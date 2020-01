«Half-Life»-spillene er nå gratis i to måneder

Valve gir nå bort kopier av de originale «Half-Life»-spillene på Steam de neste to månedene, helt i takt med lanseringen av «Half-Life: Alyx» i mars.



På listen av spillene man kan få gratis er: det originale «Half-Life», «Half-Life 2» og begge ekspansjonspakkene, «Half-Life 2: Episode One» og «Half-Life 2: Episode Two.»



De eneste begrensningene er at du er nødt til å laste ned spillene via Steam – som, for de fleste ikke bør være noe problem – og at du bare at to måneder på deg. Når «Half-Life: Alyx» kommer ut i Mars vil alle de andre spillene i serien få sin sedvanlige pris igjen.



Nedenfor finner du lenker der man kan laste ned spillene gratis:

Reis tilbake (og frem) i tid med Gordon Freeman

Så, hvorfor er Valve plutselig så generøse? Den største grunnen er nok at utvikleren vil skape litt blest rundt «Half-Life: Alyx» – det nye VR-spillet med en handling som foregår før den i «Half-Life 2» og begge de etterfølgende episodene.



«'Half-Life: Alyx' sin historie finner sted før handlingen i 'Half-Life 2' og episodene, men spillene deler samme karakterer og historieelementer» sier Valve i et nyhetsinnlegg. «Teamet som jobber med 'Half-Life: Alyx' mener at den beste måten å oppleve spillet på er å først spille gjennom de gamle spillene, særlig 'Half-Life 2' og episodene, så vi ville gjøre dette så enkelt som mulig.»

Du reagerer kanskje på at spillene ikke er av aller nyeste sort? Vel, det finnes drøssevis av modifikasjoner til spillene, og selv uten er dette spill som har tålt tidens tann, og de er vel verdt en gjennomgang, særlig om du var en av de få som ikke fikk med deg Half-Life-fenomenet på slutten av nittitallet og utover.



Hvis du bare er ute etter å spille det seneste spillet i rekken, så må du ikke vente lenge, «Half-Life: Alyx» skal være klar til lansering i mars, og følger med gratis om man kjøper et Valve Index VR-hodesett.



Foreløpig har Valve valgt ikke å tilby Valve Index til norske kunder via Steam, men i og med at man tidvis kunne bestille både Steam Controller og Steam Link til Norge er ikke alt håp ute. Vi håper på en helomvending innen mars!