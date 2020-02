Samsung Galaxy Z Flip offisielt avslørt i reklamefilm under Oscar-utdelingen

Det fleste hadde forventet at Samsung skulle avduke den lenge ryktede foldetelefonen Galaxy Z Flip under Unpacked-arrangementet som går av stabelen tirsdag kveld, men selskapet kom denne lanseringen i forkjøpet ved å avsløre telefonen i en reklamefilm under Oscar-utdelingen søndag kveld.

Reklamefilmen ble sett av sjefsredaktør i The Verge, Nilay Patel, og han rakk å gjøre et opptak og fikk delt det på sin Twitter-konto. Du kan se den nedenfor.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020

I videoen vises Galaxy Z Flip liggende på et bord mens den er foldet i 90 grader, slik at brukerne kan føre en videosamtale og samtidig se seg selv.

Vi har tidligere hørt rykter om at telefonen skal være rettet spesielt mot unge kvinner, noe denne reklamefilmen i hvert fall til en viss grad er med på å bekrefte.

Som The Verge påpeker kommer det frem via liten tekst i reklamefilmen at «det er mulig at du vil merke en liten brett i midten av skjermen, noe som er en naturlig karakteristikk ved skjermen».

Det korte klippet på 30 sekunder gir oss også en titt på den ytre berøringsskjermen og det doble kameraet, og der ser vi hvordan det er mulig å motta en innkommende samtale direkte. Vi antar at det også vil være mulig å få varsler på denne mindre skjermen.

Reklamefilmen sa ingenting om pris og tilgjengelighet, men den understreker som forventet at alt dette skal avsløres under lanseringsarrangementet tirsdag kveld kl. 20.

Vi skal holde deg oppdatert på at nytt om Galaxy Z Flip, etter hvert som detaljene avsløres.