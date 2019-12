Julegavetips til PlayStation-gamere

Det er bedre enn noen gang å være fan av PlayStation, selv når det er gått utrolige 25 år siden den første enheten ble lansert.

Konsollene PS4 og PS4 Pro selger fortsatt som varmt hvetebrød. Her får du kostbare produksjoner som Borderlands 3 og Call of Duty: Modern Warfare sammen med spill som er eksklusive for konsollen, som Death Stranding. Det er lett å være enig i at Sony har vunnet denne generasjonens konsollkrig.

Hvis du kjøper en gave til en gamer du kjenner – eller til deg selv – har vi alle de beste julepresangene til PlayStation-entusiaster her.

1. PS4 Pro (1TB) Console + Death Stranding-pakke

Ville, ville vesten

Leveres med mye lagringsplass

Inkluderer Death Stranding

Dyr

Dette er pakken for alle som ennå ikke har kastet seg på PS4-bølgen, eller som kanskje vil oppgradere til den enda kraftigere PS4 Pro-konsollen. Men hvorfor oppgradere? Jo, til forskjell fra PS4 Slim kan Pro-utgaven oppskalere spillene til mer detaljert 4K-oppløsning.

I denne pakken får du med deg en hel terabyte (1000 GB) lagringsplass. Det er ypperlig til nedlasting og lagring av et helt spillbibliotek, med spil som hver kan ta 40-50 GB for de mest påkostede titlene. Med i denne pakken får du også med deg Death Stranding, et spill som ble en umiddelbar klassiker. Dette spillet ble utviklet av Hideo Kojima etter at han skilte lag med Konami, og er et oppslukende eventyrspill om døden, spedbarn, Amerika og mye mer.

Med prisen 4190 kroner er dette ikke akkurat det billigste alternativet på listen. Men her får du et av årets største spill med en av de kraftigste spillkonsollene. Det er det ikke mange spillalternativer som kan konkurrere med.

2. Apex Legends Coins

Spillvaluta. Det beste du kan få til et gratisspill.

Respawns Apex Legends er en underdog i forhold til flerspillergiganten Fortnite, men det er likevel et omfattende spill. Ettersom det er gratis å spille har sikkert den du skal kjøpe gave til dette spillet allerede. Heldigvis kan du komme deg på banen ved å kjøpe spillets egen valuta, Apex Coins.

Med disse pengene kjøper man våpen-skins, karakterantrekk og sesongvarige stridspass. Alt dette er ting som spesialtilpasser karakteren du spiller med. Det samme gjelder jo Fortnite, som jo har sine V-Bucks. Du kan også velge å kjøpe disse, og du skal kjøpe gave til en som digger Fortnite.

4. PlayStation Classic

Nå kan du hente frem de gode minnene fra PS1

Enkelt å komme igang med

20 spill forhåndsinstallert

Det mangler mange klassiske spill

Dessverre var ikke Sony PlayStation Classic en like stor suksess som Nintendo NES Classic og SNES Mini, og salgstallene var lite imponerende. Men du kan tjene på deres nederlag. PS1 selges til priser langt lavere enn utgangspunktet.

Akkurat som andre retrokonsoller ser PlayStation Classic bemerkelsesverdig lik ut som inspirasjonskilden – den aller første PlayStation. Men den er mindre, og fullpakket med juveler fra den første konsollen.

Her mangler imidlertid flere av de store navnene. Dette skyldes trolig lisensproplematikk omkring de nye, remastrede utgavene av spillene Spyro the Dragon og Crash Bandicoot. Men for En PlayStation-entusiast som lengter etter et gjensyn med spill som Rayman, Tekken 3, Metal Gear Solid og Final Fantasy VII, eller kanskje noen mindre kjente titler fra spillhistorien, er denne minikonsollen fra PlayStation en flott gave å finne under juletreet.

Les hele vår test av PlayStation Classic

6. HyperX Cloud Revolver S hodetelefoner

Velbehag og flott lyd

Jevnt over strålende lyd

Vedvarende velbehag

Raffinert konstruksjon og design

Merkelig plassering av mikrofon

Litt lang kabel

Kjøper du en gave til en som gjerne gjør unna lange spilløkter, særlig av den typen som innebærer lagspill og chat? Hodetelefonene HyperX Cloud Revolver S har lenge befunnet seg blant våre favoritter til gaming for PS4-brukere. Her får du fullkommen komfort og god lydgjengivelse som oppsluker deg i spill og filmer. Her får du også en mikrofon som plugges inn i en 3,5 mm lydutgang.

Disse hodetelefonene er ikke billige, men meterialkvalitetene og ytelsen forsvarer den. Selv om mikrofonen kan være litt klønete å håndtere. Men denne saken løfter gamingen til et nytt nivå.

Les vår test av HyperX Cloud Revolver S

9. Controller Modz PlayStation 4 spesialtilpasset kontroll

På tide å ta kontrollen

Store tilpasningsmuligheter

Oppgraderinger og graveringsmuligheter

Blir fort veldig dyrt

Hvorfor nøye seg med helt vanlige DualShock-kontroller? Med Controller Modz kan du spesialtilpasse med dine egne farger, mønstre og designvarianter for å skape kontrollen du alltid har ønsket deg. Selv brytere og spaker kan gjøres til dine egne.

Men hvis du gjør mange endringer, blir prisen fort høy. Du kan også legge til ekstra knapper, oppgradere den innvendige brikken slik at du kan avfyre hurtigere og til og med få gravert inne et navn eller en tekst langs berøringsflaten. Dette er det beste du kan finne til en individualistisk gamer.

10. Official Sony PlayStation Games – drikkeunderlag

Retroestetikk

Filt på undersiden

Erstatter ikke faktiske spill

Disse PlayStation-drikkeunderlagene i retrostil er helt like di kvadratiske CD-omslagene i plast vi en gang var så glade i. Her har du motiver fra blant annet Parappa the Rapper, Wipeout, Gran Turismo og Destruction Derby, med massevis av PS1-nostalgi du kan ha på borden mens du nyter et duggfriskt glass eller en varm kopp.

Her er det ingen slurving med detaljene, og på undersiden av underlagene er det et filtlag som hindrer dem i å skli omkring på bordplaten. Flotte som underlag, flotte å ha på en hylle som utstillingsobjekter.

10. Star Wars – Jedi: Fallen Order

Et av årets mest populære PS4-spill

Flott kampspill

Tro mot filmene

Tam historie

Hvis du følger med på lanseringene av videospill, kan du umulig ha gått glipp av Star Wars Jedi: Fallen Order. Dette er et av de beste Star Wars-spillene som er utgitt de senere årene. Det er en flott åndelig slektning av svært populære spill som Dark Souls og Bloodborne.

Dette spillet ble lansert i oktober 2019, og er dermed temmelig nytt. Det gjør det ganske sannsynlig at vedkommende du vurderer å kjøpe denne gaven til ikke allerede har spillet.