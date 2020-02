Den offisielle hjemmesiden til PS5 er nå lansert, er en avsløring rett rundt hjørnet?

Sony har i stillhet lansert den offisielle nettsiden til PS5 i påvente av nestegenerasjonkonsollens utgivelse sent i 2020.



Siden ble først oppdaget av Reddit-brukere (hvilken GamesRadar skrev om), og til byr fans av konsollen en mulighet til å registrere seg for å bli «blant de første som mottar oppdateringer etter hvert som vi annonserer dem, inkludert nyheter om utgivelsesdatoen for PS5, prisen på PS5 og den kommende listen over lanseringsspill til PS5.»



Storbritannia og Tyskland latet til å være de første landene ute med egen PS5-side, men nettsiden er per nå live i store deler av verden, inkludert i Norge.

Indisiene baller på seg

(Image credit: android central)

Det begynner å virke mer og mer sannsynlig at en avsløring av PS5 er rett rundt hjørnet.

Det har versert en hel rekke rykter som har vitnet om at et evenement som avslører PS5-maskinen skal finne sted i februar, og nå som det faktisk er februar, så sitter vi i helspenn i påvente av en offisiell annonsering.



På den andre siden finnes det også motstridende lekkasjer som går mer i retning av at avsløringen ikke vil komme før mars, og at forhåndsbestilling vil være mulig kort tid etter denne.



PS5-evenementet kan være i februar eller mars (eller kanskje senere), men fellesnevneren her er at vi tror det kommer til å skje i aller nærmeste fremtid, særlig siden Sony har søkt om varemerket «Playstation 5» i flere land –og lanseringen av PS5-hjemmesiden har ikke gjort annet enn å kaste bensin på bålet.