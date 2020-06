Sony anbefaler å se torsdagens PS5-presentasjon med hodetelefoner

Hvis du har planer om å få med deg PS5-avdukningen 11. juni, bør du ta på deg hodetelefoner – i hvert fall om vi skal tro Sonys kommunikasjonsdirektør Sid Shuman.

Han skriver i en bloggpost at «du bør bruke hodetelefoner hvis du har mulighet, for showet kommer til å inneholde mye kult lydarbeid og dette blir vanskeligere å få med seg hvis lyden kommer fra telefonen din eller et par laptop-høyttalere».

Sonys lenge etterlengtede PS5-lansering skal gå av stabelen torsdag 11. juni kl. 22, og du kan få med deg alt sammen direkte på PlayStation.com/PS5.

Vi forventer å få se spill som faktisk kjører på PS5-maskinvare, og det er ventet demonstrasjoner fra både Sonys egne studioer og tredjeparter. I tillegg tyder alt på at vi får et bedre innblikk i 3D-lyd-teknologien som skal bli en del av PS5.

En lydevolusjon

Sjefsarkitekten for PS5, Mark Cerny, nevnte 3D-lyd-teknologien allerede i april 2019, og i ettertid har vi fått høre mer om Sonys Tempest Audio Engine som kan komme til å bli Sonys hemmelige våpen i konkurransen mot Xbox Series X.

Tidligere i år utdypet Mark Cerny hvordan det blir mulig å produsere tusenvis av individuelle lydkilder på PS5, slik at spilleren ikke bare vil høre en storm, men faktisk høre plasket fra hver eneste regndråpe.

Ifølge Cerny skal alt dette bli mulig via et par hodetelefoner, så det blir ikke nødvendig å ha et kostbart surround-anlegg får å oppleve denne teknologien.

Teknologien skal også være bygget slik at den tilpasses hver enkelt bruker ved å analysere formen på hodet og ørene dine, og dette skal gi en enda bedre lydopplevelse.

Vi krysser fingrene for at vi får oppleve denne teknologien i praksis under det kommende PS5-arrangementet, og det kan altså se ut som det kan være lurt å ha et par gode hodetelefoner tilgjengelig om du vil få mest mulig ut av presentasjonen.