Sony selger flere speilløse fullformatskameraer enn Canon og Nikon

I 2018 annonserte Sony at de skulle investere drøye 80 milliarder kroner over tre år på delen av selskapet som driver med bildesensorer, i et forsøk på dominans i digitalkameramarkedet. Ved annonseringen uttalte administrerende direktør, Kenichiro Yoshida, at selskapet tok sikte på å bli verdens beste kameramerke innen 2021. Nå kan det kan se ut som investeringen gir avkastninger.



De nyeste markedsanalysene fra det japanske firmaet BCN har vist at Sony har tatt over tronen fra Canon når det gjelder årlige salg av speilløse kameraer.

Ifølge 2019-rangeringen til BCN – basert på salgstall mellom november 2018 og oktober 2019 – har Sonys markedsandel hoppet fra fjorårets 31, 6 % til 38 %. På andre plassen er tallenes tale at Canon har gått fra 37,8 % til 36 %.



Selv om dette er godt nytt for Sony er det likevel slik at de speilløse variantene bare representerer en liten andel av det totale salget av digitalkameraer. Her er fortsatt Canon som er kongen, samtidig som det totale salget er dalende. Sony, på sin side, har tatt over andreplassen når det gjelder totale salg av digitalkameraer, mens Nikon har blitt dyttet ned til tredjeplass.

Optikk i fokus

Når det gjelder fullformatmarkedet er dette et område som begynner å bli mettet, stadig nye løsninger presenteres av Sony, Canon og Nikon, men også Panasonic. Sony har vært i speilløsbransjen en god stund allerede, mens resten av merkene begynte i segmentet nå i foregående år.



Canon kan nok få fortjeneste for å ha gitt gjennomsnittsforbrukeren det rimeligste speilløskameraet i fullformat med EOS RP, men det var ikke mange som var fornøyde med at videodelen ikke tok i bruk hele sensoren. Nikon, på sin side, har gitt oss nydelige løsninger i Z6 og Z7, men ingen av kameraene klarte å holde følge med Sonys enerådende autofokussystem.



Firmware-oppdateringer har i etterkant forbedret autofokusdelen hos både Canon og Nikon, men det finnes likevel en verdi i å bare kunne plukke et kamera ut av esken og vite at man har perfekt fokus på subjektet på et blunk.

Optikk er også inne i bildet: Der Sony lenge har hatt en etablert stall med framifrå glass til aller kameraer har de andre måttet henge etter. Kun et fåtall objektiver laget av de ovennevnte selskapene ment for de ovennevnte kameraene har blitt laget for de nye fatningene.



Gitt nok tid skal man ikke se bort i fra at disse salgstallene kommer til å forandre seg i takt med at mer glass blir tilgjengelig til systemene som henger etter. Canon og Nikon kan med andre ord appellere mer på sikt, særlig om prislappene er konkurransedyktige.



Hvorvidt Sony klarer å beholde forspranget gjenstår å se, men det er umulig å unnlate å anerkjenne at selskapet har noen av de beste speilløse fullformatskameraene på markedet.