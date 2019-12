Samsung Galaxy S11+ kan få enormt batteri og store kameraoppgraderinger

Det var ventet at Samsung Galaxy S11+ skulle få et stort batteri, men at det kan bli så stort som dette er likevel en overraskelse – ryktene peker nemlig nå mot en kapasitet på 5000 mAh.

Ryktet stammer fra SafetyKorea – en Sør-Koreansk sertifiseringsdatabase), og det er GalaxyClub som formidler dette. Databaseoppføringen viser et 5000 mAh-batteri som er designet for en telefon med modellnummer SM-G988, et nummer som tidligere har blitt knyttet til Galaxy S11+.

Dette er et enormt batteri for Samsung, som til sammenlignet brukte et batteri på 4100 mAh i Galaxy S10+. Faktisk vil 5000 mAh være et største batteriet selskapet noen gang har brukt i en flaggskipmodell. Vi har riktignok ikke noen garanti for at dette stemmer, men i og med at det er nevnt i en offisiell database så virker dette ryktet ganske overbevisende.

Dette er heller ikke den eneste galaxy S11-nyheten i dag, for Bloomberg gjentar i dag mange av ryktene som har gått rundt kameraspesifikasjoner med henvisning til «folk som skal være kjent med selskapets planer».

Nettstedet hevder at Galaxy S11 får et kamera på 108 MP i tillegg til tre andre linser, og et av disse skal by på 5 ganger optisk zoom mens et annet er et ultravidvinkelkamera.

Minst en av modellene i S11-serien skal også få en «time-of-flight»-sensor til dybdegjenkjenning, noe som er spesielt nyttig til portrettbilder og AR.

Med unntak av dybdesensoren er dette rykter vi har hørt før, men i og med at vi nå har hørt dette fra flere kilder så øker sjansen for at de stemmer. Sjansen er altså stor for at S11-mobilene vil kunne ta slående bilder, og vi forventer jo heller ikke noe annet.

Fra S11 til Fold 2

Samme nettsted melder også at Samsung Galaxy Fold 2 får det samme 108 MP-kameraet og zoomobjektiv, og at denne telefonen skal avdukes rundt samme tid som Samsung Galaxy S11, altså en gang i februar.

Vi hadde ikke ventet å få se en oppfølger til Samsung Galaxy Fold så tidlig, og andre rykter har pekt mot april, men selv om den avdukes i februar så er det jo likevel mulig at den først kommer i salg senere. Den opprinnelige Fold ble jo også annonsert i februar, men kom først i salg mot slutten av april – for så å bli utsatt helt til september på grunn av problemer med designet.

Vi får uansett håpe at det samme ikke skjer med Samsung Galaxy Fold 2.

Kilde: PhoneArena