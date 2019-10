Tenker du at AMD har nådd toppen? Bare vent til Black Friday 2019

AMD har hatt fullstendig overtak på Intel, og vi har grafene som beviser det. Helt siden Team Red slapp tredje generasjons AMD Ryzen-prosessorer har de gitt konkurrentene solid juling med hensyn til salg. Dette kommer nok ikke til å endre seg med det første.

Hvis du ennå ikke har fått det med deg, er det altså Black Friday om rundt en måned. Med tanke på at den første forhåndsreklamen for denne salgsbegivenheten kom opp allerede i september, kommer dette til å bli virkelig stort. AMD Ryzens tredjegenerasjonsprosessorer har vært i markedet lenge nok til at det allerede er kommet egne rabatter på dem. Men vi ser for oss et salg med massevis av Ryzens andregenerasjonsbrikker til sterkt nedsatte priser.

Derfor skal vi bruke litt tid på å se på hvilken posisjon AMD har akkurat nå, og hvorfor vi tror at Team Red kommer til å håve grundig inn på årets største handledag.

Jepp, Intel Core i9-9900K er rask, men du får ennå ikke nok for pengene. (Image credit: Future)

Intel hvem?

Joda, vi vet at Intel Core i9-9900KS blir tilgjengelig om bare et par uker, men vi tror ikke denne lanseringen vil være tilstrekkelig tungtveiende til at alminnelige brukere vender oppmerksomheten bort fra den verdien AMD Ryzen-prosessorene gir for pengene. Personlig har vi sansen for 9900KS. For hvem vil vel ikke ha en CPU som yter 5 GHz over 8 kjerner og 16 tråder? Men den kommer nok ikke til å få en konkurransedyktig pris sammenlignet med Ryzen 7 3700X eller Ryzen 5 3600X.

Akkurat nå er Intel Core i5-9600K – brikken som er ment å gå rett i strupen på Ryzen 5 3600X – priset til ca. kr. 2350,-, mens du kan skaffe deg Team Reds brikke for noen små hundrelapper mer, men med bedre ytelse og en inkludert CPU-kjøler. Og da har vi ennå ikke snakket om Ryzen 5 3600. Den ligger nå på kr. 2149,-. Den ligger altså et godt stykke under X-varianten, men inneholder likevel en kjøler.

Vi har heller ikke snakket om hvordan Ryzen 7 3700X knuser Intel Core i9-9900K i de fleste tester, mens den likevel koster mye mindre med sine kr. 3590,-. Hvis ikke Intel er i stand til å senke prisen på Intel Core i9-9900K til samme nivå som Ryzen 7 3700X, tror vi ikke at Intel vil få en spesielt hyggelig opplevelse i forbindelse med Black Friday.

Og da har vi heller ikke snakket om grafikkortene. Det ryktes at AMD skal kjøre ut flere GPUer på breddemarkedet i svært nær fremtid. Og hvis det stemmer, vil disse grafikkortene få store prisavslag i forbindelse med Black Friday. Og det er ingen hemmelighet at de utgjør en viktig del av komponentmarkedet for PC-er.

Joda, 2700X er blitt gammel nå, men den er likevel et skikkelig beist. (Image credit: Future)

På tide med litt nostalgi ... for 2018

Visste du at du fortsatt kan få kjøpt AMD Ryzen andrengenerasjonsprosessorer? Og at de fremdeles holder mål? Det er faktisk sant, og vi skal fortelle deg hvorfor.

La oss ta en titt på AMD Ryzen 7 2700X. Den kom på markedet i april 2018, og er utstyrt med 8 kjerner, 16 tråder og leveres med en klokkefrekvens på 4,3 GHz. Denne Zen+-baserte prosessoren har ikke nubbsjans mot Core i9-9900K, men den er for tiden priset til kr 2126,- – og den legger seg dermed enda litt lavere enn Ryzen 5 3600. Og for å være ærlige, ville vi i valget mellom de to foretrukket 2700X på grunn av de to ekstra kjernene.

Og det samme gjentar seg nedover i hierarkiet. Du kan få tak i AMD Ryzen 5 2600X – som fortsatt holder mål – til kr. 1662,-. Dermed kan du spare en solid bunke penger på en dataprosessor bare ved å gå til forrige generasjon.

Selv hvis du har tenkt å skaffe deg monsterprosessoren AMD Ryzen Threadripper på Black Friday, kan du spare mye penger. Ikke glem at AMD akkurat har kunngjort at de skal lansere en ny rekke med HEDT-prosessorer i november, sammen med den lenge etterlengtede Ryzen 9 3950X. Og som om du skulle ha glemt det, er Black Friday også i november.

Med en hel bølge av nye modeller, vil vi bli overrasket om forhandlerne ikke kutter prisene på Threadripper andregenerasjonsserie. Vi vet ikke hvordan fremtidens rabatter vil arte seg, men vi regner med at vi vil få se noen deilige Threadripper-tilbud på Black Friday og Cyber Monday.

Bare vent til Black Friday! Da kan du få denne silisiumklumpen billig. (Image credit: TechRadar)

Og moralen i historien er?

Hvis du er ute etter å bygge en ny PC med det første, burde du absolutt vente og se hvilke tilbud som dukker opp på Black Friday. Det er lansert så mange PC-komponenter det siste året at 2019 må være drømmeåret for å bygge PC-en du har fantasert om.

Vi er sikre på at AMD vil presse gjennom en del tilbud, ettersom de ønsker at så mange som mulig bruker prosessorene deres. Jo flere som bruker dem, desto flere programmer vil kunne utnytte det høye antallet kjerner, og desto mer verdifulle vil prosessorene bli.

Hvis du trenger den PC-en med én gang, er det ingen grunn til å klandre deg for det. Det finnes nok av nye komponenter til at du ikke kommer til å røre det til. Men hvis din gamle PC så vidt henger med i svingene, eller du bare er ute etter å oppgradere PC-en så den blir utrolig mye raskere, vil vi likevel oppfordre deg til å vente til Black Friday med å slå til.

Og ikke vær urolig for at du helt ensom skal måtte møte kaoset Black Friday og Cyber Monday bringer. Her hos TechRadar vil vi følge deg hvert skritt på veien, finne de beste tilbudene og servere dem til deg på et sølvfat.