UFC 254 direkte: slik ser du Khabib vs Gaethje denne helgen

Dette er Fight Islands siste store begivenhet i år, og det er en virkelig godbit som venter oss. UFC 254 er vertskap for den største MMA-kampen i 2020, der den midlertidige lettvektsmesteren Justin Gaethje møter den dominerende skikkelsen Khabib Nurmagomedov i kampen om den udiskutable mestertittelen. Vi viser deg akkurat hvordan du kan direktestrømme UFC 254 og se Khabib mot Gaethje og enda mer denne helgen med ESPN+ (via USA). Du kan også se selve hovedkampen på Viaplay Sport.

Etter at Abdulmanap Nurmagomedov, Khabibs far, døde av Covid-19, ble Khabib etterlatt på sidelinjen for å håndtere sin egen personlige tragedie. Garthje trådte inn som midlertidig mester. Denne helgen er Nurmagomedov tilbake i Octagon for å kreve sitt belte tilbake.

Live stream UFC 254 Det er verdt å merke seg at UFC 254 skal foregår på et langt tidligere tidspunkt enn tidligere begivenheter nå på lørdag 24. oktober. De innledende kampene begynner kl. 16.15 norsk tid, mens hovedkampen skal begynner kl. 20.00. Og det er på ESPN+ du får sett kampen (via USA). Du kan også se selve hovedkampen på Viaplay Sport.

Gaethje har klatret opp lettvektstigen med kjempesteg, og avsluttet med en dominerende opptreden mot Tony Ferguson i mai. Nå skal han utnytte sin bakgrunn fra bryting for å utfordre den regjerende mesterne, og bruke det høye tyngdepunktet til å gi enda mer kraft til sin rekordpregede slagfrekvens.

Khabib Nurmagomedov har imidlertid sett alt dette før, og dessuten nedkjempet det. Han har den lengste ubrutte seiersrekken i UFC-historien, og den overlegne seieren mot Conor McGregor viser at Nurmagomedov svært sjelden får vanskeligheter. Khabib er utrolig kraftfull, og har jobbet seg oppover ved å holde sine motstandere i sjakk og avslutte med å innhylle motstanderen i uimotståelige slag.

Men det er her denne helgens UFC 254-møte blir interessant. Selv om det er fort gjort å anta at denne rå kraften vil sikre Nurmagomedov beltet nok en gang, har den midlertidige mesteren en unik stil som ikke må undervurderes hvis Khabib skal befeste sin posisjon.

Les videre for å finne en direktestrømming fra UFC 254 for å se Khabib vs Gaethje på nettet.

UFC 254 direkte: se Khabib vs Gaethje og hele lørdagens program på nettet

ESPN+ har rettighetene til alle de store UFC-kampene i USA. I Norge viser selve hovedkampen på Viaplay Sport. Opptakten til hovedkampen begynner kl. 20.00 norsk tid, og dermed begynner nok ikke selve kampen i Octagon før rundt kl. 21.00. Du kan kjøpe direkte adgang til hele kampprogrammet hos ESPN, men norske brukere kan være avhengige av et VPN for å få til dette.

UFC 254 – hele programmet

Hovedkamper

Khabib Nurmagomedov vs JustinGaethje; Lettvekt

Robert Whittaker vs Jared Cannonier; Mellomvekt

Alexander Volkov vs Walt Harris; Tungvekt

Islam Makhachev vs Rafael Dos Anjos; Lettvekt

Cynthia Calvillo vs Lauren Murphy; Kvinne-fluevekt

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba; Lett tungvekt

Jacob Malkoun vs Phillip Hawes; Mellomvekt

Innledende kamper

Stefan Struve vs Tai Tuivasa; Tungvekt

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov; Weltervekt

Da-Un Jung vs Sam Alvey; Lett tungvekt



Forkamper

Nathaniel Wood vs Casey Kenney; Catchweight

Umar Nurmagomedov vs Sergey Morozov; Bantamvekt

Liana Jojua vs Miranda Maverick; Kvinne-fluevekt

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev; Lettvekt