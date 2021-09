Samsung Galaxy Tab S8: dette ønsker vi oss

Samsung Galaxy Tab S8 vil trolig bli årets beste Android-nettbrett. Delvis fordi det ser ut til å bli en skikkelig kraftig enhet, og delvis fordi det ennå ikke er så mange nettbrett som kjører Google-utviklet programvare.

Landskapet for Android-nettbrett er rett og slett temmelig glissent for tiden. Men det er ett selskap du alltid kan stole på at vil komme med imponerende nettbrett, og det er Samsung. Deres Galaxy Tab S-serie har vist seg å være faktiske alternativer til en iPad. Galaxy Tab S7 FE har kommet på banen, og Tab S8 kan gjøre det samme før året er omme. Men vi har hørt rykter om at det kanskje ikke blir å se før tidlig i 2022.

Det vil bli en oppfølger til Samsung Galaxy Tab S7 og Galaxy Tab S7 Plus, som med sine store skjermer og tilbehør som tastatur og pekepenn på mange måter kan konkurrere med det beste fra Apple. Men deres arvtagere – Samsung Galaxy Tab S8 og Samsung Galaxy Tab S8 Plus, kanskje ledsaget av en Galaxy Tab S8 Ultra – er under utvikling.

Nedenfor finner du en oversikt over det viktigste vi ønsker oss fra Samsungs neste nettbrett i toppsjiktet. Før dette har vi imidlertid med detaljer og sannsynlig lanseringsdato og pris, sammen med ryktene som har begynt å versere. Vi vil oppdatere denne artikkelen når vi hører noe nytt, så det er bare å kikke innom med jevne mellomrom.

Latest news Samsung Galaxy Tab S8-serien kan få en overraskende prosessor-splitt, og den kan bli lansert sammen med Samsung Galaxy S22.

Rett på sak

Hva er dette? Det neste Samsung-nettbrettet i toppsjiktet.

Det neste Samsung-nettbrettet i toppsjiktet. Når kommer det? Kanskje i september, men muligens ikke før tidlig i 2022.

Kanskje i september, men muligens ikke før tidlig i 2022. Hva vil det koste? Det vet vi ikke, men det blir helt sikkert dyrt.

Samsung Galaxy Tab S8 – slippdato og pris

Et rykte om lanseringsdatoen for Samsung Galaxy Tab S8 peker mot begynnelsen av 2022. Det stemmer godt med et annet rykte av nyere dato, som antyder at serien vil lanseres samtidig med Samsung Galaxy S22 – noe vi venter oss vil skje i eller rundt januar. Enda en kilde hevder nå det samme.

Dette vil vi likevel ta med en klype salt, ettersom Samsung ikke er helt konsekvente når de lanserer sine Galaxy Tab S-modeller. Samsung Galaxy Tab S7-serien og Samsung Galaxy Tab S6 kom i butikkhyllene i august sine respektive lanseringsår.

Før disse ryktene nådde oss, hadde vi ventet at Samsung Galaxy Tab S8 ville komme i eller rundt august 2021. Men med den vedvarende prosessormangelen som påvirker produksjonen av nettbrett og smarttelefoner, kan det godt hende at lanseringen av dette nettbrettet forskyves til neste år.

Lanseringsprisen til Samsung Galaxy Tab S7 i 2020 var 8990 kroner, og kort etter lanseringen var den tilgjengelig i prissjiktet 6990–8000 kroner. Den dyrere modellen Galaxy Tab S7 Plus hadde en startpris på 11 490 kroner, men er senere blitt tilgjengelig for rundt 8000 kroner. Pristrenden for nylanseringene err imidlertid stigende, så det er godt mulig at Samsung Galaxy Tab S8 får en høyere lanseringspris enn forgjengeren.

Lekkasjer og nyheter

Den første store Samsung Galaxy Tab S8-lekkasjen som fanget vår oppmerksomhet avslører massevis om det kommende nettbrettet. Det skal angivelig bli tilgjengelig i formatene 11", 12,4" og 14,6", der sistnevnte vil bli et betydelig tilskudd til serien.

Når det gjelder spesifikasjonene, skal brettene gå opp til 12 GB RAM og 512 GB lagringsplass (den største modellen), og det vil komme varianter med 5G-kapasitet. Man gjetter at alle de tre modellene vil utstyres med to kameraer på baksiden – 13 MP og 5 MP – sammen med et 8 MP frontkamera. Det ser dessuten ut til at Tab S8 Ultra i tillegg kan få en 5 MP ultravidvinkel foran.

Lekkasjen peker også mot et batteri på 8000 mAh i standardutgaven av Galaxy Tab S8, ett på 10 000 mAh i Tab S8 Plus og et batteri på 12 000 mAh i Galaxy Tab S8 Ultra.

Det strider til en viss grad imot en annen lekkasje, som er enig når det gjelder batteriet i Galaxy Tab S8 Plus, men som antyder at Ultra-utgaven får et batteri på 11 500 mAh.

Når det gjelder prosessoren, peker en lekkasje mot at Exynos 2200 vil bli motoren i Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, mens Snapdragon 898 skal bli å finne i Galaxy Tab S8 Plus. Disse ventes å være de to raskeste Android-prosessorene tidlig i 2022.

Imidlertid har vi fra annet hold at alle de tre modellene kan få Snapdragon 898-brikken. Dessuten kan de tre brettene få støtte for 45 W lading, noe som gir en grei hastighet.

Vi kan også forutsi enkelte detaljer om de kommende nettbrettene. Basert på tidligere modeller vil disse trolig bli kalt Galaxy Tab S8 og Galaxy Tab S8 Plus. Toppmodellen skal angivelig bli hetende Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Modellene Plus og Ultra vil trolig få AMOLED-skjerm, og trolig også en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og prosessorer i toppklassen. Et rykte hevder at det kan dreie seg om Qualcomm-brikkene Snapdragon 888 eller Snapdragon 888 Plus.

Det vi ønsker oss

Samsung Galaxy Tab S7, og særlig Galaxy Tab S7 Plus, er ypperlige nettbrett. Sistnevnte erobret førsteplassen på vår liste over de beste Android-nettbrettene, men de er ikke perfekte. Her er våre tanker om hva Samsung kan gjøre for at Tab S8 skal bli enda bedre.

1. Flere porter

Samsung Galaxy Tab S7 har bare én port. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Tab S7 er nesten en laptop, særlig når du tilføyer det valgfrie tastaturet, men det har bare én USB-C-port, noe som begrenser fleksibiliteten.

Vi ser gjerne at Samsung Galaxy Tab S8 får en ekstra port, og gjerne også en 3,5 mm lydutgang. Nettbrett trenger ikke å være like tynne og kompakte som mobiltelefoner, så vi regner med at nytten ved å ha slike porter er større enn plassen man sparer ved å utelate dem.

2. Konkurransedyktig pris

Galaxy Tab S-serien har lagt seg i det øvre sjiktet av markedet, og dermed vil disse brettene alltid være dyre. Vi bemerket i vår test av Tab S7 at prisen faktisk var litt for høy, og dette er noe vi håper det gjøres noe med til Samsung Galaxy Tab S8-serien.

Vi er ikke overbevist om at prisen vil senkes, men merkeligere ting har skjedd, så vi krysser fingrene for dette.

3. Et bakgrunnsbelyst tastaturdeksel

Tastaturet til Samsung Galaxy Tab S7 er ikke bakgrunnsbelyst. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S7 støtter et tastaturdeksel man kan velge å ha som tilbehør. Dette tastaturet er faktisk ikke så verst, men det faktum at det ikke er bakgrunnsbelyst gjør det vanskelig å bruke i mørket.

Det er ikke en stor sak, men det kan likevel utgjøre en stor forskjell for enkelte brukere, så vi hadde gjerne sett at tastaturdekselet til Galaxy Tab S8 fikk bakgrunnsbelyste taster.

4. OLED-skjerm på alle modeller

Samsung Galaxy Tab S7 Plus har OLED-skjerm, mens Tab S7 er belemret med en svakere LCD-variant. Til Samsung Galaxy Tab S8 ser vi gjerne at det bare blir OLED.

Stadig flere selskaper tilbyr OLED-skjermer på sine enheter, og Apple har dem på nesten alle iPhone-modellene. Dermed burde selv basismodellene av Samsungs flaggskip-nettbrett få OLED.

Men selv om Apple utstyrer sine mobiltelefoner med OLED-skjermer, har iPad-serien fremdeles bare LCD. Dermed kan Samsung Galaxy Tab S8 få et lite overtak akkurat her.

5. En bakside som kan motstå fingermerker

Baksiden til Galaxy Tab S7 pådrar seg fort fingermerker. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Tab S7 og Tab S7 Plus har baksider i aluminium, ser elegante ut og kjennes førsteklasses å ta i, men det er likevel én ting som ødelegger helhetsinntrykket, og det er at baksiden utrolig fort tiltrekker seg fingermerker,

Dette er et utbredt problem, både blant nettbrett og mobiltelefoner, men vi ser gjerne at Samsung finner en løsning til Galaxy Tab S8, særlig fordi nettbrett ikke utstyres med etuier i like stor grad som mobiltelefoner. Vi ønsker oss et brett som opprettholder stilen.