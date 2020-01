Samsung skal lansere flere brettbare mobiler i 2020

Hvis du liker Samsung Galaxy Fold fra 2019 så kan du bare glede deg, for Samsung ser ut til å ha opptil flere nye telefoner i samme gate på vei i løpet av 2020.

Nyheten kommer fra Samsung selv, men på et ganske kryptisk vis. Selskapet postet nemlig nylig en analyse for 2019 i sitt nyhetsrom, og der refereres det flere ganger til nye «brettbare enheter» og «brettbare modeller». Det faktum at ordene brukes i flertall, bekrefter altså at flere modeller er på vei.

Analysen bekrefter også at selskapet skal introdusere «brettbare modeller med nye design», så ryktene rundt en Samsung Galaxy Z Flip med foldedesign i samme gate som Motorola Razr kan altså vise seg å være riktige.

Vi venter fra før at Galaxy Z Flip skal vises frem sammen med Samsung Galaxy S20 11. februar, og at de lanseres kort tid etterpå. Vi har også hørt at en Samsung Galaxy Fold 2 som altså etterfølger selskapets første brettbare modell fra i fjor, skal komme senere i år.

Denne bekreftelsen fra Samsung tyder på at enda flere brettbare telefoner kan være på vei, men hvordan disse blir kan vi bare spekulere i. Vi vet imidlertid at flere andre produsenter har modeller på vei som kan brettes to ganger i en Z-form, og det er mulig at Samsung kan komme til å satse på noe lignende.