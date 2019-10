Singles' Day 2019: alle de beste røverkjøpene og rabattene

Singles' Day (eller Guanggun Jie) – som ikke må forveksles med Singles Appreciation Day – fikk sin spede begynnelse i Kina ved at man ønsket å feire stoltheten ved det å være singel. Omtrent som en motreaksjon på Valentinsdagen. Det hele begynte i 1993 på universitetet i Nanjing, og spredde seg fort til andre universiteter i løpet av de neste årene.

11. november ble valgt som dato for å markere dagen, ettersom ettallene best representerer dem som kjører solo. På selve dagen arrangeres det fester der single kan mingle, og de senere årene har dette utviklet seg til en stor handledag i Kina, med konglomeratet Alibaba i førersetet.

Nå markeres ikke Singles' Day lenger utelukkende i Kina. Alibaba har hele verden som sin lekegrind, og Singles' Day-salget har etter den beskjedne starten spredd seg til sørøst-Asia, og sneket seg enda lengre sydover under ekvator, til Australia og New Zealand. I dag markeres til og med dagen i Europa, og alle i Norge (uansett relasjonsstatus) har noen riktig gode tilbud å se frem til.

Dagen er blitt en av verdens største handledager. Den har plassert seg helt i toppsjiktet, sammen med Black Friday og Cyber Monday. I 2017 satte for eksempel Alibaba i løpet av den uoffisielle høytiden verdensrekorden for flest betalingstransaksjoner noen sinne. Det sørøstasiatiske e-handelsselskapet Lazada håvet inn hele 123 millioner dollar bare på salg i løpet av Singles' Day. Vi regner med at dagen bare kommer til å vokse seg enda større.

Du kan vente deg flotte tilbud på alt fra TV-er, mobiler, datamaskiner, vaskemaskiner, hodetelefoner, høyttalere og alle mulige smarte dingser til hjemmet. I Norge forbereder blant andre Elkjøp seg på kjempesalget, slik de har gjort de seneste årene.

Hvis du planlegger å handle litt i løpet av Singles' Day (enten du er singel eller ikke), er det bare å følge med her på TechRadar. I denne samleartikkelen vil vi nemlig hente inn alle de beste tilbudene fra alle varekategorier for deg, så du selv slipper å måtte lete rundt i rabattjungelen.

Singles' Day, Black Friday eller Cyber Monday?

Men hva med Black Friday og Cyber Monday, da? Det er verdt å merke seg at de tre store handlebegivenhetene følger tett etter hverandre. Black Friday faller på 29. november i år, med Cyber Monday like i kjølvannet 2. desember. Så om du ikke har tid eller mulighet til å handle på Singles' Day, er det ingen grunn til uro. Du kan vente et par uker til Black Friday eller Cyber Monday.

Men hva er egentlig forskjellen på Singles' Day, Black Friday og Cyber Monday? Tja. Nå for tiden er det ikke så stor forskjell på de tre handledagene. Du finner de samme tilbudene innenfor de samme kategoriene, og fra de samme leverandørene, i løpet av alle de tre begivenhetene.

Det som skiller dem fra hverandre er egentlig deres opphav. Singles' Day oppsto som en motreaksjon på Valentinsdagen allerede på 1990-tallet, og datoen 11/11 ble valgt på grunn av de fire ettallene. Black Friday har eksistret helt siden 1960-tallet (andre mener den er enda eldre), og kjøres i gang rett etter Thanksgiving for å markere starten på julehandelen. Cyber Monday er kommet til senere, som en videreutvikling av Black Friday, men med tyngre vekt på netthandel, i motsetning til Black Friday, som i starten mest var en begivenhet for fysiske butikker.

Hvis du vil lese mer om de forskjellige handledagene mens du venter på at rabattfesten skal sparkes i gang, kan du lese noen av våre artikler: