Slack ute av drift: Det er ikke bare du som ikke får koplet deg på

Det skal ikke være helt lett å komme seg tilbake på jobb i 2021, det viser seg at Slack har blitt en skikkelig mandagsvare på nyåret.



Ifølge selskapets offisielle statusside har kunder problemer med å kople til, eller generelt bruke, Slack. Årsaken til problemene er per nå ikke kjent.



Med andre ord ligger Slack nede for telling i mange land rundt om i verden på årets første mandag. Dette gjelder også i Norge per 17:45 den 14. januar. Problemene skal ha startet rundt klokka 16:00, norsk tid.

Customers may experience issues connecting to Slack to loading channels at this time. Our team is on the case and we will keep you posted. Apologies for any disruption. https://t.co/A17yXzyV5aJanuary 4, 2021

Selskapet sier at det fortsatt feilsøker nedetiden, at det ser ut til at Slack-brukere verden over er berørt, men at ingen løsning er klar helt ennå.

«Vi undersøker fortsatt de pågående tilkoplingsproblemene med Slack. Vi har ikke noe ytterligere informasjon å dele akkurat nå, men vi kommer til å følge opp om 30 minutter. Takk for at dere holder ut», står det på den offisielle statussiden til Slack.



I den siste oppdateringen, datert 17:20 norsk tid, sier Slack at de fortsatt undersøker saken.

«Vi fortsetter utredningen av tilkoplingsproblemene til våre kunder, og har oppgradert hendelsen fra vår side, og vi anser dette nå som en driftsstans», sa selskapet. «Alle mann er på dekk her hos oss for å undersøke saken videre. Vi kommer tilbake om en halvtime for å holde deg oppdatert.»



Nedetiden ser kun ut til å gjelde Slack-applikasjonen for tradisjonelle operativsystemer samt nettleserutgaven. Både iOS- og Android-versjonene ser foreløpig ut til å fungere – selv om det hele går som sirup.

Ifølge Slacks offisielle statusside kan det være slik at «[...] kunder kan ha problemer med å laste inn kanaler eller kople seg til Slack akkurat nå. Teamet vårt undersøke, og vi kommer til å følge opp med mer informasjon så snart vi har den. Vi beklager for forstyrrelsen dette har forårsaket.»



Da vi prøver å logge oss på Slack ser vi bare en tom skjerm som laster inn (Slack Dark Mode fungerer), men etter hvert dukker det opp en feilmelding som kan informere om at Slack-serverne ikke har det helt topp.