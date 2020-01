Netflix lager animasjonsfilm av «The Witcher»

Oppdatering: Filmen er reell, og lages av Studio Mir, skaperne av «The Legend of Korra». Akkurat når filmen skal lanseres vet man dog foreløpig ikke.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.22 January 2020

Opprinnelig sak: Før andresesongen av «The Witcher» skal ut døren ryktes det at Netflix skal gi ut en animasjonsfilm ved navn «The Witcher: Nightmare of the Wolf». Dette ifølge Redanian Intelligence, et nettsted som kun bedriver nyheter vedrørende «The Witcher», som har puslet dette sammen via rykter og en ny registrering i WGA (Writers Guild of America) med nettopp det ovennevnte navnet.



«The Witcher: Nightmare of the Wolf» sto oppført på WGA-siden den 10. januar, og den krediterte forfatteren var Beau DeMayo, som jobbet på Netflix-serien som manusforfatter på den tredje episoden.



Dette er alle detaljene vi har, rent bortsett fra at prosjektet er basert på «The Witcher»-bøkene, skrevet av Andrzej Sapkowski; men hele saken blir gjerne litt mer interessant når man tar i betraktning at ryktene om et animert Witcher-prosjekt – som kan ta seg av de verste abstinensene hos fansen mellom sesongene – har sirkulert helt siden i september.

Oppføringen er ikke i seg selv en endelig bekreftelse på at prosjektet eksisterer. Dog, Redanian Intelligence peker også på CV-en til stemmeskuespiller Harriet Kershaw, som har et Witcher-prosjekt på trappene i 2020 (for Netflix) samt at Blend Audio er involvert. Likevel, Blend Audio håndterer såkalt ADR (dubbing) for TV-serien, så det kan være at dette simpelthen var en jobb utført i forbindelse med selve hovedserien. Blend Audio informerer uansett ikke om at de jobber med Witcher-prosjekter per nå på sine hjemmesider.



I november snakket IGN Poland med ansvarlig produsent og regissør Tomasz Bagiński, og et av spørsmålene handlet om eksistensen av et animasjonsprosjekt. Det oversatte svaret inneholdt ingen fornektelse av eksistensen til et slikt prosjekt. «Jeg vil ikke avsløre for mye her, men hvem vet om vi ikke får se 'The Witcher' i en slik stil. Likevel, dette er ting jeg helst ikke vil snakke altfor mye om.»

Et annet forbehold er at WGA-databasen ikke bør anses som en tilbyder av utelukkende fakta. Siden spesifiserer: «Noen av dataene rapporteres inn selv av forfattere og er ikke verifisert av WGAW. Brukere av databasen aksepterer dataene slik de foreligger, uten noen garanti om nøyaktighet, eksplisitt eller implisitt.» Denne teksten står altså rett under oppføringen av «Nightmare of the Wolf.»

(Image credit: Netflix)

Ekspanderes «The Witcher»?

Selv om tittelen og valget av manusforfatter virker som svært spesifikke detaljer er det ikke annet å gjøre enn å behandle dette som et rykte inntil mer informasjon dukker opp. Vi har tatt kontakt med Netflix' PR-byrå i Storbritannia, som også tar seg av henvendelser vedrørende «The Witcher», og spurt om det er noe sannhet i disse ryktene.



Det gir mening at Netflix vil prøve å holde momentet til «The Witcher» oppe mellom sesongene, og det er mer enn nok kildemateriale å ta av, hvis man er ute etter flere historier om Geralt of Rivia. Det store spørsmålet, rent bortsett fra om dette prosjektet eksisterer, er om Henry Cavill også vil ha stemmen til karakteren i en slik film – eller om vi blir servert noe helt annet.



«The Witcher» sesong to skal etter planen gis ut i 2021.