vårt inntrykk var i hvert fall at den klarte seg i en snau uke når vi først brukte den i smartklokkemodus, og så i strømsparingsmodus når det ble nødvendig.

Av maskinvare får du GPS, NFC, Bluetooth til musikklytting og den nyeste Snapdragon Wear 2100-brikken.

Ikke minst må vi trekke frem prisen på 2690 kroner, som er en god del lavere enn konkurrentene. Det skal mye til for å bli skuffet av TicWatch Pro.

Les hele vår test av Ticwatch Pro

7. Fitbit Versa 2

Fitbits beste smartklokke til nå

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android 7+, iOS 11+ | Skjerm: 300 x 300 AMOLED | Lagring: 2,5 GB | Batterilevetid: opptil 5 dager | Lademetode: Magnetisk kontakt | IP-sertifisering: vanntett | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Skjerm som alltid er på

God batterilevetid

Mangler GPS

Ikke offline Spotify

Ikke støtte for Apple Health/Google Fit

Fitbit Versa 2 bringer med seg en god del oppgraderinger sammenlignet med forrige modell, inkludert en skjerm som alltid er på, Alexa-støtte, og og et litt slankere chassis.

Men om den opprinnelige Versa ikke var noe for deg så er nok ikke Versa 2 det heller. Dette er nemlig hovedsakelig den samme klokken, og den mangler en del av funksjonene man finner i andre smartklokker som GPS, og muligheter for offline-lytting til Spotify.

For mange leverer likevel Fitbit Versa 2 alt det man trenger i en smartklokke, og den er også billigere enn mange av konkurrentene.

Les hele vår test av Fitbit Versa 2

8. Apple Watch 4

Den forrige beste Apple-klokka

OS: watchOS 5 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,78 tommer OLED | Prosessor: Apple S4 | Reimstørrelse: Varierer med klokkestørrelse | Lagring: 16 GB | Batteri: 1 til 2 dager | Lademetode: trådøs | IP-sertifisering: vanntett ned til 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stor skjerm

Lett design

Batteritiden er ikke fantastisk

Fortsatt dyr

Apple Watch 4 er bemerkelsesverdig lik Apple Watch 5, men det er lett å glemme hvor store endringene var med fjorårets modell.

Watch 4 fikk en større skjerm enn tidligere modeller, og takket være lanseringen av Watch 5 har den også blitt mye billigere. Den kommer i varianter på 40 og 44 mm, og skjermene på begge disse utgavene er større enn det du får med mange andre smartklokker.

Det mest spennende med den er at du får innebygget EKG-måler, og den kan sjekke om du står i fare for å få hjerteflimmer så du kan oppsøke lege tidligere.

Du får også massevis av treningsfunksjoner og den seneste utgaven av watchOS. Bare husk at den ikke fungerer med Android, så du er nødt til å ha en iPhone for å bruke dem.

Les hele vår test av Apple Watch 4

9. Fitbit Ionic

Merket for de aktive leverer en flott smartklokke

Operativsystem: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,42 tommer | Processor: Tokjerner 1.0GHz | Remstørrelse: Stor | Lagring: 2,5 GB | Batteritid: 2-3 dager | Lading: Magnetisk ladekabel | IP-klassifikasjon: 50 meter | Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth

Lyssterk skjerm

Mange ulike treningsfunksjoner

Tregt brukergrensesnitt

Alvorlig mangel på apper

Fitbit Ionic kom uansett til å bli et vanskelig steg for selskapet – å prøve å komme seg inn på smartklokke-markedet etter å ha drevet med aktivitetsarmbånd, er tøft.

Innsatsen har gitt resultater på noen områder: nemlig trening, noe åpenbart, ettersom du kan logge alle mulige former for økter, fra løping og vektløfting til svømming. Den kommer også med kroppsvektveiledning, og du kan betale for ting med Fitbit Pay.

Da den først ble lansert, var prisen virkelig høy, og den var litt for dyr til at vi med god samvittighet kunne anbefale den. Den gode nyheten er at prisen har falt i løpet av de siste månedene, og du kan nå få kjøpt den for noen hundrelapper mindre enn veiledende pris.

Er du fan av Fitbit og leter etter mer enn det du får med et vanlig aktivitetsarmbånd, er dette et godt alternativ.

Les den utfyllende anmeldelsen av Fitbit Ionic

10. Apple Watch 3

Apples forrige modell har blitt billigere

Operativsystem: watchOS 4 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,53 tommer OLED | Prosessor: S2 tokjerner | Remstørrelse: Varierer avhengig av klokkestørrelsen | Lagring: 8 GB / 16 GB | Batteritid: 18 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifisering: IPX7 | Tilkobling: WiFi, Bluetooth, NFC

Fantastiske treningsfunksjoner

Varianten uten 4G gir mer for pengene

4G er en unødvendig kostnad

Batteritiden er for dårlig til søvnmåling

Apple Watch 3 (eller Apple Watch Series 3 om vi skal være pirkete) var tidligere den beste smartklokka på markedet, men den har nå blitt dyttet ned noen plasser på listen vår. Ja, det er i grunnen bare en Apple Watch 2 med ny innmat – men den nye innmaten utgjør en stor forskjell. I tillegg har prisen blitt lavere, og det gjør den enda mer attraktiv.

I likhet med hva som er tilfelle for Apple Watch 4 så får du heller ikke Watch 3 med 4G i Norge, men det er egentlig ikke noe stort tap. Ikke bare koster den mer, men batteriet brukes opp fortere også.

Vi liker versjonen uten 4G best fordi den er billigere og byr på alle de samme fordelene, og sammenlignet med Watch 2 får du lenger batteritid og bedre ytelse når du hopper mellom apper.

Den er fortsatt vanntett så du kan svømme med den, og du trenger heller ikke bekymre deg for at den skal bli våt i regnet når du jobber. GPS-en gjør i tillegg treningssporingen mer presis, og oppdateringen til watchOS 5 bringer også med seg mange nye funksjoner.

Les hele vår test av Apple Watch 3.