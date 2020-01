Beste aktivitetsarmbånd 2020: Med disse testvinnerne kommer du i form

Velkommen til TechRadars liste over de beste aktivitetsmålerne i 2020!

Aktivitetsarmbånd gjør det enkelt å spore aktiviteten og helsen din, og de fleste av de nye modellene på markedet kan holde oversikt over treningsøkter, puls, stress og mye annet med høy presisjon.

Tenk på dem som en elektronisk finger på pulsen din, som konstant måler hvordan det går med deg når du trener, til daglig og når du sover.

Markedet er fullt av gode produkter, og de fleste av dem vil levere grunnleggende sporing. I denne listen tar vi imidlertid kun for oss de beste.

Det vi ikke kommer til å ta for oss her, er de virkelige avanserte produktene du kan ha på håndleddet. Da må du se på vår guide til de beste smartklokkene eller de beste pulsklokkene, der du finner toppmodeller som Apple Watch 5, Fossil Sport og Samsung Galaxy Watch.

Du finner heller ikke Fitbit Ionic, Fitbit Versa 2 eller Fitbit Versa Lite på denne listen, siden de på tross av navnet begge er smartklokker som hører til i andre kategorier.

I denne listen finner du kort og godt de beste aktivitetsarmbåndene du får kjøpt akkurat nå, og vi har rangert dem basert på funksjoner, spesifikasjoner, pris, design og kvalitet på den tilhørende programvaren.

1. Fitbit Charge 3

Ta kontroll på treningen din

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: Seks dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Lett design

Stor skjerm

Ikke GPS innebygget

Ikke fargeskjerm

Charge 3 er en mer raffinert utgave av Charge 2, med et lettere design som ser bedre ut på håndleddet.

Skjermen er større og skarpere enn den du får med mange av de andre aktivitetsmålerne på denne listen, men den er fortsatt sorthvitt.

I motsetning til enkelte andre får du ikke innebygget GPS, men den er til gjengjeld vanntett og utstyrt med full sporing av trening og pulsmåler. Du kan også få GPS-sporing ved å koble Charge 3 til telefonen din.

Du må betale litt mer for denne enn du må for en del av de andre produktene på denne listen, men hvis du setter pris på Fitbits app og brukeropplevelse så vil du bli storfornøyd med dette valget.

Les hele vår test av Fitbit Charge 3

2. Garmin Vivosmart 4

Denne forteller deg hvor mye energi du har (eller ikke har)

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Slankt design

Lang batteritid

Liten skjerm

Ingen GPS

Det første Garmin-produktet på denne listen, er også et av de meste populære.

I motsetning til en del andre Garmin-produkter er ikke Vivosmart 4 for seriøse idrettsutøvere – den passer i stedet best for de som vil spore litt trening nå og da og se bra ut mens de gjør det.

Skjermen er større enn på andre Garmin-produkter, og den har et batteri som burde holde i opptil en ukes tid avhengig av hvor mye du trener.

Vivosmart 4 har også en innovativ ny funksjon som kalles «Body Battery» som hjelper deg til å finne ut akkurat når du burde trene, basert på hvor mye energi du har.

Les hele vår test av Garmin Vivosmart 4

Bilde: TechRadar
Image credit: Huawei
Image credit: TechRadar
Image credit: TechRadar
Image credit: TechRadar

3. Huawei Band 3 Pro

Både stil og substans på budsjett

Skjerm: ja | Pulsmåler: ja | Vanntett: ja | Aktivitetstrening: ja | GPS: ja | Batteritid: 14 dagers standby | Kompatibilitet: Android/iOS

God batteritid

Flott fargeskjerm

GPS kan være treg

Ingen "puste"-funksjon

Huawei Band 3 Pro er vårt favorittaktivitetsarmbånd akkurat nå, og med tanke på den lave prisen, er det mye å like med dette produktet.

Du får GPS innebygget, en nøyaktig pulsmåler, vanntett design og en flott fargeskjerm som viser deg all informasjonen du trenger. Den kombinasjonen av funksjoner får du ikke fra alle produktene på denne listen.

Er du på jakt etter et aktivitetsbånd som sette trening først, så er Huawei Band 3 Pro et godt valg, men utover det så er det ikke så mye spennende som kan trekkes frem. Det hadde vi imidlertid heller ikke ventet til denne prisen.

Les hele vår test av Huawei Band 3 Pro

Bilde: Fitbit

4. Fitbit Inspire HR

Inspirerer deg til å komme deg opp av sofaen

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batteritid: 5 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Flott design

Sporing mange typer data

Mangler svømmesporing

Ikke Fitbit Pay

Fitbit Inspire HR er en av selskapets nyeste modeller, og den er et bedre alternativ enn de enklere modellene.

Prisen er ganske overkommelig tross at den er godt utstyrt med funksjoner, inkludert pulsmåling, aktivitetsmåling, søvnsporing og pusteveiledning. I tillegg får du GPS, men kun via tilkoblet telefon.

Andre høydepunkter er den gode batteritiden på rundt 5 dager, og et strømlinjeformet og flott design. Den er også vanntett, men gir deg likevel ikke svømmesporing.

Kort salg er denne er veldig godt valg så lenge du ikke trenger svømmesporing, synes det er greit å ha med telefonen når du trenger, og ikke er ute etter noe som minner mer om en smart klokke. Vil du derimot har noe av dette, må du betale mer for en annen modell.

Les hele vår test av Fitbit Inspire HR

5. Garmin Vivosport

En Garmin med god battertid

Skjerm: Ja, farge- og berøringsskjerm | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Liten til å ha GPS

God batteritid

Kjedelig design

Mangler svømmemodus

Designet er kanskje litt kjedelig, men det er likevel flere gode grunner til at Garmin Vivosport er med på denne listen.

Den er billigere enn de fleste Fitbit-produkter, og den kommer med innebygget GPS samt syv dager batteritid på én lading.

Den kan ikke logge økter i bassenget, men tross mangelen på svømmemodus leverer Vivosport når det kommer til annen trening, og den er meget god til å måle jogging og sykling.

Les hele vår test av Garmin Vivosport

(Image credit: Honor)

6. Honor Band 5

Honors nyeste kroppsgadget

Skjerm: Ja, berøringsskjerm i farger | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batterilevetid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

God søvnmåling

Grei pris

Ustabile meldingsvarsler

Skjermen er tidvis lite responsiv

The Honor Band 5 har tatt et kraftig steg opp fra Band 4. Den har mange forbedrede treningsfunksjoner, i tillegg til en berøringsskjerm i farger, der du får opp all relevant informasjon.

En av de mest praktiske funksjonene er søvnmålingen. Her kan du få råd om å øke søvntiden, i tillegg til den vanlige søvnovervåkningen mange andre aktivitetsarmbånd byr på.

Honor Band 5 er dessuten et av de rimeligste aktivitetsarmbåndene på markedet, så hvis du trenger måling av trening eller søvn, og ikke vil bruke så mye penger på det, er dette et godt valg.

Les hele vår test av Honor Band 5

(Image credit: Xiaomi)

7. Xiaomi Mi Band 4

Xiaomis rimelige aktivitetsarmbånd

Skjerm: ja, berøringsskjerm i farger | Pulsmåling: ja | Vanntett: ja | Aktivitetssporing: ja | GPS: Tilkoblet GBS | Batterilevetid: 20 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Veldig rimelig

Slank utforming

Stanser ikke aktivitetsmåling automatisk

Bare tilkoblet GPS

Xiaomi Mi Band 4 er et helt ordinært, rimelig aktivitetsarmbånd, på den måten at det har et slankt design, en ganske liten fargeskjerm med kapasitiv knapp samt et utvalg aktiviteter du kan måle.

Det følger imidlertid med noen ekstra fordeler for treningsfriker. Batterilevetiden er på 20 dager, pulsmåleren er hendig og lett å lese av, så hvis du er ute etter enn ny pulsmåler, er det langt verre enheter du kan gå til innkjøp av enn denne.

Les anmeldelsen av Xiaomi Mi Band 4

8. Amazfit Bip

Den ser ut som en smartklokke, men det er en aktivitetsmåler

Skjerm: Ja, sorthvit | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 1 måned | Kompatibilitet: Android/iOS

Flott design

Glimrende tilhørende app

Auto-pause fungerer ikke

Fiklete grensesnitt

Amazfit Bip ser kanskje mer ut som en smartklokke enn noen av de andre enhetene på denne listen, men i og med at den kjører sin egen programvare har et stort fokus på trening så har vi valgt å ta den med på denne listen.

Designet til Amazfit Bip er unektelig inspirert av Apple Watch, og den er utstyrt med et vel av funksjoner som GPS, en nøyaktig pulsmåler, multisportsporing, søvnregistrering og VO2 Max-funksjon.

Hvis du kan tenke deg et design som minner mer om en klokke, så kan Bip være et godt valg for deg. Den er også lett, og andre høydepunkter er skjermen som alltid er på og den gode batterikapasiteten som burde holde til opptil en måneds bruk avhengig av bruksmønster.

Hvis alt dette høres lovende ut, så er sjansen stor for at du vil bli fornøyd med Amazfit Bip.

Les hele vår test av Amazfit Bip

9. Garmin Vivofit 4

Garmins nyeste – og billigste

Skjerm: Ja, farge-LCD | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 1 år | Kompatibilitet: Android/iOS

Ekstremt lang batteritid

Fargeskjerm

Ingen GPS eller pulsmåler

Ingen varsler på telefonen

Garmin Vivofit 4 er en av de beste aktivitetsmålerne selskapet noensinne har laget, og det betyr at den kommer med på denne listen sammen med en rekke andre fantastiske produkter.

Vi liker spesielt godt batteritiden til Vivofit 4, som innebærer at du ikke må lade den på et helt år. Det betyr at du kan ha den på deg hele dagen, og så hele natten for søvnmåling, uten å bekymre deg over å måtte lade.

Du får ikke varsler på telefonen med denne måleren, men du kan glede deg over fargeskjermen som alltid er på, nøyaktig – men noe begrenset – aktivitetsmåling og en solid app på telefonen som gir deg god oversikt over all statistikken.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Vivofit 4

10. Moov Now

Vår favoritt akkurat nå

Skjerm: Nei | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 6 måneder | Kompatibilitet: Android/iOS

Bra batteritid

Billig

Begrensede funksjoner

Ingen skjerm

Moov Now er offisielt vår favoritt blant alle aktivitetsarmbåndene som finnes i verden for øyeblikket. Den er billig, gir deg alt du kunne ønske deg i en aktivitetsmåler til daglig bruk, og batteriet varer i hele seks måneder.

Moov Now er imidlertid ikke bare designet som en skritteller – den kan logge boksing og øvelser på treningsstudio, i tillegg til at den har svømmemodus, løpetrening og søvnmålings-funksjoner. Det er mye!

Den har ikke GPS eller enkelte av de mer avanserte funksjonene man finner i andre aktivitetsarmbånd på denne listen, men ser du etter en flott måler til daglig bruk, som ikke koster voldsomt mye, så er Moov Now perfekt for deg.

Les den utfyllende anmeldelsen av Moov Now

Bilder: TechRadar; Fitbit; Samsung; Garmin; Moov; Huawei