Satellitt-støtten i iPhone 13: Hva vil de nye Apple-modellene være i stand til?

De fleste detaljene rundt iPhone 13-serien ble avslørt via lekkasjer for lenge siden, men det er likevel én funksjon vi ikke visste om før nå nylig – særdeles tett innpå lanseringsdatoen, den 14. september.



Vi sikter til iPhone 13s mulige støtte for satellittkommunikasjon, noe som enten kan bli revolusjonerende, en bagatell, eller noe som snart blir ordinært, avhengig av hva slags løsning Apple velger å gå for.



I teksten under tar vi en titt på nøyaktig hva slags satellittfunksjoner det kan være snakk om, og hvilke versjoner av ryktet – om noen av de medfører riktighet – vi mest sannsynlig kommer til å se i levende live den 14. september.

Signaler til mobilen overalt

Selv om 4G gjennomsyrer store deler av kloden, og 5G-hastighetene øker som aldri før, er det likevel mange områder i verden som ikke har verken signaler eller mobiloperatører. Det er et problem en satellittfunksjon i iPhone 13 kan løse.



Ifølge enkelte artikler om emnet, skal iPhone 13-serien inneholde en skreddersydd Qualcomm X60 baseband-modembrikke, hvilket vil tillate at samtaler og meldinger kan overføres via et satellittnettverk, snarere enn over 5G, 4G eller 3G.



Denne påstanden stammet fra Ming-Chi Kuo, en analytiker som svært ofte treffer blink med sine Apple-spådommer. En annen detalj som stammer fra samme kilde er at Apple antakeligvis kommer til å ta i bruk satellittnettverket til Globalstar når de nå (etter sigende) ønsker å tilby kommunikasjon via satellitt.



Dette kan potensielt være en enorm oppgradering for mange. I praksis betyr det at du kan holde kontakten med folk, uansett hvor du befinner deg – og det kan være særskilt nyttig om du er i en nødssituasjon, eller oppholder deg i et land med dårlig mobildekning.



Samtidig er det slik at de første artiklene om emnet var sparsommelige med informasjonen – de inneholdt ingen detaljer om hvorvidt apper kunne ta i bruk funksjonen eller ei, eller hvor vidstrakt støtten for satellitter ville være.



Satellittnettverk er i dag uansett langt tregere enn 5G, og i mange tilfeller også 4G, så det er ikke slik at dette vil ta over for bruken av mobilnettverkene med en gang telefonene med satellittstøtte blir lansert – selv om iPhone 13-modellene i praksis kan åpne opp for en ubegrenset bruk.

Forbedret 5G

Selv om iPhone 13-modellene ikke får støtte for satellittkommunikasjon, så kan det likevel hende at et samarbeid med Globalstar vil hjelpe (Image credit: TechRadar)

Selv om den første lekkasjen hørtes svært lovende ut, så har de påfølgende lekkasjene vært litt mer tilbakeholdne med jubelropene. Nær sagt umiddelbart etter at nyheten ble kjent var det mange som gikk ut offentlig og bedyret at Kuo denne gangen tok feil (først omtalt av MacRumors.)



Kuo, i sin uttalelse, nevnte spesifikt Globalstars n53-bånd (Band 53), men dette er per nå forbeholdt landbasert dekning – ikke satellittkommunikasjon.



Andre har derfor foreslått en konkurrerende teori, nemlig at Apple godt kan ha inngått et samarbeid med Globalstar om bruk av selskapets n53-bånd, men at dette i praksis betyr at man kan bruke andre båndbredder i 4G og 5G.



Dette kan bety at man får bedre ytelse på vanlige mobilnett, som 4G og 5G, men vil i samme slengen utelukke satellittkommunikasjon.

Satellittkommunikasjon på enkelte steder i enkelte situasjoner

Dette var likevel ikke enden på visa. Vi har fått nytt fra Mark Gurman (nok en kjent og treffsikker Apple-kilde), som mener at Kuo kan ha vært på rett spor, men Gurman, på sin side, mener at satellittkommunikasjonen kan være mer begrenset enn tidligere antatt.



Gurman hevder at satellittkommunikasjon er i planene, men «kun i områder uten mobildekning, og kun i enkelte områder.» Utover dette, mener Gurman at satellittkommunikasjonen skal være begrenset til korte meldinger i nødssituasjoner og SOS-lignende signaler, med andre ord utelukkende til bruk når det virkelig kniper.



Disse nødmeldingene skal etter sigende dukke opp som grå i Meldinger-appen i iOS, systemet skal kun fungere utendørs, og det skal ta opptil et minutt å få koplet seg på en satellitt, så noen radig hastighet forventes ikke.



Selv om det skulle være slik at systemet kun fungerer i nødsfall, så kunne et slikt satellittsystem likevel være svært nyttig, og potensielt redde liv i ulykkestilfeller i ødemarken eller områder uten mobildekning.



Gurman hevder også at det godt kan være at iPhone 13 har maskinvaren som trengs for å kunne kople seg til satellitter, men at funksjonen ikke vil være tilgjengelig før til neste år, og at man ikke bør forvente at man skal kunne kjøpe en iPhone 13 og kople seg direkte til himmels.

Det er på ingen måte sikkert at iPhone 13 klarer å kommuniserer med satellitter med det første (Image credit: TechRadar)

Fremtidige fremskritt

Akkurat nå er det vanskelig å si hvem som har rett, og om Apple i det hele tatt har planer om støtte for satellittkommunikasjon i iPhone 13-serien, siden teknologikommentariatet ikke helt klarer å bli enige med seg selv.



Når det er sagt så høres hele saken ganske fantastisk, og relativt usannsynlig ut. Om iPhone 13 i det hele tatt får støtte for satellittkommunikasjon, så regner vi med at det mest sannsynlige scenarioet er det Gurman skisserer.



Siden Gurman har et nærmest plettfritt ry når det gjelder Apple-spådommer, så skal vi slett ikke se bort i fra at han treffer blink også denne gangen – men det utelukker heller ikke bruken av n53-båndet i landbaserte nettverk. Det er mulig at begge ryktene medfører riktighet, og at Kuo kan ha blandet kortene noe, eller prøvd å få med begge muligheter, uten å helt klargjøre det hele.



Uansett hva fasiten blir, så er det ikke utenkelig at mer omfattende støtte for satellittkommunikasjon er på tapetet for iPhone-modeller i fremtiden. Apple skal etter sigende ha planer om å lansere sitt eget satellittnettverk på et eller annet tidspunkt – noe vi hørte rykter om allerede i 2017, så igjen i 2019 for så å bli nevnt nok en gang, nylig, av ovennevnte Gurman.