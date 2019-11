Samsung Galaxy S11: lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Det er lenge til vi venter oss en lansering av Samsung Galaxy S11. Hvis Samsung fortsetter med sine årlige mobillanseringer, vil den bli tilgjengelig rundt februar 2020. Men allerede nå hører vi rykter om hva vi kan vente oss av den.

I tillegg venter vi på noen funksjoner vi regnet med ville være på plass i Samsung Galaxy S10 som ikke var der likevel. Det var også funksjoner i Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A80 og Galaxy Fold som vil passe utmerket i en ny toppmodell av Galaxy S.

Inspirert av alle disse telefonene har vi satt opp en liste over ting vi ønsker oss i Samsung Galaxy S11, eller hva de nå kommer til å kalle den nye Galaxy S-telefonen. Det kan for eksempel bli Galaxy S20, ettersom telefonprodusentene ofte hopper rett fra 10 til 20 i nummereringen.

Dette kan du lese mer om lenger nede på siden, men aller først: her har du alt vi har hørt om Samsung Galaxy S11 så langt.

Siste nytt: Samsung Galaxy S11 kan få en ny skjermteknologi, og enda smalere kanter enn Galaxy Note 10.

Rett på sak

Samsung Galaxy S11 – lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy S10 ble lansert sammen med Samsung Galaxy S10e og Galaxy S10 Plus i slutten av februar 2019. Ettersom Samsung har en tendens til å lansere S-telefoner én gang i året, regner vi med at Samsung Galaxy S11 vil lanseres i februar eller mars 2020.

Inngangsprisen for Galaxy S10 var på rundt 8800 kroner ved lansering. Vi regner med å se en liten økning fra dette, ettersom Galaxy S10 var noe dyrere enn Galaxy S9.

Med omtrent den samme prisstigningen venter vi at vi vil se en pris på rundt 10 000 kroner for Samsung Galaxy S11 for den rimeligste versjonen, og enda mer for variantene med større minne.

Samsung Galaxy S11 – design og skjerm

Ifølge en av de mer pålitelige ryktekildene på nettet, er det ventet at skjermstørrelsene til Galaxy S11e, Galaxy S11 og Galaxy S11 Plus skal bli på henholdsvis 6,4, 6,7 og 6,9 tommer. Det er også ventet at alle de tre modellene får kurvede skjermer.

Det er også mulig at Samsung tar i bruk en ny type skjerm. Det har nemlig dukket opp en merkevareregistrering på begrepet SAMOLED, og det kan høres ut som en variasjon over AMOLED.

Samme kilde sier også at Galaxy S11 skal få smalere skjermkanter enn Galaxy Note 10, men de skal ikke bli like kurvet som den såkalte waterfall-skjermen til Huawei Mate 30 Pro.

Utover det har vi ikke hørt mye om denne siden ved Galaxy 11 ennå. Det er en liten mulighet for at telefonen vil få to skjermer, ettersom Samsung har patentert et design (noe LetsGoDigital har oppdaget) med en skjerm nummer to som er mindre enn hovedskjermen, noe du ser på illustrasjonen nedenfor.

Dette skulle kunne fjerne behovet for et selfiekamera, ettersom den andre skjermen kunne brukes til å hente inn bilder via hovedkameraet. Vi tviler likevel på at vi vil få se dette. Det er mye rart som blir patentert uten at det noen gang ser dagens lys.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Samsung Galaxy S11 – kamera

Samsung har meldt om nye kamerasensorer på 48 MP og 64 MP, så det er mulig at Samsung vil ta i bruk én av dem på Galaxy S11.

Men Samsung kan gå lenger enn det. De har også kunngjort en sensor på 108 MP, og det går spesifikke rykter om at denne skal bli å se i Galaxy S11. Kilden til dette ryktet legger til at Samsung Galaxy S11 trolig også får et objektiv med 5x optisk zoom.

Ifølge en annen kilde vil standardkamerasensoren til Galaxy S11 være helt annerledes enn på alle tidligere Galaxy-telefoner fra S7 til S10. Det betyr ikke nødvendigvis at det blir en av sensorene som er nevnt ovenfor, men sjansen er stor.

Noe vi kanskje ikke får er et skjermintegrert kamera, selv om merker som Oppo og Xiaomi allerede tester ut denne teknologien. En kilde antyder at Samsung vil vente på at teknologien skal «modne» først. I mellomtiden får vi nøye oss med nålehullkameraer, selv om de kanskje blir enda mindre.

Samsung Galaxy S11 – spesifikasjoner og funksjoner

Når vi er inne på «teknologi Samsung har offentliggjort»: vi vet at selskapet har skapt en 12 GB Mobile DRAM. Denne gjør at telefonen leser minnet i høyere hastighet. Dermed er dette en klar kandidat for Galaxy S11.

Galaxy S11 kan også bli den første mobilen som får en 5 nm-brikke, ifølge Sina. Dette kan gi den et overtak på andre mobiler.

Og når vi snakker om brikken, som vi tror kommer til å bli en Snapdragon 865, er denne ytelsestestet med poengsummer som knuser alle andre telefoner. Trolig vil i hvert fall den amerikanske utgaven av telefonen gjøre bruk av denne brikken, så det er lovende.

En ikke like sannsynlig funksjon er at S11 vil kunne romme et spektrometer, et instrument som benyttes til å bestemme objekters kjemiske sammensetning. Samsung har patentert en telefonaktig enhet med akkurat denne funksjonen, så det er ikke umulig, men det virker likevel litt irrelevant og nisjepreget.

Ellers kan det være lurt å følge med i nyhetsbildet og ryktebørsen på noe som kalles «Picasso». Ifølge kilden Ice Universe er dette kodenavnet Samsung for tiden benytter for Galaxy S11.

Galaxy S11 R & D code: Picasso pic.twitter.com/AOtMq61RouMay 19, 2019

Vi kan også ta en kikk på Samsung Galaxy Note 10 for å finne inspirasjon til flere mulige spesifikasjoner og funksjoner. Det er for eksempel lite trolig at Galaxy S11 vil få en hodetelefonutgang, ettersom Samsung har kvittet seg med denne i nyeste versjon av Note. Den vil nok heller ikke få en Bixby-knapp.

Men vet å frigi plassen man tidligere brukte til lydutgang, kan Samsung potensielt gjøre batteriet større og/eller kroppen tynnere.

Men hva med dette ryktet? Kan hele Galaxy S-serien bli avsluttet, slik at Galaxy S11 aldri vil se dagens lys? Dette antydes av én kilde, i det de hevder at S11 og Galaxy Note 11 vil smeltes sammen til å skape Galaxy One. Dette vil i så fall bli en ny serie som kombinerer alle Samsungs førsteklasses funksjoner i én smarttelefon.

Men vi har også tidligere hørt mange rare påstander om Samsung-telefoner som har vist seg å være feilaktige. Ettersom de to seriene er såpass like, er det likevel ikke noe vi helt kan utelukke.

Samsung Galaxy 11: det vi ønsker oss

Selv om mange tidlige rykter har begynt å svirre, er det fortsatt lenge igjen til vi får se Samsung Galaxy S11. Også dette er gode nyheter, ettersom det gir Samsung god tid til å ta våre synspunkter til seg.

Så bare hør etter, Samsung! Her er det vi ønsker oss av Galaxy S11. Ikke skuff oss nå.

1. Bedre kameraspesifikasjoner

Samsung Galaxy S10 har tre kameraer på baksiden: standardutgaven med 12 MP, telelinsen på 12 MP, mens den tredje er ultravidvinkelen på 16 MP.

Disse tre linsene er noe vi vanligvis venter oss av en smarttelefon på kamerafronten. Men oppløsningen til hvert av dem er mye lavere enn på mange andre telefoner.

En mobil som Honor 20 Pro har et hovedkamera på 48 MP, noe som er et kraftig hopp fra 12 MP. Selv flere rimelige mobiler leveres med fire linser, der den fjerde gjerne er en time-of-flight- eller makro-sensor til nærbilder. For å holde seg konkurransedyktige i smarttelefonmarkedet må Samsung brette opp ermene med Galaxy S11.

Honor 20 Pro og dens fire kameraer. Foto: TechRadar

Vi har hørt at Samsung arbeider med et 64 MP-kamera til smarttelefoner, og at dette kan havne i Samsung Galaxy S11. Hvis dette er sant, vil Samsung feie konkurrentene av banen.

2. En 3,5 millimeters lydutgang

Hvis du klør deg i hodet og tenker at «Samsung Galaxy S10 har jo en 3,5 millimeters lydutgang», har du helt rett. Men det kan være den siste mobilen derfra som har det.

I nyere Galaxy-mobiler som Samsung Galaxy Note 10 og Galaxy A80 er lydutgangen borte. Dermed ser det ut til at Samsung gjør som mange andre telefonprodusenter når de kvitter seg med denne fysiske utgangen.

Men ettersom mange fremdeles bruker øreplugger uten Bluetooth-tilknytning, er dette egn egenskap vi ville ha gledet oss over å se på fremtidige telefoner fra Samsung. Særlig ettersom de da vil være et av de få eksklusive smarttelefonmerkene som fortsatt benytter dem.

3. Et annet kameraoppsett foran

Galaxy S10 var en av de første telefonene som kom med en «nålehullkamera» foran. Dette innebærer at frontkameraet ligger i et utstanset hull på innsiden av skjermen, oppe i hjørnet.

Galaxy S10 Plus og nålehullkameraet. Foto: TechRadar

I teorien er dette en nyttig egenskap, og en god erstatning for nedsenkningen på toppen. Men i praksis opptar nålehullet like mye plass, ettersom det er en porsjon av skjermen mellom kameraet og ytterkanten som ikke tas i bruk.

I tiden som kommer ser vi gjerne at Samsung Galaxy S11 kommer med en annen variant. Samsung har selv uttrykt ønsker om å kvitte seg med nålehullet til fordel for et skjermintegrert kamera, men det kan ennå være noen Samsung-telefoner igjen i rekken før vi kommer dit.

4. Større batterikapasitet

I Galaxy S10 sitter det et 3400 mAh-batteri. Og det er jo flott, men det finnes ikke håp om at dette skal holde ut to døgns bruk, særlig om du bruker telefonen mye.

Vi har et håp om at batteriet i Samsung Galaxy S11 vil overskride dette. Den er helt nødt til å få et større batteri for å kunne drive all den nye teknologien som skal inn i telefonen, men vi ønsker oss et virkelig hopp i kapasiteten, kanskje opp til 4000 mAh eller mer.

5. Flere farger

Galaxy S10 leveres i noen ulike farger, og de vanligste er prismehvit og svart. Men vi blir alltid glade av telefoner med livlige farger, og så langt har Samsung virket litt kjedelige.

Den livlige utgaven av Samsung Galaxy S10e. Foto: TechRadar

Vi ber ikke om de samme sprø bakgrunnsmønstrene Huawei og Honor bruker, men det ville likevel være fint om Samsung Galaxy S11 kunne bli lansert i litt flere fargevarianter.

Galaxy S10 har noen farger som bare er tilgjengelige i bestemte regioner, for eksempel grønn, rød eller gul. Hvis Samsung fra første øyeblikk gjorde disse variantene tilgjengelige samtlige regioner, ville vi satt mye større pris på designet.

6. 5G til en hyggelig pris

Vi venter oss at det kommer en Samsung Galaxy S11 5G. Man hadde jo tross alt Samsung Galaxy S10 5G. Og når vi kommer så langt som til lanseringen av S11, vil 5G være tilgjengelig langt flere steder.

Galaxy S10 5G er imidlertid enda større enn Galaxy S10 Plus, og dermed er den også skikkelig stor og dyr. For tiden er det ingen rimelige 5G-telefoner på markedet, men Samsung kunne virkelig ha fått et forsprang på konkurrentene hvis Galaxy S11 eller Galaxy S11e hadde en lav pris og dessuten kunne kjøre 5G.