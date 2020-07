Hundrevis av PS4-spill til gode priser i julisalget hos PlayStation Store

Sony har slått av prisen på et drøss PS4-spill på PlayStation Store i forbindelse med Juli-salget. Det er en imponerende mengde spill på salg, og noen av rabattene er på hele 70 %.



For at du ikke skal behøve å gjøre et nitid arbeid med å finne de beste tilbudene har vi samlet sammen de største og beste avslagene på spillene vi mener at enhver forstandig gamer bør eie. Alt fra «Crash Bandicoot» til «Resident Evil 7: Biohazard» kan skaffes for en billig penge, så her er det opplevelser som passer alle.



Du kan stikke innom PlayStation Store selv og ta en titt på alle spillene som for tiden selges rimelig, men ikke vent for lenge – julisalget varer bare til 22. juli. La oss ta en titt på de beste røverkjøpene.

De beste tilbudene på PlayStation Store

«Resident Evil 7»: 189,- 94,50,- | PSN

En ekstrem grøsser fra start til slutt. «Resident Evil 7» er også kompatibel med PSVR hvis du virkelig vil garantere at du gjør i buksa. Det nyeste RE-spillet tok serien i helt andre retninger, og det viste seg at Capcom gjorde lurt i forandringen. Dette er et av de beste spillene i serien.Se tilbud

Crash Bandicoot-pakke - «N.Sane Trilogy» + «CTR Nitro-Fueled»: 639,- 319,50,- | PSN

To fantastiske Crash Bandicoot-spill til halve prisen? Ja, takk! Denne pakken gir deg den særdeles fjonge «Crash Bandicoot N.Sane Trilogy»-pakken (remakes) samt like kritikerroste «Crash Team Racing Nitro-Fueled.»Se tilbud

«MediEvil»: 379,- 189,50,- | PSN

Dette er kanskje ikke det mest finslepne spillet, men denne remaken av «MediEvil» forandrer ikke på suksessformelen fra PSOne. Spill som Sir Daniel Fortesque i hans forsøk på å redde kongeriket Gallowmere.Se tilbud

«Monster Hunter World: Iceborne Master Edition»: 549,- 329,40,- | PSN

Flere monstre, nye lokasjoner og endeløse spesialtilpasninger. «Monster Hunter World: Iceborne Master Edition» er det perfekte spill for både nybegynnere og veteraner. Jakt, drep, lag utstyr.Se tilbud

«Code Vein»: 699,- 357,- | PSN

Et «Dark Souls»-aktig spill med drøssevis av egne idéer. «Code Vein» setter ferdighetene dine på prøve med et finurlig kampsystem og et utfordrende fiende-design.Se tilbud

«No Man's Sky»: 379,- 189,50,- | PSN

Utforsk det ukjente og forbered deg på en storslagen reise i «No Man's Sky». Bakteppet er et uendelig univers der hver planet er forskjellig takket være et randomiseringssystem. Se tilbud

«Dark Souls 3 Deluxe Edition»: 649,- 162,25,- | PSN

Kjemp deg gjennom en verden full av kolossalt store fiender og farlige omgivelser. «Dark Souls 3 Deluxe Edition» inkluderer alle DLC-pakkene til dette ekstremt vanskelige actionrollespillet.Se tilbud

«Street Fighter 30th Anniversary Collection»: 379,- 140,23,- | PSN

Nyt 12 Street Fighter-spill i denne historiske samlingen. Her får man også med muligheten til å utfordre andre online i fire av de aller beste Street Fighter-spillene. Det hele føles ut som å dra til arcade-hallen igjen.Se tilbud

«Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered»: 499,- 199,60,- | PSN

Liker du Studio Ghibli-filmer er du helt nødt til å prøve «Ni No Kuni». Dette er en nydelig remaster til PS4, og den sjarmerende historien er full av mesterlig historiefortelling, storslagen RPG-action og spillet har en mesterlig musikk.

Se tilbud

«Devil May Cry 5 Deluxe Edition»: 459,- 229,50,- | PSN

Capcoms hakkebiff-simulator er tilbake for fullt, spekket med intrikate komboer, talløse demoner og annet snask. Denne versjonen gir spillere 100 000 såkalte Red Orbs gratis, disse kan brukes til å oppgradere ferdigheter.Se tilbud

«Assassin's Creed IV Black Flag»: 189,- 56,70,- | PSN

Seil på de syv hav som kaptein Edward Kenway, finn sagnomsuste skatter og før krig mot keiserriker i «Assassin's Creed IV Black Flag». Dette er riktignok et eldre spill i serien, men mange mener det er det beste.Se tilbud

«Little Nightmares Complete Edition»: 289,- 72,25,- | PSN

La deg skremme av «Little Nightmares», et spill som lar deg møte barndomstraumene. Flykt fra uhumskhetene som lurer rundt hvert et hjørne i «The Maw», en enorm farkost der korrupte sjeler bor.Se tilbud

«Marvel's Spider-Man»: 379,- 189,50,- | PSN

Antageligvis det beste superhelt-spillet noensinne. «Marvel's Spider-Man» fører vår edderkoppnettkastende messias til PlayStation 4. Slyng deg gjennom byen og slåss mot berømte fiender fra Spider-Man-universet.Se tilbud

«God of War»: 289,- 193,63,- | PSN

«God of War» trenger ingen introduksjon. Dette er et av de mest kritikerroste spillene i denne konsollgenerasjonen, og nå kan man eie den digitale utgaven for prisen av et par øl på byen. Du trenger dette, gutt.Se tilbud

«Assassin's Creed Odyssey»: 679,- 189,- | PSN

Et storslagent eventyr i antikkens Roma venter deg i «Assassin's Creed Odyssey» der du prøver å bli en legendarisk spartansk helt. Velg din egen vei samtidig som du utforsker en intrikat verden i et av de beste spillene i serien.Se tilbud

«Soul Calibur 6»: 749,- 187,25,- | PSN

Den klassiske slåssespillserien vender tilbake med et ess eller to i ermet. «Soul Calibur 6» har helt nye kampteknikker, en haug med nye og spennende enspillermoduser og Geralt fra «The Witcher». Trenger vi å si mer?Se tilbud

«Journey»: 144,- 47,52,- | PSN

Utforsk en eldgammel, mystisk verden og gli over sanden for å finne ut av dens hemmeligheter. «Journey» er en unik opplevelse, og et visuelt og musikalsk mesterverk som er mer enn verdt prisen.

Se tilbud