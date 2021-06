Store deler av internett lå nede for telling – dette var årsaken

Oppdatering 12:57, 08.06.2021: Fastly sier at problemet er identifisert og at en løsning har blitt implementert. Selskapet nevner også at kunder kan oppleve økte ventetider i sidene som er påvirket.

Hundrevis nettsteder, som inkluderte mange av de største og mest populære på internett, var tidligere i dag nede for telling i kjølvannet av en driftsstans hos en av de viktigste selskapene innen servertjenester.



Problemer hos Fastly førte til at sider som Reddit, eBay, Amazon, Twitch, Dagbladet TV, VG og Aftenposten hadde problemer. Selv britiske myndigheter hadde problemer med sine sider (gov.uk).



Fastly er en av de største tilbyderne av CDN-tjenester (content delivery network) – dette er maskinparker som fungerer som en slags cache mellom hovedservere og deg på nett, og har som oppgave å sende en rekke data ut til sluttbrukeren for både store og små nettsteder – inkludert TechRadar.

CDN-nettverk nede for telling

De første offentlige meldingene om trøbbel dukket opp rundt 11:30 (norsk tid) ifølge Down Detector.



Blant sidene som ble påvirket finner man de følgende:

TechRadar

Amazon

eBay

Reddit

BBC

Etsy

PayPal

Vimeo

Square

Squarespace

Giphy

Target

Spotify

Hos Fastly gikk alarmen klokka 09:58 (UTC), da de offentliggjorde beskjeden: «Vi undersøker et potensielt ytelsesproblem i våre CND-tjenester.»



Selskapet har publisert flere oppdateringer i etterkant på sine statussider, og mener nå at problemet skal være løst.



Nedetiden ser ut til å ha påvirket nettsteder over hele verden, siden klagene har strømmet inn fra både Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia og Australia.