Obi-Wan Kenobi-serien har fått nye manusforfatter

Obi-Wan Kenobi-serien som skal komme til Disney Plus fått ny manusforfatter.

Det er Variety som melder dette, og ifølge dem er Joby Harold, manusforfatter for den kommende Netflix-filmen Army of the Dead av Zack Snyder og produsent for Edge of Tomorrow, som nå står for skrivingen. Han erstatter ettersigende Hossein Amini, som er mest kjent for den kritikerroste filmen Drive fra 2012.

Allerede i januar ble det meldt at filmingen av Obi-Wan-serien var forsinket, og at premieredatoen samtidig var forflyttet fra august 2020 til januar 2021. Deborah Chow som regisserte den tredje episoden av The Mandalorian, skal ta seg av regien på den nye serien.

Det var skuffende at serien ble utsatt i utgangspunktet, men med tanke på dagens situasjon så er det usannsynlig at serien ville blitt klar til august uansett. Flere Marvel-serier, inkludert Loke og Falcon and the Winter Soldier, er utsatt på grunn av corona-viruset.

Ewan McGregor som igjen skal ikle seg rollen som Obi-Wan Kenobi slik han gjorde i Episode 1, 2 og 3, snakket med IGN om serien tilbake i januar:

– Manuset er veldig bra. Jeg tror at nå som Episode IX er ute har alle hos LucasFilm har mer tid til å skrive. I stedet for å skyte i august, skal de begynne i januar. Det er ikke mer dramatisk enn det.

Variety sier at Amini forlot prosjektet allerede i januar i år.

Vi venter på Obi-Wan

Obi-Wan-prosjektet startet ifølge Deadline som en film tilbake i 2017, med Stephen Daldry som regissør. Den ble planlagt parallelt med en Boba Fett-film regissert av Logan-regissør James Mangold og en film om Yoda, men LucasFilm droppet å satse på disse prosjektene etter at Solo: A Star Wars Story gjorde det så dårlig publikumsmessig.

I utgangspunktet kan det kanskje virke som det ikke finnes noen historie å fortelle om Obi-Wan Kenobis tid etter Return of the Sith, når han reiser for å beskytte Luke på Tatooine.

Men dette er tross alt Star Wars, og de finner nok på noe. I januar meldte for øvrig Making Star Wars at Jar Jar Binks kan bli en del av den nye serien … og at han skal få skjegg!