TCL utfordrer OLED-dominans under CES 2020 med nye Mini-LED-TV-er

Hvis du liker OLED-TV-er, men ikke har vært fan av det lave toppnivået når det gjelder lysstyrke, bør du følge med under CES 2020 – særlig når det gjelder hva TCL holder på med i år.



TV-produsenten med base i Shenzhen har annonsert at selskapets Mini-LED-TV-er kommer til å være med på lasset til årets CES, og at disse kan komme til å vise seg som en reell trussel til LGs OLED-baserte dominans.



TV-er basert på Mini-LED, for de av dere som ikke fikk med seg debuten for noen år siden, er en LCD-teknologi som tar i bruk mindre LED-elementer, noe som gjør at man kan ha mer presis kontroll over TV-ens baklys. Mini-LED-TV-ene har ikke fullstendig kontroll over lysstyrken i hver eneste piksel, slik som OLED, men Mini-LED-teknologien er potensielt langt mer lyssterk enn OLED – og det får stor innvirkning på hvordan HDR-innhold tar seg ut.

Man forventer at en rekke nye modeller blir annonsert under TCLs presentasjon, mandag 6. januar, klokken 21:00, norsk tid. For ordenens skyld, dette foregår altså i Las Vegas i selskapets avlukke i Central Hall.

(Image credit: TCL)

Hvilke andre produsenter skal til CES 2020?

Det er selvsagt ikke bare TCL og LG som skal til CES i år – Sony dukker som vanlig opp sent på kvelden med sin stjernefylte presentasjon (på mandag), og Samsungs såkalte First Look-evenement finner sted, som vanlig, søndag kveld, før selve showet.



Selv om alle TV-produsentene holder kortene tett til brystet frem til de ankommer Las Vegas har vi likevel en viss idé om hva vi kan forvente – Sony vil sannsynligvis vise frem nye OLED-TV-er basert på LGs 2020-paneler, mens Samsung har neste generasjon QLED-TV-er oppe i ermet, og mest sannsynlig også enda en latterlig dyr TV på 292 tommer.



Bortsett fra OLED og Mini-LED-TV-er kan man forvente å se en rekke LED-LCD-TV-er med 8K-oppløsning fra nær sagt alle produsentene – om vi kommer til å få oppleve live-innhold i 8K på disse TV-ene i Las Vegas gjenstår å se.