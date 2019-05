Spotify tester ny «radiofunksjon» som blander musikk, nyheter og podcaster i en personlig spilleliste

Spotifys algoritmedrevne spillelister er en av tjenestens store trekkplastere, ved å servere deg musikken du liker best uten at du må streve med å sette sammen manuelle lister. Nå ser det imidlertid ut som selskapet tar det hele et steg lenger.

Det var The Verge som først oppdaget den ny Daily Drive-funksjonen i appen, der podcaster og nyhetssendinger blandes sammen med musikkanbefalinger.

I praksis er det en slags videreutvikling av Discover Weekly, og opplevelsen kan minne en del om hvordan det er å lytte til tradisjonell radio.

Foreløpig er funksjonen tydeligvis bare under testing, og det kan se ut som den kun er tilgjengelig på portugisisk akkurat nå.

Spotify tester stadig ut nye funksjoner, som muligheten for å importere låter fra en smarttelefon, delte abonnementer, og ubegrenset mulighet til å hoppe over reklame for gratisbrukere.

Slike funksjoner kommer ofte aldri lenger enn teststadiet så vi har ingen garanti for at denne funksjonen vil bli tilgjengelig for alle etter hvert, men hvis den gjør det så kan det være at du snart får mulighet til å bruke Spotify på en helt ny måte.