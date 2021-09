Vil fremtidige MacBook-modeller få pulsmålere?

Apple undersøker hvorvidt det vil være mulig å inkludere en biometrisk pulsmåler der man hviler håndflatene på nye MacBook-maskiner, hvilket later til å være et tegn i tiden, en indikasjon på at biometriske målinger ikke er noen simpel dille.



En ny patentoppføring beskriver hvordan en såkalt mikroperforert biosensor på høyre side av maskinen (der høyre hånd hviler) vil skyte små lysstråler inn i huden på håndleddet, og deretter måle hvor mye lys som blir reflektert tilbake til sensoren. Vi regner med at dette ikke er snakk om en form for biometrisk sikkerhetsfunksjon, med andre ord noe som potensielt kan erstatte fingeravtrykkleseren – uten noen videre forklaring i patentet ser det snarere ut til at MacBook-maskinene vil bruke sensoren til å måle puls, til bruk i helseapper og lignende.



Dette er i bunn og grunn samme type biometrisk sensor man finner i Apple Watch 6, Samsung Galaxy Watch 4 og mange av de andre toppmodellene innen aktivitetsarmbånd, men dette er første gangen vi ser noe slikt montert på en laptop.

Bilde 1 av 3 (Image credit: US Patent Office) Bilde 2 av 3 (Image credit: US Patent Office) Bilde 3 av 3 (Image credit: US Patent Office)

Det skal sies at mange patentsøknader ikke ender opp som funksjoner i faktiske produkter. Dette gjelder også i tilfellet Apple og sitt MacBook-patent. Apple Insider merker seg at det virker som om Apple er mer interessert i hvordan man skal få plass til en slik type teknologi i en laptop, snarere enn detaljene rundt hva slags sensor det er snakk om.



Patentet nevner også noe som antakeligvis vil virke opplagt: At mange vil synes et pulserende lys på MacBooken vil være noe foruroligende. En forslått løsning er en sensor som vil måle om brukeren er i nærheten av flaten, slik at lysene kun vil slås på når hånden dekker sensorområdet – forhåpentligvis vil dette gjør at man ikke får plutselige seanser med disco-lys når man surfer i mørket på kvelden, og maskinen prøver å finne en puls.

Biometri overalt?

Bruksområdene til en slik teknologi er relativt besnærende, men vi er litt usikre på hvorvidt det er god bruk av plass i en MacBook-maskin.



Det kan ligge verdi i å gi folk viktig informasjon om helse, men det finnes allerede produkter som spesialiserer seg på dette. At MacBook-maskiner plutselig skal bli helseenheter virker noe søkt.



I tillegg virker den planlagte plasseringen (der man hviler håndflaten) noe bortkastet. Vi ønsker oss for eksempel heller en tegneflate man kan bruke en stylus på (noe lignende det Wacom tilbyr), hvis man først skal bruke plassen til noe, ikke en pulssensor.