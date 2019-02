TV2 viste reklamefilm for Samsung Galaxy S10 – en dag for tidlig

Vi har allerede sett en rekke lekkasjer rundt Samsung Galaxy S10-serien som er ventet lansert i morgen, men dagen før den skal vises frem for hele verden er det faktisk norske TV2 som utilsiktet har stått får den største avsløringen hittil.

En norsk leser har nemlig tipset The Verge om at en reklamefilm for Galaxy S10+ ble vist i en reklamepause på TV2 i dag morges. I den 30 sekunder lange filmen (som nå er fjernet fra YouTube, men lastet opp igjen av SlashLeaks) ser man tydelig alle designdetaljene til telefonen, inkludert kamerahullet, fingeravtrykkleseren i skjermen og det triple kameraet på baksiden. I tillegg bekreftes det også at telefonen har toveis trådløs lading.

Også Samsungs kommende trådløse ørepropper Galaxy Buds dukker opp i reklamefilmen, og det gjøres et poeng av at du kan lade dem ved å legge dem på baksiden av Galaxy S10.

Tek.no har også omtalt saken, og i en uttalelse til nettstedet sier mediesjef i TV2 Jan-Petter Dahl at de tar på seg ansvaret:

– Vi ble gjort oppmerksomme på dette i morges, og det er vi som har gjort feil her og rett og slett kjørt den for tidlig. Reklamen ble vist to ganger under God Morgen Norge i dag, og er nå tatt ned igjen frem til den skal kjøres igjen senere i uka, sier Dahl.

Lanseringen av Galaxy S10-serien går altså av stabelen i morgen kveld i San Francisco kl 20.00 norsk tid, og vi skal bringe deg alle detaljene om Samsung nye telefoner etter hvert som de dukker opp.