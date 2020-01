Lekkasje tyder på at Samsung Galaxy S20 Ultra blir skikkelig sprek (og skikkelig dyr)

Nylig meldte vi om at alle de nye Samsung Galaxy S11-modellene (eller S20 som de kan komme til å hete) skal bli utstyrt med 12 GB RAM.

Samtidig har vi også hørt rykter om at det Sør-Koreanske selskapet sparer de største oppgraderingene til toppmodellen Samsung Galaxy S20 Ultra – et nytt ekstrem-flaggskip som er ventet å representere et stort steg opp fra Galaxy S20 Plus når det kommer til både kamera og annen maskinvare.

Nå har vi en bedre idé om hva vi kan vente fra denne telefonen, etter at Max Winbach i XDA Developers har sluppet en liste over det skal være spesifikasjonene til Galaxy S20 Ultra.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB. It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option. 108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide. 5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.January 13, 2020

Ifølge Weinbach skal Galaxy S20 Ultra slippes i en variant med 16 GB RAM i tillegg til en standardmodell med 12 GB, og den skal ellers komme i varianter med 128, 256 og 512 GB lagring.

Det understrekes også at den skal utstyres med en SD-kort-port som støtter kapasitet på opptil 1 TB, noe som kan bety at de andre S20-modellene ikke får dette.

Når det gjelder kameraet, hevder Weinbach at Galaxy S20 Ultra får en hovedsensor på hele 108 MP, i tillegg til et zoom-kamera på 48 MP og et vidvinkelkamera på 12 MP. Det fjerde kameraet det ryktes at telefonen skal få, er sannsynligvis en «time-of-flight»-sensor.

Vi bør også kunne forvente svært god batterilevetid fra denne telefonen, for listen nevner et batteri på 5000 mAh. Den skal også støtte hurtiglading med 45 W, noe som skal gi full opplading på 74 minutter ifølge Weinbach.

For mye av det gode?

Det er selvfølgelig spennende at Galaxy S20 Ultra kan bli et skikkelig beist av en telefon, men vi lurer samtidig på om dette kan bli for mye av det gode – det er vanskelig å se for seg en situasjon der 16 GB RAM faktisk er nyttig, og er det egentlig nødvendig å ha så mange megapiksler i en telefon?

Samtidig kan man aldri få nok lagringsplass, og det samme gjelder også batterilevetid og hurtiglading. Den største bekymringen vår knytter seg egentlig til prislappen – vi har ikke hørt noe offisielt ennå, men vi må bare anta et en slik telefon vil bli ekstremt dyr.

Vi må selvfølgelig understreke at dette kun dreier seg om rykter foreløpig, så vi kan ikke uten videre ta dette for god fisk. Bekreftelsen får vi nok uansett ikke før Samsung lanserer de nye telefonene offisielt under sitt kommende Unpacked-arrangement 11. februar.