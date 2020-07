PS5 kan ende opp som en av historiens tyngste konsoller

Alt tyder på at PS5 kommer til å bli en gigantisk konsoll, men nå kan det se ut som om dette også kommer til å bli en av de tyngste konsollene Sony noensinne har laget.



Vi har allerede vært borti gjetninger om akkurat hvor stor PlayStation 5-konsollen kommer til å bli basert på størrelsen på det optiske drevet, og nå ser det ut som om vekten kommer til å matche de respektinngytende dimensjonene.



En Reddit-bruker med falkeblikk oppdaget en oppføring hos Amazon avdeling Tyskland som hevder at PS5 veier heftige 4,78 kg. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er betydelig tyngre enn Sonys tidligere modeller – bortsett fra én.

Hvis du noensinne hadde «gleden» av å løfte på den aller første PlayStation 3-modellen, så blir du antageligvis glad for å høre at PS5 er såvidt lettere enn Sonys konsoll fra 2006. PS3 veide hele 5 kg, noe som er drøye to hekto tyngre enn Sonys kommende maskin. PS4, på sin side, var en hel del slankere: nålen stoppet på 2,8 kg, mens PS4 Pro også holdt en god matchvekt på 3,3 kg.



Hvordan klarer Sony seg sammenlignet med de andre produsentene? Vel, Xbox One X, som føles ganske kompakt og tettbygget når den løftes, veier 3,81 kg, mens den opprinnelige Xbox One-modellen er overraskende lett, og veier kun 3,2 kg.



Xbox Series X ender også opp med å bli lettere enn PS5 – etter sigende skal konsollen ende opp på 4,45 kg.

Slankeklubben

Nintendo er likevel de soleklare vinnerne når det gjelder å holde vekten nede. Nintendo Switch med begge Joy-Con-kontrollerne festet på veier bare fire hekto (400 gram), og nesten 20 år gamle Nintendo GameCube kunne skilte med bare 2,4 kg, men hadde også et søtt lite bærehåndtak, slik at man med enkelthet kunne vase rundt med konsollen, om det var ønskelig.



Interessant nok viser oppføringen hos Amazon Tyskland at både PS5 og PS5 Digital Edition skal ha samme vekt, noe som simpelthen ikke kan være riktig, gitt at PS5 Digital Edition mangler Blu-Ray-drevet (4K). Betyr det at PS5 potensielt kan være slankere enn forventet? Vi må nesten bare vente og veie.