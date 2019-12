Xbox-sjef Phil Spencer spiller allerede på Project Scarlett hjemme i stua

Det er fortsatt et helt år igjen til Xbox Project Scarlett slippes for salg, men neste generasjons Xbox er allerede på plass i en bestemt persons stue – og den personen er selvfølgelig Xbox-sjef Phil Spencer.

Det er Spencer selv som avslører dette på Twitter, og han sier samtidig at den allerede har blitt hans hovedkonsoll. Han bekrefter altså at han allerede spiller spill på den, han har en Elite Series 2-kontroller koblet til den, og har mulighet til å koble til «spillersamfunnet», altså Xbox Live.

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.December 4, 2019

Spencers «hovedkonsoll»

Det er ingen overraskelse i seg selv at den nye Xbox-en har kommet til et punkt der den fungerer – det som derimot er overraskende er at den er på et stadium der den faktisk kan fungere som er fullverdig konsoll i Spencer stue.

Om maskinvaren Spencer har er nøyaktig den samme som vi får se i butikkhyllene om et år er riktignok usannsynlig, og den vil nok fortsatt gå gjennom mange justeringer og forbedringer før lansering. Det er også usannsynlig at Spencer har en konsoll som faktisk er fullt fungerende på alle måter – for alt vi vet kan det være snakk om et skjelett av en maskin.

Uansett må vi kunne si at dette er spennende nyheter, og det høres ut som utviklingen har kommet lenger enn man skulle tro på dette tidspunktet.

Samtidig er det interessant at han henviser spesifikt til Project Scarlett, for det har nylig gått rykter om at en rimeligere utgave av neste generasjons Xbox også skal være på vei.

Ifølge Jason Shreier hos Kotaku skal dette være snakk om en konsoll med lavere spesifikasjoner, men som likevel skal kunne kjøre neste generasjons spill.

Denne konsollen har kodenavnet Project Lockhart, og den vil i likhet med dagens Xbox One S All-Digital Edition være uten fysisk drev. Likevel skal den være betydelig kraftigere enn dagens diskløse Xbox, og den skal utstyres med SDD og en prosessor som er sprekere enn noen av dagens konsoller.

Microsoft har imidlertid ikke bekreftet noe rundt denne nye diskløse konsollen ennå. Forhåpentligvis får vi i hvert fall snart en nærmere titt på Project Scarlett – uten å måtte titte inn stuevinduene til Phil Spencer.