Ut med intel – nye Razer Blade 14 får endelig AMD Ryzen

I løpet av de siste par årene, samtidig som AMD har kommet tilbake på beina når det gjelder popularitet og ytelse, så har vi lurt på når de nye prosessorene kom til å bli en del av de aller gjeveste gaming-laptopene på markedet – og under E3 skjedde akkurat det, med Razer Blade 14.



Razer Blade 14 ble annonsert i Razers aller første hovedinnlegg under E3, og skal inneholde en AMD Ryzen 9 5900HX-prosessor og opptil et Nvidia GeForce RTX 3080 (bærbar-varianten). Alt dette skal pakkes inn i et tynt og nett chassis som bare er 1,67 cm tykk og veier 1,78 kg.

Det har dukket opp en hel rekke gaming-laptoper på 14 tommer i det siste, særlig med Intels Tiger Lake-baserte H35-prosessorer. Grunnen til at akkurat Razer Blade 14 er så kul er at den bruker den lille formfaktoren til å levere framifrå gamingytelse, takket være en kreativ kjøleløsning.

Prisen er, ikke spesielt overraskende, temmelig stiv. Grunnmodellen, som har en AMD Ryzen 9-prosessor, 16 GB RAM, Nvidia GeForce RTX 3060 og en skjerm på 1920 x 1080 med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, kommer til å koste 1799 amerikanske dollar (snaue 15 000 norske kroner). Og hvis du vil ha RTX 3080 og en oppløsning på 2560 x 1440 må du ut med hele 2799 dollar (drøye 23300 norske kroner). Det er også verdt å huske på at amerikanere gjerne oppgir pris uten moms, så her i nord kommer nok prisen til å være enda mer livsfarlig for sparegrisen.



Hvis du er villig til betale såpass for gaming på farten, så er det faktisk også mulig å bestille de nye maskinene via nettsiden til Razer.

En ny æra bærbare gaming-PC-er

På CES-messen tidligere i år var Intel full av lovord om den nye klassen gaming-laptoper som er på vei, noe selskapet kalte «Thin Enthusiast». I bunn og grunn tynne og lette gaming-laptoper som ikke ofrer ytelsen i krympingen av chassiset. Nå later det til at disse maskinene ikke bare kommer til å ha Intel-maskinvare på innsiden.



Vi har vært borti et par av de bærbare PC-ene i denne kategorien tidligere, for eksempel Asus TUF Dash F15, men Razer Blade 14 og Alienware X-serien som ble annonsert under Computex ser ut til å være modellene som virkelig kommer til å dytte i gang det nye segmentet.



Nå som det snart kan bli aktuelt å reise igjen kan bærbare PC-er som Razer Blade 14 tilby gamingytelse i toppsjiktet, uten at det betyr at man må drasse med seg en stor sekk eller pådra seg rygg- og nakkeskader av vekten.



Den er ikke bare framifrå til PC-spill heller – vi er helt sikre på at mange som jobber i kreative yrker også kommer til å elske denne formfaktoren. Så lenge man har en AMD Ryzen 9 med åtte kjerner og et Nvidia GeForce RTX 3080 vil videoredigering, lydarbeid og og 3D-modellering gå som en lek, selv om man er på farten.

Det eneste skåret i gleden kan potensielt være batteritiden. Razer hevder at Blade 14 kan vare i opptil 12 timer på én enkelt lading, hvilket høres imponerende ut – samtidig har disse maskinene såpass mye krutt på innsiden at det skal godt gjøres å få plass til et batteri som faktisk klarer å opprettholde høy ytelse over spesielt lang tid. Vi kommer definitivt til å fokusere på nettopp batteriet når vi eventuelt har maskinen inne til test.

Hvis en såpass liten laptop faktisk viser seg å klare både en ytelse i toppsjiktet og et batteri som klarer brasene, så kan dette bli en svært besnærende maskin.