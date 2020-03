PS5 vil være bakoverkompatibel med «nesten alle» de beste PS4-spillene ved lansering

PS5 kommer til å være bakoverkompatibel med PS4-spill var mantraet som ble gjentatt av PlayStations hovedarkitekt, Mark Cerny, under maskinvareavsløringen til PS5. Cerny forklarte at «nesten alle» av de 100 mest populære PS4-spillene kommer til å være spillbare ved lansering.



Disse 100 spillene som har blitt testet ble valgt ut med bakgrunn i hvor mange timer de har blitt spilt.



«Det å kjøre PS4 og PS4-spill på forhøyede frekvenser har også gjort ting mer komplekst», sa Cerny. «Ytelseshoppet er virkelig stort denne gangen, og en del spillkode klarer ikke å håndtere det. Testing må gjøres på hvert enkelt spill. Resultatene er dog fantastiske. For ikke så lenge siden tok vi en titt på topp 100 PlayStation 4-spill, rangert etter spilletid, og vi forventer at nesten alle disse kommer til å være spillbare når vi lanserer PlayStation 5.»

Man kan forvente at hver bidige PS5-konsoll produsert kommer til å ha bakoverkompatibilitet, og at denne funksjonaliteten ikke kommer til å bli fjernet på grunn av kostnadsbesparelser i fremtidige versjoner av den kommende konsollen. «Når bakoverkompatibilitet først er inkludert, så er den der», forsikret Cerny. «Det er ikke slik at en billigere modell vil fjerne bakoverkompatibiliteten, i likhet med det som skjedde med PlayStation 3.»



Cerny refererer her til at PS3 ble lansert med PS2-bakoverkompatibilitet (PS2-maskinvaren var bygget inn i førsteutgaven av PS3), men senere ble disse PS2-brikkene fjernet fra nyere PS3-varianter. Dette kommer ikke til å være et problem med PS5. Kompatibilitet med PS4-spill kommer alltid til å være en del av det man får med PS5.

Er det nok?

Det høres ut som om kompatibilitet med PS4-spill er så langt bak PS5 kommer til å gå, i alle fall basert på det Sony har avslørt vedrørende konsollene så langt. Vi visste allerede at PS4-spill kom til å fungere på PS5, men det er betryggende å få med innsikt i hva som blir gjort når det gjelder testing for å få spillene til å fungere godt på den nye konsollen.



Forhåpentligvis betyr dette at vi kommer til å spille spill som «Fortnite», «Apex Legends» og «Warframe» på lanseringsdagen. Det er også godt å vite at spillkjøpene du har gjort de siste syv årene til PS4 vil fortsett være verdifulle i årene som kommer.



Likevel er det slik at bakoverkompatibilitet er ett område som Microsoft later til å være gode på. Xbox Series X vil støtte fire generasjoner med Xbox-spill, noe som er et