Samsung Galaxy Watch 4 planlegges lansert ved neste Unpacked-arrangement

Samsung avslørte ikke stort i sin MWC 2021-strøm, men kom likevel med et par frempek mot tiden som kommer, og hva vi kan forvente oss fra den kommende Samsung Galaxy Watch 4-modellen – planlagt lansert «i sommer» (antageligvis i juli eller august) – som skal vises frem under det neste Samsung Unpacked-arrangementet.



Dessverre viste ikke Samsung frem noe som helst når det gjelder maskinvare eller funksjonalitet i den kommende smartklokken. Under MWC-presentasjonen ble det likevel hintet til at selskapet er i ferd med å implementere en del fiffige programvareforandringer, som forventet, i kjølvannet av den store avsløringen som fremkom under forrige måneds Google IO 2021 – nemlig at Samsung og Google kommer til å samarbeide om å lage et nytt OS, bestående av de beste delene fra Tizen og Wear OS.



Nå vet vi endelig litt mer om hva dette innebærer: Samsungs smartklokker kommer til å ta i bruk et grensesnitt som heter One UI Watch, mens det underliggende operativsystemet vil være Wear OS. Dette tospannet debuterer i Galaxy Watch 4. Dette nye programvaresamarbeidet kommer antageligvis også til å få innvirkning på flere nye Wear OS-klokker fremover, men enkelte deler av det kommer nok kun til å gjelde Samsung-produkter som får One UI Watch-brukergrensesnittet.



Et annet positivt aspekt i denne sammenhengen er at Galaxy Watch 4 nå får Google-apper som Google Maps, YouTube Music og Messages, noe Sameer Samat, visepresident for produktledelse for Android og Wear i Samsung, bekreftet under Samsungs MWC 2021-presentasjon. Fra scenen sa Samat spesifikt at Google Play vil være å finne på smartklokken, noe som også betyr tilgang til apper som Calm, Strava og Spotify.

Samsung lovte også at enhetene deres vil bedre integreres med Galaxy-mobiler og smartklokker som kjører One UI – for eksempel: Når man laster ned en app på en Samsung-mobil, vil samme app også dukke opp på klokken man har på håndleddet. Andre forbedringer er noe mer subtile, for eksempel skal innstillingene på smartklokker og mobiltelefoner nå være mer ensrettede, og blokkeringen av kontakter/numre og globale tidssoner skal nå være delt mellom enhetene.

One UI Watch: en rekke småforbedringer

Andre forbedringer i Tizen + Wear OS i One UI Watch inkluderer apper som starter opptil 30 % raskere, og som har mykere overganger mellom hverandre. Galaxy Watch 4 kommer også til å få støtte for eSIM hos flere mobiloperatører verden over, samtidig som helseapper får mer nøyaktige og stabile sensoravlesninger.



En optimalisering som potensielt kan gi oss noen hint om innmaten i Galaxy Watch 4 er den man finner i batteriet: Samat sa fra scenekanten at Tizen- og Wear OS-forbedringer kommer til å være basert på en utnyttelse av mindre og mer strømgjerrige prosessorkjerner, slik at batteritiden blir forbedret ved avlesing av puls. Dette gjør at smartklokkene kan få med seg pulsslag gjennom både dag og natt, og at man i etterkant skal ha «mer enn nok» batteritid igjen på morgenen.

Forbedringene i operativsystemsamarbeidet gagner ikke bare Samsung: Android-utviklere kommer snart til å kunne dra nytte av Samsungs Watch Face Design-verktøy, ifølge Samat.



Noen litt mindre hyggelige nyheter bør vi få plass til helt på tampen, og de må dessverre leveres i retning eiere av eldre smartklokker, som for eksempel Tizen-baserte Samsung Galaxy Watch 3. Som forventet kommer Tizen-baserte enheter ikke til å få det nye operativsystemet. Selskapet forsikrer likevel brukere av eldre klokker om at de får opptil 3 år med programvareoppdateringer og Galaxy Store-støtte fra lansering.