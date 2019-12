Lekkasje tyder på at Samsung Galaxy S11 får ekstremt smale skjermkanter

Lakkasjene kommer tett rundt Samsung Galaxy S11 om dagen, en telefon vi venter at blir offisielt avduket tidlig i 2020, og den seneste informasjonen som har dukket opp går på at kantene over og under skjermen blir ekstremt smale.

Et nytt bilde som er publisert av den kjente rykteformidleren Ice Universe, viser referansemateriale for produsenter som lager beskyttelsesfilm for telefonen, og dette gir oss altså et inntrykk av hvordan det ferdige designet vil bli.

Med et slikt design får Samsung plass til en enda større skjerm, eller eventuelt en skjerm på samme størrelse som forrige modell i et mindre chassis.

Galaxy S11 cover, this is the final version. The cover is not a protective film, it is a reference for the protective film. The cover is closer to the real phone design. S11's “forehead” and “chin” are very optimistic. pic.twitter.com/TFdH1oHNlsDecember 20, 2019

Vi ser også et tydelig hull til selfie-kameraet øverst på midten, noe som bekrefter ryktene som har gått om en ny kameraplassering.

Mange produsenter eksperimenter for øyeblikket med kameraer som er plassert under skjermen, men det ser altså ut som Samung foreløpig holder seg til kamerahull, men de flytter altså kameraet fra høyre side til midten.

Vi forventer å høre mer om Samsung Galaxy S11 i februar 2020, og en del rykter har pekt mot at lanseringen vil skje i San Francisco 18. februar. Samtidig er det også mulig at den først vil dukke opp under MWC 2020 i Barcelona uka etter.

