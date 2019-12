Julegavetips til treningsglade

Det er jul! Nesten, i hvert fall. Men det er nærme nok til at du trolig burde få fart på julehandelen. Og pakke inn det du har kjøpt.

Men det er ikke alltid så enkelt å finne de gode gavene, og det er dette vi vil hjelpe deg med. Hvis du sliter med å finne en god gave til en du kjenner som liker å trene, har vi det du er ute etter her.

Nedenfor finner du fem flotte gaveideer. Her er flere varekategorier representert, det samme gjelder budsjettnivået. Her finner du billige aktivitetsarmbånd og dyre smartklokker, og til og med noen litt uortodokse valg, som en smart vannflaske.

Så hva venter du på, egentlig? Det gjenstår ikke mange handledager før den store dagen, så da er det vel bare å få opp farten?

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 3

Et av de beste aktivitetsarmbåndene som finnes

Stor skjerm

Slankt design

Ingen GPS

Skjerm i én farge

Fitbit er et så kjent navn at det ikke trenger ytterligere omtale. De har vært en av de sentrale aktørene i dette segmentet i årevis.

Den beste Fitbit-modellen til trening er Charge 3, som har en mye større skjerm enn de tidligere produktene i Charge-serien.

Den er en av de beste aktivitetsarmbåndene du kan kjøpe akkurat nå, og den kommer med treningsfunksjoner som pulsmåler, pusteveiledning, svømmesporing og forbedrede varsler.

Hvis du velger å gå for Fitbit Charge 3 Special Edition får du støtte for Fitbit Pay i tillegg. Den kan ellers bruke GPS-funksjonen i telefonen din til å spore løpeturer, men den klarer dessverre ikke det samme på egen hånd. Dermed er den kanskje ikke det beste valget for seriøse løpere.

Denne vil også være en glimrende gave til dem som er opptatt av trening, og som vil spore aktivitetene sine enten de svømmer, løper eller trener på treningssenter. Den er kanskje ikke det beste valget for dem som løper mye ute fordi den mangler innebygget GPS, men utover det er dette et solid produkt som ser bra ut og som kan glede mange hvis de finner den under juletreet i år.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch Active 2

Smart, fullspekket og dyr

Greit todagersbatteri

Pent minimalistisk design

Dyr

Få tredjepartsapper

Hvis du er på jakt etter en smartklokke, har du sikkert vurdert Apple Watch, Fitbit Versa eller Fitbit Ionic. Alle tre er gode alternativer, men de er så åpenlyse kandidater at vi følte de ikke trengte ytterligere omtale.

Er du ute etter noe litt annerledes, kan du vurdere Samsung Galaxy Watch Active 2. Også denne er skapt av et ledende merke, men den betraktes ikke som en typisk treningsorientert smartklokke. Det burde den likevel bli, for her er det mye å like.

Den kan spore 39 ulike øvelser, blant annet løping, sykling og svømming. Den har pulsmåler, GPS, et batteri som varer i to døgn (så da dør det ikke midt i treningsøkten) og man får dessuten med seg løftet om at en EKG-funksjon skal komme med tiden. Dette gjør det mulig å oppdage hjertelidelser, slik Apple Watch 5 kan.

Bilde 1 av 3 Image Credit: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Bilde 2 av 3 Image credit: TechRadar (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Image Credit: Xiaomi (Image credit: Xiaomi)

4. Xiaomi Mi Band 4

Blant de rimeligste på markedet

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: AMOLED | Tykkhet: ukjent | Batteri: Opptil 20 dager | Lademetode: proprietær kabel | IP-sertifisering: vanntett | Tilkobling: Bluetooth

Veldig billig

Slankt design

Ikke GPS

Stopper ikke sporing automatisk

Dette er det rimeligste produktet du finner på denne listen, og det gjør den også til et av de beste. Aktivitetsarmbånd til denne prisen kan ofte være nærmest ubrukelige, men det er ikke tilfelle med Xiaomi Mi Band 4.

Du får et batteri som varer nærmere en måned avhengig av hvordan du bruker den, og du får massevis av treningsteknologi innebygget. Du får riktignok ikke GPS, men du får til gjengjeld pulsmåling og sporing av trinn og en rekke ulike aktiviteter.

I motsetning til tidligere modeller, er denne også utstyrt med fargeskjerm. Dermed kan du velge mellom en rekke fargerike urskiver, og få den til å se mye bedre ut enn det de gamle sorthvitt-skjermene gjorde.

Dette er ikke den mest attraktive modellen på markedet, men det slanke designet gjør at du ikke merker stort til den når du har den på håndleddet.

(Image credit: Sennheiser)

3. Sennheiser CX Sport wireless earphones

Enkle propper med glimrende lyd

Akustisk design: lukket | Vekt: 15 g | Frekvensrespons: 17 - 21.000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 112 dB | Impedans: 28 Ohm | Batterilevetid: 6 timer | Trådløsrekkevidde: 50 m | NFC: nei

Fantastisk lydkvalitet

Sporty design

Ikke det billigste alternativet

Mellomtonen kunne vært rikere

Det finnes mange gode treningspropper å velge mellom, men hvis lydkvalitet er ekstra viktig så er disse et glimrende valg.

Du får et livlig lydbilde med flott bass og komfortabel passform, og Sennheiser CX Sport kan virkelig gi ekstra energi når det trengs, kun gjennom den flotte lyden.

De gir deg også seks timer batteritid, noe som burde holde selv for de mest utholdende treningsentusiastene.

(Image credit: Garmin)

Alt du trenger, lett tilgjengelig på håndleddet

Spotify innebygget

Kan spore absolutt alt

Dyr

Dette er smartklokka for dem som vil ha det beste av det beste, og selv grunnmodellen er veldig nytting med en knallgod pulsmåler på undersiden og en strømlinjeformet design som gjør at den faktisk fungerer som en klokke også.

Det er også fantastisk at Spotify er innebygget, og "kroppsbatteri"-funksjonen kan brukes til å finne ut hvor uthvilt man faktisk er. Garmin Connect er også en glimrende app som til og med kan synkroniseres direkte med Strava.

GPS-forbindelsen kan være en tanke tregere enn enkelte andre der ute, men det er ikke mye om å gjøre. For maratonløpere, triatlon-utøvere og andre som trener mye, er denne det opplagte valget, og de har sannsynligvis allerede sluppet en hel rekke med hint om akkurat det.

(Image credit: Nike)

Nike Training Club Premium

En personlig trener i lomma

Massevis av øvelser

Holder motivasjonen oppe

Dyr

Noe av innholdet er uansett gratis

En julepresang behøver ikke å være noe fysisk. Noen av de beste redskapene for å holde seg i form bygger på programvare, og ikke maskinvare.

Der kjerneappen er gratis, og gir deg flere øvelser innenfor flere ytelsesnivåer, får du 4-6-ukersprogrammer ledet av trenere og treningstimer på forespørsel, i tillegg til kostholdsråd og helsetips med kjøpeversjonen.

Det er litt som å ha en personlig trener i telefonen din. En du har adgang til når og hvor det måtte passe deg. Hvis personen du kjøper den til allerede har all maskinvaren som trengs, er dette en flott måte å få mye ut av en gave på.