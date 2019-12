Julegavetips til musikkelskere

De siste årene har det vært mye styr omkring spill og «fjernsynets gullalder», men det har heller aldri vært så mye bra musikk å få tak i som nå. Vi har fått en helt ny generasjon av musikere og publikum der ute. Hvis du har en musikkelsker på gavelisten, er det viktig å vite hvilke gaver som gir størst glede.

I våre dager er vi heldige med at det er så mange måter å lytte til musikk på. Enten du bare hører på alt på Spotify eller Apple Music, vandrer bort til platebutikken for å kjøpe litt vinyl eller får det du trenger via YouTube.

Uansett hvor dine nærmeste henter musikken sin fra, finnes det massevis av gaver som kan forbedre lytteopplevelsen. Her har vi samlet de beste av dem.

Vi har funnet de beste julegavene for musikkelskerne i livet ditt. Her er alt fra hodetelefoner til høyttalere og platespillere. Så kan du bruke mindre tid på å prøve å begripe hva «ohm» har å si, og mer tid på å finne den perfekte gaven.

Bose QuietComfort 35 II

De behageligste bluetooth-hodetelefonene som faktisk er bra

Akustisk design: Lukket | Vekt: 308 gram | Kabellengde: 120 cm | Frekvensrespons: N/A | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhet: N/A | Impedans: N/A | Batteryliv: 20+ timer | Trådløs rekkevidde: N/A | NFC: Ja

Glimrende lyd

Utrolig komfortable

Litt dyre

Hvis musikkelskeren på listen din har lang reisevei til jobben eller ellers reiser mye, er trolig Bose QuietComfort 35 II de bluetooth-hodetelefonene du burde velge. Vi bruker disse hodetelefonene hver eneste dag, og selv på de lengste T-baneturene eller på flyreisene til Computex er disse hodetelefonene som en drøm å bruke. De er egentlig som et par deilige puter det kommer lyd ut av.

Bose QuietComfort 35 II drukner alle reisens plagsomme lyder. Lydkvaliteten er absolutt strålende til å være bluetooth. Men det beste er at batterivarigheten er helt hinsides bra. Her kan du kose deg uavbrutt på de aller lengste flyreisene.

Les hele vår test av Bose QuietComfort 35 II

3. Jabra Elite 65t

Blant de beste helt trådløse øreproppene du får kjøpt

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: Ukjent | Element: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 2,5 timer | Batteritid (ladeeske): 25 timer | Trådløsrekkevidde: 8 m | NFC: Nei

Glimrende batteritid

Godt balansert lyd

Begrenset utvalg av propptyper

Begrenset vanntetthet

Hvis musikkelskeren du skal kjøpe til heller vil ha ørepropper enn hodetelefoner, så er Jabra Elite 65t et glimrende valg.

Etter å ha brukt dem i en måned, var vi imponert over den helhetlige pakken Jabra har klart å sette sammen. Proppene har et nedtonet design og stabil trådløs forbindelse, noe som ikke alltid er tilfelle med trådløse propper. I tillegg låter de bra sammenlignet med konkurrentene.

Audioengine D1 24-Bit DAC

Her låter digital musikk fantastisk

Innganger: Analog, USB **Funksjoner** Frontpanel-volumkontroll, 192 khz lydavspilling

Glimrende lydavspilling

Liten nok til å ha i lommen

Dyr

Digital musikk har fått mye negativ omtale, og særlig etter at vinylen har kommet så sterkt tilbake. Men gjennom tjenester som Tidal er det et marked for høyoppløste lydopplevelser. AudioEngine D1 er et verktøy som kan føre dette til et helt nytt nivå.

Denne lille dingsen løfter lydprosesseringen bort fra hovedkortet i datamaskinen din, og inn i denne USB-enheten. Der er absolutt ingen forstyrrelser. Det gjør sikkert ikke så stor forskjell hvis man lytter til Spotify gjennom øreplugger, men hvis du er ute etter den beste lydkvaliteten du kan få, er denne DAC-enheten absolutt strålende.

2. Audio-Technica AT-LP60

Idiotsikker automatisk platespiller for nybegynnere med trangt budsjett.

Mål: 360,0 mm bredde x 97,5 mm høyde x 356,0 mm dybde | Motor: Beltedrevet | Dreieskive: Støpt aluminium | Phono-forforsterker: Ja | USB: Nei | Hastigheter: 33 ⅓, 45 rpm | Stift: ATN3600

Helautomatisk

Strålende verdi for pengene

Ikke utskiftbart hode

Grei lyd

Hvis du kjenner noen som har en del LP-plater stående og som mangler noe å spille dem på, så er Audio-Technica AT-LP60 et perfekt sted å begynne. Den er bærbar, kan spille det meste av vinyl og er den overlegent rimeligste platespilleren som er verdt å kjøpe. Den er også helautomatisk, noe som innebærer at den selv stanser når platen er slutt, og setter armen automatisk tilbake i hvilestilling uten manuell inngripen.

Den eneste ulempen med en så platespiller er at den ikke vil vokse med din interesse og platesamlingen din. Den innebygde phono-forforsterkeren innebærer at du er låst til den, men du kan erstatte selve nålen når den slites ut.

Selv om det finnes enda rimeligere, enda dårligere designede platespillere på markedet, er de ikke verdt å prøve, ettersom du risikerer å skade de dyrebare vinylplatene dine med dårlig justerte og galt vektede tonearmer. Vinyl er dyrt, så vi anbefaler AT-LP60 for begynnere som bare vil komme i gang.

Audioengine A5+

De beste bokhyllehøyttalerne vi har prøvd.

Mål: 27 x 17,8 x 23 cm (venstre) 27 x 17,8 x 19,7 cm (høyre) (B x H x D) | Vekt: 14 kg | Dolby Atmos / DTS:X-tilrettelagt: Nei | Aktive eller passive: Aktive | Subwoofer: 5" Aramid Fiber | Frekvensrespons: 50 Hz - 22 kHz

Strålende lydkvalitet

Elegant utseende

Dyre

Audioengine A5+ er trolig de beste bokhyllehøyttalerne du vil få tak i om du ikke satser på helt ekstreme spesifikasjoner. De 5-tommers wooferne er kraftige nok til å gi deg en saftig basslyd, og diskanthornene balanserer lyden med strålende mellomtoner og diskant.

Parer du dette med en god platespiller, for eksempel en U-Turn Orbit, eller kanskje en fin DAC som Audioengine D1, vil du få utrolig god lyd uten å måtte bruke titusener av kroner på et eksklusivt audiofil-oppsett.