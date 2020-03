«The Last of Us» blir TV-serie på HBO

Kreativ leder og visepresident i spillstudioet Naughty Dog, Neil Druckmann, har slått seg sammen med «Chernobyl»-skaper Craig Mazin for å lage en TV-serie for HBO, basert på spillstudioets storspill «The Last of Us». Det melder The Hollywood Reporter.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiwMarch 5, 2020

Druckmann og Mazin skal skrive og produsere serien, sammen med HBOs Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire, The Sopranos) og Naughty Dog-sjef Evan Wells.

Serien blir en samproduksjon mellom HBO og Sony Pictures Television i samarbeid med PlayStation Productions, og dette blir den første serien som utvikles av dette nystartede selskapet.

The Walking Dead kan få konkurranse

Ifølge The Hollywood Reporter skal series baseres på hendelsene i det første spillet (som ble skrevet av Druckmann), og det kommer også frem at serien kan videreføres med mer innhold basert på det kommende oppfølgerspillet «The Last of Us Part II» som skal lanseres 29. mai.

«The Last of Us» er satt i en pandemi-rammet verden der den røffe smugleren Joel og den immune tenåringsjenta Ellie, sammen må kjempe seg gjennom morderiske banditter og infiserte vesener for å nå frem til den andre siden av landet der leger kanskje kan bruke Ellies blod til å lage en kur.

– Å få sjansen til å gjøre om dette mesterverket til en TV-serie har vært en drøm for meg i mange år, og det er en stor ære å få gjøre det sammen med Neil, sier Mazin i en uttalelse om den kommende serien.

Mazin jobber for øvrig også med et annen dataspillrelatert prosjekt – han har nemlig nylig levert et ferdig utkast på manus til Eli Roths kommende «Borderlands»-film.