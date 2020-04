Sony oppmuntrer til sosial distansering – gir bort to PS4-spill gratis

Sony har gode nyheter for alle gamere som holder seg innomhus denne uken: Selskapet gir bort to kritikerroste PS4-spill helt gratis.



Spillene man kan skaffe seg er blant andre «Unchartered: The Nathan Drake Collection» (som samler de første tre spillene i serien og som har blitt oppgradert for PS4) samt PS4-versjonen av «Journey».

Ifølge et blogginnlegg på PlayStation-bloggen er spillene en del av selskapets nye Play at Home-initiativ som tar sikte på å prøve å forhindre spredningen av COVID-19. Dette initiativet inkluderer også et fond på generøse 10 millioner amerikanske dollar som skal brukes til å støtte opp om indieutviklere i den vanskelige tiden fremover.



Spillene tilgjengeliggjøres natt til torsdag 16. april (04:00), og kommer til å være mulig å skaffe seg frem til 6. mai, 2020 (04:00). Når man har lagt til spillene er de dine for alltid, informerer Sony. Blogginnlegget nevner heller ingenting om at du trenger PlayStation Plus-medlemskap for å skaffe deg spillene.



Dessverre kan det ifølge Sony ta litt lenger tid enn vanlig å laste ned disse spillene – siden selskapet følger diverse regjeringers bønn om å bruke mindre internettbåndbredde – men man har uansett tre uker på å laste ned godsakene, så det ville vært rart om man gikk tom for tid.

