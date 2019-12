Lyst på hjul på Mac Pro? Det blir 4400 kroner, takk

Helt siden Mac Pro først ble annonsert har vi visst at dette kom til å bli en temmelig dyr maskin – det er tross alt snakk om et Apple-produkt markedsført mot det profesjonelle markedet. Likevel, først nå som vi har hatt muligheten til å rote litt rundt i konfigureringsverktøyet har vi fått grep om akkurat hvor dyr den kan være.



En av de mest iøynefallende pristilleggene ved Mac Pro er om man vil legge til hjul på kabinettet. Dette er en relativt enorm metallboks, og den kan i mange tilfeller være tung – hjul kan dermed være en nyttig egenskap, slik at man kan enklere kan flytte maskinene rundt på kontoret. Hvis man vil oppgradere Mac Pro-kabinettet til et med hjul må man ut med 4400 kroner. Ja, du leste riktig.

Det er viktig å merke seg at Mac Pro ikke er ment for hvermannsen. Dette er en profesjonell maskin for voksenarbeid og de med dype lommer, og prislappen er derfor passende avskrekkende. Likevel: 4400 kroner for noen små hjul virker fjollete – uavhengig av hvor fancy de måtte være.

Dette er altså det samme selskapet som selger stativet til Pro Display XDR for 11 990 kroner, så om man skal sammenligne virker nesten hjulene som et røverkjøp. Man kan også se på hjulene som nok et bevis på at dette er en enhet som sannsynligvis ikke vil bli å finne i mange hjem, men heller på mange kontorer.

Ikke bare hjulene som koster

Siden konfigurasjonsverktøyet til Mac Pro er oppe og går gjorde vi som enhver komponenthungrig nerd ville ha gjort og satte alle innstillingene til høyeste nivå. Bare så det er sagt, hvis du ikke bokstavelig talt driver en renderfarm i Hollywood, så har du ingen bruk for en Mac Pro med all den beste innmaten – men om du tilfeldigvis gjør det, så er altså prisen for herligheten 583 519 kroner. Man får en helt grei bil for den summen.



Prislappen er helt hinsides, men du får også en helt hinsides maskin for pengene. En Intel Xeon W-prosessor med 28 kjerner; 1,5 TB RAM; 4 TB SSD-lagring og to AMD Radeon Pro Vega II Duo-grafikkort (4 GPU-er), med 32 GB VRAM per modul. Igjen må vi nesten understreke at man aldri kommer til å trenge slik maskinvare om man ikke bokstavelig talt er Pixar.

En ting som også er verdt å nevne er prisen for basismodellen. Hvis man bare vil ha foten innenfor døra må man likevel ut med 68 990 kroner. Det er en stiv pris for en hvilken som helst datamaskin, men prikken over i-en i dette tilfellet er de usle 256 gigabytene med lagringsplass man får. Er man oppe i snaue sytti tusen for en datamaskin er det nærmest en fornærmelse å bli avspist med så lite plass, 1 TB med SSD-lagring burde være et absolutt minimum – i dette tilfellet blir man nødt til å betale 4400 kroner ekstra. For å sette dette i perspektiv: man kan kjøpe to gørrkjappe NVMe-disker på 1TB for samme prisen.



Mac Pro er en ekstremt dyr maskin, og prisingen indikerer at Apple overhodet ikke er interesserte i å selge Mac Pro til vanlige brukere. Hvis du er ute etter en stasjonær måte å oppleve macOS Catalina på er det Mac mini som gjelder, i alle fall enn så lenge.