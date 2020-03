Beste smarthus-produkter: enklere hjem på 1-2-3

Selv om det tok årevis før det ble en realitet for de fleste av oss er det nå slik at smarthuset endelig er her. Enheter laget for å forvandle ditt «dumme» hjem til et samlingspunkt for alt som er smart er mer populære enn noensinne. Man kan nå skru opp termostaten, låse dørene og spille av musikk – alt ved hjelp av stemmestyring.



Det beste med det hele: Det å konfigurere et smarthus per i dag handler simpelthen om å sette opp en smarthøyttaler i stua. Eller, om man vil kjøre løpet fullt ut, kan det være så komplisert som å kople sammen et nettverk av enheter.

Hvor mye du velger å investere i smarthjemmet ditt er helt opp til deg, og man står helt fritt til å velge i hvilken grad man skal engasjere seg. Fordelen med små og smarte enheter er at de er ekstremt enkle å sette opp, og man binder seg heller ikke til et større engasjement med flere enheter og bruksområder.



Nå som det finnes såpass mange valg man kan ta, og såpass mange produkter å velge mellom – det kommer opptil flere nye produktkategorier hver uke – er det ikke rart om kjøpsopplevelsen kan fremstå som noe avskrekkende. Og, siden smarte hus ofte avhenger av at komponenter kan kommuniserer med hverandre, kan det være lurt å avklare hvorvidt enhetene er kompatible og kan snakke med hverandre (inkludert telefonen, nettbrettet og smarthøyttaleren din) før du fyller handlekurven til bristepunktet.

For å hjelpe deg med den spede smarthusbegynnelse, eller med å fullføre ditt perfekte teknologisk integrerte hjem, har vi laget en liste over enheter som vi mener er de beste smarthusproduktene du kan kjøpe akkurat nå.



Under finner du det vi mener er de beste smarthusenhetene du kan bruke til å ta huset ditt med inn i fremtiden, og gi det en sårt trengt oppgradering.

Beste smarthus-produkter oppsummert:

Hvordan velge det beste smarthus-systemet

Før du begynner å bygge smarthuset ditt kan det lønne seg å fundere litt på hva slags smarthus-økosystem du har lyst til å starte med. Det er nok av alternativer, inkludert Apple HomeKit, Google Home/Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa-plattformen (ikke tilgjengelig i Norge), IFTTT, ZigBee, Z-Wave med flere.



Mange å velge i mellom, ikke sant? Vi har laget en liten guide som kan hjelpe deg med hva du bør tenke på når du begynner å designe ditt eget smarthjem, denne kan du ta en titt på ved å følge denne lenken.

Man bør også tenke over hvilket økosystem man allerede er en del av. Er man for eksempel en ivrig bruker av Android kan det fort hende at utgangspunktet for smarthjemmet bør være Google Home snarere enn Apples HomePod.

Beste smarthus-produkter 2020:

Beste smartdørklokke: Ring Video Doorbell 2

En stressfri entré

Fint design

Flott bevegelsessensor

Appen er enkel i bruk

Ingen gratis videolagring

I største laget

Ring Video Doorbell 2 er en fullkommen enhet. Oppsettet er enkelt, appen er lettfattelig, bevegelsessensoren fungerer utmerket og batteriet varer lenge nok til at det ikke er et problem.



Vi likte veldig godt hvordan appen var lagt opp, for ikke å snakke om at systemet kan integreres med Amazon Alexa og Google Assistant, noe som bare gjør denne enheten enda bedre for smarthusentusiaster.



Bør man kjøpe den? Hvis du ikke har noe i mot størrelsen, og vil ha en enhet som går på batteri, så er dette ringeklokken for deg. Hvis du derimot er ute etter noe som er litt mindre, eller du ikke er interessert i å betale ekstra for lagring av videomateriale, kan det lønne seg å lete videre.



Hvis bevegelessensor av toppkvalitet og sikkerhetsfunksjonalitet prioriteres høyt er dog Ring Video Doorbell 2 ringeklokken som dekker dine behov.

Beste smarthøyttaler: Amazon Echo (andre generasjon)

Passer godt inn i et stilsikkert hjem

Nytt utseende

Lav pris

Flott funksjonalitet i Alexa

Mer av det samme

Amazon Echo av andre generasjon er fortsatt en av våre favoritter når det gjelder smarthøyttalere. Amazons originale Alexa-høyttaler ble det første smarthusproduktet for millioner av personer verden over, og oppfølgeren er enda bedre.



Den er rimelig, stilig og har et nytt utseende bestående av stoff, slik at den passer bedre inn i hjemmet ditt. Amazon oppgraderer Alexa hyppig, særlig nå som Apple HomePod og Google Home er i direkte konkurranse med Echo-familien.



Echo integreres med din Amazon-konto, og etter man har gjort det kan man spørre den om å utføre oppgaver som eksempelvis å bestille mat, og også, selvsagt, kontrollere dine andre smartenheter – noe som gjør at dette er et ekstremt nyttig tilskudd blant de andre delene i smarthuset ditt.

Beste kontrollenhet: Google Nest Hub Max

Et flott alternativ i kategorien smarthøyttalere med skjerm

Nydelig skjerm

Bra høyttaler, også til musikk

Smart design

Riktig pris

Ingen støtte for Netflix

Skjermen til Lenovo er skarpere

Nest fungerte dårlig ved lansering

Google Nest Hub Max er en større versjon av Google Home Hub, altså en smarthøyttaler med skjerm inkludert.



Hvorfor heter den ikke Home Hub Max? Next Hub Max har i tillegg frontplasserte kameraer og kan plugges til den Google-eide Nest-plattformen, slik at den fungerer som et smarthjemkamera. Google har også gjort om navnet på den opprinnelige Home Hub, slik at det hele blir innlemmet i Nest-familien.



Akkurat denne delen av Google Nest Hub Max trenger litt finpuss etter vår erfaring. Likevel er dette ellers en flott smarthøyttaler. Den yter bra nok til at den kan fungere som et lite Hi-Fi-anlegg, Google Assistant føles responsiv og den store skjermen lar deg se på YouTube mens du lager mat.



Selv om Google Nest Hub Max hadde en del problemer ved lansering er dette likevel ikke bare en smartskjerm, men også en flott smarthøyttaler, for ikke å snakke om at det er en topp kilde til underholdning når man venter på at løken skal karamelliseres.

Beste lyspære: Philips Hue

Hva med en lyspære man kan styre med iPhone?

Bred støtte for standarder

Enkel å montere

Super app

Noe dyr

En ting du kanskje kommer til å ville gjøre så snart du bestemmer deg for å gjøre hjemmet ditt om til et smarthus er å bytte ut lyspærene – noen ganger enklere sagt enn gjort, gitt at det finnes så mange varianter å velge mellom. Av alle, dog, synes vi at det beste valget innen lyspærer er Philips Hue-serien.



Hvis du velger å gå for Philips Hue kommer du til å trenge Philips Bridge, som er en slags sentral for lysene dine. Fordelen er driftsikkerhet og det faktum at systemet er kompatibelt med en hel rekke forskjellige standarder og kontrollsystemer for hjemmet ditt, inkludert Apple HomeKit, Nest og Samsung SmartThings.



OPPDATERING: En av de tingene vi liker med Philips Hue er at serien hele tiden oppdateres. Man kan nå for eksempel få tak i Philips Hue Play Light Bar, som lager særegne lyseffekter når man ser på film og spiller spill, for ikke å snakke om pærene laget i den gammeldagse Edison-stilen.



Beste smarte overvåkningskamera: Arlo Pro 3

Det beste overvåkningskameraet på markedet, med ett stort aber

Stilig design

Enkel i bruk og montering

Mye funksjonalitet

Begrenset brukbarhet uten abonnement

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Arlo er et populært valg for folk som tar sikkerheten i hjemmet på alvor. Det er ingen tvil som at dette er et av de mest avanserte systemene vi har testet. Det inneholder et vell av brukbar funksjonalitet, inkludert en innebygget sirene og mulighet til å kontrollere enhetene via internett.



Joda, Arlo Pro 3 har ikke 4K-oppløsning på samme måte som den dyrere Arlo Ultra – men kvaliteten på 2K-opptakene er likevel imponerende. Man får 160 grader med innsyn, og som man forventer i 2020 har kameraene nattsyn-modus og lyd som går begge veier. Det finnes også en del smartfunksjonalitet, som automatisk zoom og bevegelsessensor som gjør at kameraet følger etter bevegelse, noe som burde hjelpe godt på å forsikre en om at kameraet plukker opp det det trenger av opptak. Kameraet kan zoome opptil 12x og har også støtte for HDR.

Arlo Pro 3 integreres også fint inn i ditt eksisterende smarthus. Systemet støtter Google Assistant og Amazon Alexa, og man kan også bruke HomeKit. Dette er selvsagt flott, men dessverre er noe av denne funksjonaliteten noe man må betale ekstra for.



Man får en tre måneders gratis prøveperiode, og abonnementet er bare på 89 kroner for 5 kameraer (under 20 kroner per kamera), men om man ikke abonnerer vil man miste funksjoner som objektgjenkjennelse, skylagring med mer. Arlo pleide å tilby en syv dagers gratis skylagringstjeneste basert på hendelser foran kameraet, men dessverre er ikke dette tilgjengelig for Arlo Pro 3.



Jevnt over er Arlo Pro 3 en verdig etterfølger til Arlo Pro 2 – og et framifrå valg for de som har lyst på en utendørs sikkerhetssystem som leverer bra og driftsikre bilder uten at man trenger å betale i dyre dommer for Arlo Ultra.

Best smartstøpsel: Belkin WeMo Insight

Fantastisk smartstøpsel som overvåker strømbruk

Bra på overvåkning av strømbruk

Solide integreringsmuligheter

Appen er ikke spesielt bra

Belkin WeMo Insight tilbyr mer kontroller over enheter som er plugget i. Dette er også et system man kan bruke til å overvåke energibruket, og dermed få estimater på hvor mye enkelte enheter innvirker på strømregningen.



Dette er ypperlig om man er ute etter å spare litt penger og/eller er generelt interessert i å bruke mindre energi. Selv om selve støpselet er noe stor og klumpete er det likevel et brukbart kompromiss, all den tid man ender opp med å spare en hel del penger på den månedlige strømregningen.



Appen kunne hatt godt av litt mer finpuss, men alt i alt er vi veldig imponerte over Belkin WeMo Insight. Den kan også koples til en rekke andre smarthusplattformer, alt fra IFTTT, Alexa til Google Assistant støttes, for ikke å snakke om Nest og (uoffisielt) Samsung SmartThings.

Beste smarte røykvarsler: Nest Protect

Få brannalarmen på mobilen, uansett hvor du befinner deg

Subtil design

Enkel å montere

Fungerer bra med andre Nest-enheter

Ikke langt fra en vanlig røykvarsler

Nest lager ikke bare framifrå smarttermostater, selskapet tilbyr også røykvarslere som kan koples til resten av smarthjemmet. Nest Protect tar seg godt ut og har gode tilkoplingsmuligheter via Wi-Fi og IFTTT.



Nest Protect vil si i fra om det er en brann i boligen din, selv om du er på andre siden av jordkloden. Appen som følger med har et bra design, og er enkel i bruk – selv om vi selvsagt håper at du aldri får brukt for den.