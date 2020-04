Med et alternativ til Adobe Illustrator kan du skape og redigere vektorgrafikk uten et dyrt abonnement på Creative Cloud.

Programmet Adobe Illustrator er bransjestandarden for å skape og redigere vektorgrafikk, men det er en kostbar investering. Heldigvis er det ikke den eneste valgmuligheten som finnes. Men ikke alle er skapt likt – noen støtter bare noen få filformater, mens andre leveres i pakker med diverse uønsket ekstra programvare. Derfor har vi samlet alle de mest populære gratisalternativene til Adobe Illustrator, testet dem, og plukket ut de aller beste.

Disse verktøyene er gode å ha om det å designe med vektorgrafikk er nytt for deg. Til forskjell fra rastergrafikk, skaper vektorgrafikk linjer, former og farger ved hjelp av matematiske uttrykk. Dette betyr at de er uendelig skalerbare, slik at du kan blåse dem opp til reklametavleformat uten at det oppstår utiltalende pikselering.

Vektorgrafikk er det best egnede valget til en rekke design- og illustrasjonsoppgaver, blant annet å lage ikoner, logoer, diagrammer, grafer, plakater og webgrafikk. I sistnevnte tilfelle er den rådende standarden formatet Scalable Vector Graphics (SVG).

Eksemplene på vektorgrafikk er designet av Freepik.

Kort oversikt over de beste alternativene til Adobe Illustrator.

Det beste programmet for vektorgrafikk akkurat nå er:

Adobe Illustrator CC

Hvis du er en profesjonell designer eller illustratør, er det ingenting som slår bransjestandarden innenfor vektorgrafikk. Adobe Illustrator er tilgjengelig som et frittstående program, eller som en bestanddel i programvarepakken Creative Cloud, sammen med Photoshop, Lightroom og mye mer. Enten du lager app-ikoner eller store plakatbannere, har det alle verktøyene du trenger. Det er ikke gratis, men det er det beste du får kjøpt.

(Image credit: Inkscape Project; Shutterstock)

1. Inkscape

Et funksjonsmettet program som er en virkelig Illustrator-erstatter.

Operativsystem: Windows, macOS, Linux

Omfattende verktøykasse

Glimrende formatstøtte

Jevnlige oppdateringer

Ytelsen kan være treg

Inkscape er et grafikkprogram basert på åpen kildekode, og det er utrolig kraftfullt. Det er det beste alternativet til Adobe Illustrator for profesjonelle og halvprofesjonelle illustratører, grafikkdesignere og webdesignere.

I tillegg til de vanlige tegne- og formverktøyene, kan Inkscape skilte med egne spiralverktøy, et verktøy til å skape mønstre eller oppsett av kloner, avanserte muligheter for objektmanipulasjon, mange filtre (blant annet kantverktøy, teksturer, transparens og mye mer) samt noen hendige fyllegenskaper. Kort fortalt er det lite Illustrator kan gjøre som ikke Inkscape kan.

Ettersom programmet har åpen kildekode, er det ikke bare gratis å bruke, men hvis du har den tekniske kunnskapen som skal til, kan du også redigere det selv og sy det sammen med annen programvare. Og det kommer nye funksjoner og egenskaper hele tiden. I den nyeste versjonen får du blant annet mesh-graderinger, forbedret støtte for SVG2 og CSS3 og nye bane-effekter.

Men hva er haken? Noen brukere har klaget på treg ytelse. Det ser ut til å være avhengig av hvilken enhet og hvilket operativsystem du benytter. Det beste er å laste ned programmet og teste det ut selv. Det taper du ingenting på.

(Image credit: Jarosław Foksa; Shutterstock)

2. BoxySVG

Et nettleserbasert vektorprogram med samme kraft som programmer for datamaskinen.

Operativsystem: Windows, macOS, Linux (i nettleseren)

God formatstøtte

Praktisk tillegg til nettleseren

Enkelt i bruk

Tastatursnarveier

Boxy SVG er et gratisverktøy for å skape skalerbar vektorgrafikk. Det kjøres som et tillegg i Google Chrome, og leveres med en fint spekter av grunnleggende verktøy, blant annet penner, bezierkurver, tekst, grunnformer, strek og fyll, lag, typografi, grupper, omforming og baner.

Det viktigste salgsargumentet for Boxy SVG er det utrolig enkle brukergrensesnittet. Det har gjort det til sin hovedoppgave å komprimere opplevelsen av å skape vektorgrafikk til et svært begrenset antall funksjoner. Dette begrenser deg egentlig til det som passer best å gjøre med SVG-formatet. Dermed er det raskt, lett å lære og filene det skaper er rene og effektive.

I tillegg til å kunne importere og eksportere filer i SVG- og SVGZ-format, kan du også benytte Boxy SVG for å importere og eksportere JPEG og PNG. Utrolig nyttig.

(Image credit: Eezy Inc; Shutterstock)

3. Vecteezy

Et elegant nettleserbasert Illustrator-alternativ til stilfullt designarbeid.

Operativsystem: Windows, macOS, Linux (i nettleseren)

Ingenting er skjult bak en betalingsmur

Godt utvalg av vektorelementer

Enkelt å bruke

Krever at du oppretter en gratiskonto for å lagre arbeidet ditt

Vecteezy er enda et nettleserbasert alternativ til Illustrator. Utvikleren lever av å selge førsteklasses illustrasjoner, og deres kunder omfatter BBC, Amazon, McDonald's og Dell.

Du kan importere og redigere SVG-filer, eller skape dine egne illustrasjoner fra bunnen av. Du kan plukke fra et utvalg ferdige former og clip-art, og du finner et bredt spekter av typesnitt til tekstbaserte designuttrykk.

I Vecteezy finner du også et penneverktøy til frihåndstegning av figurer og redigering av eksisterende baner, og dessuten en enkel fargevelger. Det hele er forfriskende enkelt å bruke, og selv nybegynnere vil få taket på det mest grunnleggende på bare noen få minutter.

Det er imidlertid et par ting man må være oppmerksom på. Du må opprette en konto eller logge inn via Facebook for å kunne lagre arbeidet du har gjort. Og hvis du åpner en stor fil, advarer Vecteezy deg om at dette kan få nettleseren til å låse seg. Dette er en risiko man møter med alle nettleserbaserte programmer, og vi setter pris på at Vecteezy er såpass ærlige om saken.

(Image credit: Vectr; Shutterstock)

4. Vectr

Et smart og strømlinjeformet vektorprogram til nettleseren.

Operativsystem: Windows, macOS, Linux (i nettleseren)

Intuitivt brukergrensesnitt

Enkelt å mestre

Interaktiv opplæring

Mengler avanserte funksjoner

Vectr er et gratis nettleserbasert alternativ til Adobe Illustrator. Det var opprinnelig tilgjengelig som et nedlastbart program til bruk uavhengig av nettilkobling, men denne versjonen ble kuttet ut.

Men ikke la dette stanse deg. Vectr er svært intuitivt å bruke, med en slak læringskurve. «Designprogramvare skal ikke tvinge folk til å streve, men det er akkurat slik det er med mye av den programvaren vi vokste opp med», sier utvikleren, som har skapt dette strømlinjeformede vektorprogrammet med tilgjengelighet som dets viktigste prinsipp.

Selv om det mangler mange av de avanserte funksjonene Illustrator har å by på, har det likevel alle verktøyene du trenger for den grunnleggende redigeringen. Her finner du for eksempel former, tekst og lagdeling, og programmet behersker veldig godt det spekteret det har satset på. Du kan lagre alt arbeidet du gjør i Vectr på nettet, eller eksportere det i filformatene PNG, JPG eller SVG.

Vectr er et godt valg for nybegynnere, eller for alle som trenger å skape enkel grafikk med minimale anstrengelser.

(Image credit: Rolera LLC; Shutterstock)

5. SVG-Edit

Et enkelt og greit Illustrator-alternativ for webutviklere.

Operativsystem: Windows, macOS, Linux (i nettleseren)

Brukes i nettleseren

Tydelig brukergrensesnitt

Ekportformater i vektor og raster

Færre avanserte verktøy enn konkurrentene

Hvis ditt viktigste formål med et vektorprogram er å skape SVG-filer til nettsider, er kanskje SVG-Edit alt du trenger. Du kan bruke denne gratis vektorprogramvaren innenfor nettleseren for å skape nye og redigere eksisterende SVG-filer.

SVG-Edit fungerer via alle moderne nettlesere. Her får du et grunnleggende sett med vektoregenskaper som verktøy for håndtegning, former, tekst og baner. Programmet bygger på åpen kildekode. Det innebærer at nye egenskaper legges til hele tiden takket være bidragsytende utviklere.

SVG-Edit bygger på HTML5, CSS3 og JavaScript, og ingen funksjonalitet er lagt på serversiden. Dermed kan du laste ned og modifisere koden slik at du får din egen versjon av programmet.