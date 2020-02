Canon EOS R5 skal få 8K-støtte

Canon har nå offisielt bekreftet at Canon EOS R5 er under utvikling, og det skal bli et nytt speilløst flaggskipkamera med støtte for 8K-video.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om lenge ryktede EOS R5, men dette er første gangen Canon har bekreftet at kameraet er på vei og enkelte spesifikasjoner.

Så hva er det vi vet? EOS R5 er et speilløst fullformatkamera bygget rundt det samme RF-festet som dagens Canon EOS R og EOS RP. Den store nyheten er at EOS R5 blir det første Canon-kameraet noensinne med et innebygget bildestabiliseringssystem i selve kameraet.

(Image credit: Canon)

Dette er stort fordi Canon frem til nå har latt være å bygge inn bildestabilisering, og i stedet argumentert for at stabiliseringen i objektivene er bedre. Nå har de tydeligvis endret mening, og de annonserer nå at det nye IBIS-systemet fungerer i kombinasjon med stabiliseringen i objektivene, forutsatt at du har et slikt objektiv.

Canon har også bekreftet to andre store nyheter, og den første av dem er at dette blir det første Canon-kameraet utenom Canons Cinema-kameraer som kan skyte i 8K. Canon sier at de gjør dette for å være fremtidsrettet, og at du kan croppe til 4K frem til 8K blir mer utbredt.

Med tanke på at kameraet er ventet å få en sensor på 45 MP (noe Canon ikke har endelig bekreftet ennå), så er det også imponerende at det skal kunne ta opptil 12 bilder i sekundet med den mekaniske lukkeren og hele 20 bilder i sekundet ved hjelp av en elektronisk lukkerløsning. Det er litt tregere enn Canon 1DX Mark III, men fortsatt mer enn raskt nok for de fleste sports- og naturfotografer.

Denne kombinasjonen av hastighet og oppløsning tyder på at EOS R5 er ment som et svar på Sony A7R IV, og at det også er et speilløst alternativ til speilreflekskameraer som Canon EOS 5DS.

(Image credit: Canon)

Nye RF-objektiver

Ved siden av det nye kameraet, har Canon også bekreftet at to nye RF-objektiver er på vei. Det første av dem er et nytt objektiv rettet mot reisefoto som har fått navnet RF 24-105 mm f/4-7.1 IS STM. Objektivet har beskjedne fysiske mål og vil gå godt sammen med Canon EOS RP, og en ny Center Focus Macro-modus skal gjøre det mulig å fokusere på små objektiver på bare 13 cm avstand ved å sette objektivet i manuell fokus med 24 mm brennvidde.

Det andre objektivet som er på vei er et naturfotovennlig objektiv ved navn RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM med forlengerne Extender RF 1.4x og Extender RF 2x.

I og med at dagens bekreftelse kun sier at kameraet er på vei, så har er det fortsatt mye Canon ikke har bekreftet, inkludert pris og lanseringsdato. Ryktene sier imidlertid at kameraet skal slippes i juli, og det er en mulighet for at vi får vite mer under CP+-messen som starter 27. februar.