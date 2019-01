Samsung Galaxy S10: lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Vi nærmer oss lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S10, der den offisielle begivenheten er lagt til neste måned i San Francisco.

Men du må ikke vente helt til lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S10, den 20. februar. Lekkasjer om nye Galaxy S10 har trolig gitt oss et tidlig innblikk i hvordan Samsungs smarttelefon anno 2019 vil se ut.

Samsung Galaxy S10 ser ut til å skulle bli en mer omfattende oppgradering sammenlignet med fjorårets relativt ordinære løft i spesifikasjonene fra Galaxy S8 til Galaxy S9 . Det er nok til å friste alle som har ventet på det neste store for endelig å oppgradere seg på Samsung-fronten.

Den ryktes å ha en fristende, heldekkende skjerm med mindre ytterkant øverst. Og ikke nok med det. Den har kanskje også et forovervendt hullkamera integrert i skjermens øvre høyre hjørne.

Vi kan også få oppleve at Samsung integrerer fingeravtrykksleseren i skjermen, og at de er først ute med å lansere en telefon med Snapdragon 855 -brikken (i USA, i det minste).

Samsung Galaxy S10: spesifikasjoner Slik ser spesifikasjonene for Galaxy S10 ut , basert det vi har plukket opp av rykter og lekkasjer så langt.

Skjermstørrelse: 6,1 tommer

Skjermoppløsning: 1440 x 3040

Skjermproporsjoner: 19:9

Baksidekameraer: 12 MP, 16 MP, 13 MP

Frontkamera: dobbeltkamera

Brikkesett: Exynos 9820/Snapdragon 855

RAM: 8 GB/12 GB

Lagringsplass: 128 GB - 1 TB

OS: Android 9 Pie

Vi venter også å få se en større Samsung Galaxy S10 Plus

Du vil sannsynligvis få noen flere valgmuligheter denne gangen. Samsung Galaxy S10 får trolig selskap av Samsung Galaxy S10+ , og kanskje til og med Galaxy S10 Lite eller S10 E, en «lett» utgave av den nye smarttelefonen som nok er ment å utfordre iPhone XR .

Det virker kanskje som litt mye på én gang? Det er nesten en måned igjen, og det vil bli enda flere lekkasjer å fordøye. Tross alt representerer Galaxy S10 Samsungs tiårsjubileum på Android-markedet. De har ertet oss med et par overraskelser til februarlanseringen. Her er det vi vet så langt.

Rett på sak

Hva er dette? Samsungs neste Galaxy S-flaggskip.

Samsungs neste Galaxy S-flaggskip. Når kommer den? Lanseringsbegivenheten den 20. februar, med levering kort etter.

Lanseringsbegivenheten den 20. februar, med levering kort etter. Hva vil den koste? Den blir nok veldig dyr

Samsung Galaxy S10 – lanseringsdato

De heteste nyhetene:

Lanseringsbegivenheten for Samsung Galaxy S10 er den 20. februar

Kan komme i butikkene den 8. mars

Lanseringen av Samsung Galaxy S10 er bekreftet til onsdag den 20. februar, noe som innebærer at vi vil se denne smarttelefonen noen dager før MWC 2019, som finner sted i perioden 25-28. februar.

Samsung har selv avslørt datoen, sammen med klokkeslett og sted: Galaxy S10 vil bli avduket kl. 11 lokal tid i Bill Graham Civic Auditorium i San Francisco.

Vi har hørt rykter om denne datoen tidligere, så det er ikke en fullstendig overraskelse, selv om enkelte rykter har formidlet andre datoer.

Men dette handler om selve lanseringen – og S10 kommer nok ikke for salg før en uke eller to etterpå. Et rykte peker på salgsdatoen 8. mars i Sør-Korea, og vi regner med å få se den i andre land på eller rundt den samme datoen.

Og det gjelder de tre hovedmodellene S10, S10 Lite og S10+. Dessuten legger vår kilde til at 5G-utgaven av S10 som kanskje blir hetende Galaxy S10 X, vil komme i butikkene den 29. mars.

Samsungs neste S-modell kommer tidlig i 2019

Samsung Galaxy S10 – pris

De heteste lekkasjene:

Prisen på Samsung Galaxy S10 ventes å bli høyere

Når S10 kommer for salg, ventes den å koste en hel del, noe som særlig gjelder de mer avanserte modellene, mens den enkleste utgaven nok får en mer overkommelig (men likevel høy) pris.

Et prisrykte oppgir prisen for den rimeligste modellen, Galaxy S10 Lite, til $650-$750 (5550 - 6400 kr, mens et annet rykte angir prisen for Samsung Galaxy S10 til £799 (6850 kr) for 128 GB-varianten og £999 (8550) for 512 GB-utgaven. Husk bare at dollarpriser gjerne må ganges med 10 for at vi skal få noe som vil ligne på den norske prisen, så den dyreste utgaven av S10 kan nok komme til å strekke seg opp mot 10.000 kr, mens den rimeligere eventuelt kan lande rundt 8000 kr basert på disse tallene.

En annen kilde hevder at den avanserte 5G-modellen vil koste mellom 1,6 og 1,8 millioner koreanske won eller rundt 12.250 - 13.800 kr.

Samsung Galaxy S10 vs S10+ vs S10 Lite

Samsung Galaxy S10 - Standardflaggskipet fra Samsung

- Standardflaggskipet fra Samsung Samsung Galaxy S10+ - større skjerm og trolig bedre kameraer

- større skjerm og trolig bedre kameraer Samsung Galaxy S10 Lite - en rimeligere, mindre og mindre kraftig modell

Samsung Galaxy S10 kommer neppe alene, og man regner med at det kommer en mobiltrio ved selskapets neste Unpacked-begivenhet.

Mens vi er blitt vant til at et par toppmodeller fra Samsung lanseres sammen hvert år, så langt tilbake som med Galaxy S6 i 2015, og denne gangen peker lekkasjene om Galaxy S10 på en lansering av tre eller flere telefoner.

Man får Samsung Galaxy S10, som vi går i detalj om her, sammen med Samsung Galaxy S10+ og en ny variant med Galaxy S10 Lite – en mindre telefon med lavere oppløsning og noe mindre kraft, til noe vi håper er en rimeligere pris. Et nylig rykte antyder at S10 Lite vil komme med benevnelsen Galaxy S10 E, men ikke alle er enige i dette.

Men vent, vi kan også få se en fjerde mobil i Galaxy S10-serien, ettersom ryktene om en 5G-utgave med stor skjerm har begynt å hope seg opp. Og naturligvis vil Samsungs fristelse ved lanseringsbegivenheten være planene om deres foldbare telefon.

Samsung Galaxy S10 – design og skjerm

De heteste lekkasjene:

Tre ulike skjermstørrelser

En kameraåpning i skjermen

Størrelsesforhold 19:9 og oppløsning på 1440 x 3040

Det første angivelige fotografiet av Samsung Galaxy kom ved inngangen til 2019, og det viser en mer utstrakt, heldekkende skjerm, der ytterkanten i toppen har veket plass for et knøttlite frontkamera innkapslet øverst i høyre hjørne av skjermen.

Dette er er Samsungs svar på den nedsenkede utfresningen, og du kan regne med at selskapet vil komme med et snedig navn på det svarte hullet som bryter opp dens Infinity Display.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59KlnJanuary 3, 2019

Evan Blass lekket også bildet du ser nedenfor, der du ser tre Galaxy S10-telefoner – S10E, S10 og S10+, i gjennomsiktige deksler. Du ser et dobbelt kamera på den billigste modellen, S10E, og trippelkameraer på de to andre.

Det ser også ut til at S10+ har et dobbelt frontkamera – legg merke til det brede nålehullet i skjermen – og det ser ut til at alle de tre telefonene vil ha fingeravtrykksleserne integrert i skjermen.

Samsung Galaxy S10-lekkasje (credit: Evan Blass)

Vi har nå også fått se en gjengivelse fra Samsung selv, som trolig viser denne telefonen. Du kan se denne nedenfor. Og legg merke til den krummede skjermen, den smale ytterkanten og nålehullskameraet.

Denne ble publisert i en artikkel på Samsung Newsroom, før den raskt ble erstattet av et mer generisk bilde, noe som antyder at postingen kan ha skjedd ved et uhell.

Dette kan være en utilsiktet gjengivelse av Samsung Galaxy S10 (Kilde: Reddit / qgtx)

Disse lekkasjene stemmer overens med tidligere gjengivelser av dekslene , der man også ser litt av telefonen. Du ser dem nedenfor, og der vil du oppdage at det er en åpning i øvre venstre hjørne av skjermen, til et enkeltstående kamera, mens det på baksiden er tre kameraer. Baksiden ser ut til å være av glass, mens rammen er trolig er i metall.

Du kan også se den ved siden av Samsung Galaxy S10 Lite (som har et tilsvarende design), samt S10+, der du får flere kameraer.

Image 1 of 2 Kilde: GSMArena / MobileFun Image 2 of 2 Kilde: GSMArena / MobileFun

Vi har også tatt en nærmere kikk på Samsung Galaxy S10+, takket være noen lekkede gjengivelser du kan se nedenfor.

Gjengivelsene stammer fra en ganske pålitelig kilde (@OnLeaks), og viser en mobil med et vinklet design av Galaxy Note-typen, men langt viktigere er det at det har en kameraåpning i skjermen.

Dette er en ny idé for Samsungs del, og utstansingen er større en du kunne ha ventet deg, ettersom det rommer to kameraer. Men i det minste er ytterkanten rundt skjermen tynn.

Baksiden på Galaxy S10+ som vises her har at kvadruppelt kamera arrangert horisontalt, og vises i både svart og «Ice Blue». Merk deg at de opprinnelige gjengivelsene som viste et trippelkamera og større ytterkant ble lekket, men disse var tydeligvis feilaktige.

Blant de andre detaljene i bildet er en 3,5 millimeters lydutgang, og det ser ut som om telefonens bakside er av glass og innfatningen i metall. Dimensjonene ser ut til å være 175,5 x 75,0 x 7,8 millimeter, som forhøyes til 9 millimeter der kameraet buler ut.

Image 1 of 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Image 2 of 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Image 3 of 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Image 4 of 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles

Nå kan vi også ha sett fotografier av Samsung Galaxy S10+, noe du ser nedenfor. To lekkede bilder viser begge mobiler med to baksidekameraer, men fargen på kamerablokken og kanskje også linsenes størrelse er ulike.

Det kan bety at bare ett av bildene er sannferdige, eller at vi ser standardutgaven Samsung Galaxy S10 i det ene og Galaxy S10+ i det andre.

Uansett, om vi ser bort fra kameraene et øyeblikk, ser baksiden lik ut på begge mobilene, med svakt buede kanter og noe som ser ut som en glasskonstruksjon.

Et annet bilde (også nedenfor) viser den mulige fronten til S10+, med nedsenkning i hjørnet og det hele.

Image 1 of 2 Kilde: SlashGear / Weibo Image 2 of 2 Kilde: SlashLeaks

Vi tar gjerne alt dette med en klype salt, og siden dette handler om Plus-modellen, er det nok ikke helt representativt for standardutgaven av S10, men de ser trolig temmelig like ut, og ifølge Samsungs egen forretningsdirektør, D. J. Koh, vil Samsung Galaxy S10 få noen «svært betydelige» endringer i designet, og leveres i noen «fantastiske» farger.

En lekkasje fra OnLeaks antyder at disse fargene kan være svart, grå, blå, rød, grønn og gul, mens ved kunngjøring av ny programvare kan Samsung ha hintet om at telefonen skal leveres i sølv, grønn, svart, blå og rosa, og vil få en 3,5 millimeters lydutgang.

Samtidig oppgir en annen kilde at standardversjonen og S10+ vil leveres i hvitt, svart, grønt og blått, mens Galaxy S10 Lite i tillegg skal leveres i gult. Dette er noen vi har hørt flere ganger nå, sammen med en antydning om at overflaten vil bli glinsende.

Vil Samsung Galaxy S10 bli en foldbar telefon?

Noe du ikke skal vente deg, er en foldbar telefon. I det minste ikke fra flaggskipet Samsung Galaxy S10.

Konseptet Infinity Flex Display ble vist frem av Samsung den 7. november 2018, og det kom tydelig frem at den foldbare telefonen er akkurat det: et konsept.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Samsung kan imidlertid lansere en foldbar variant av Galaxy S10, og den lenge etterlengtede Samsung Galaxy X skal også etter ryktene bli lansert i 2019.

Om navnet endres, slik at det passer bedre med Galaxy S10-navnet gjenstår å se, men dette er det nærmeste vi har vært en foldbar telefon.

En foldbar skjerm er helt opplagt det neste store steget for Samsung, men man begynner fra bunnen av, med en tykk innfatning, ifølge den mystiske prototypen vi så under Samsung Developers Conference.

Samsung Galaxy S10 – biometrisk sikkerhet

De heteste lekkasjene:

En skjermintegrert fingeravtrykkleser

En forbedret 3D-leser av ansikter

Et rykte vi har sett dukke opp mange ganger er at det vil integreres en fingeravtrykksleser i skjermen.

Dette vil passe godt med det heldekkende skjermdesignet som det antas at telefonen vil få, slik at Galaxy S10 vil følge i fotsporene etter mobiler som OnePlus 6T og Huawei Mate 20 Pro.

Det nyeste og beste beviset på dette er kode vi finner i Samsung Pay-appen, der det både nevnes en skjermintegrert fingeravtrykkleser og Galaxy S10 (med et kodenavn). Den nevnes fordi tilstedeværelsen av en slik leser vil innebære å flytte «betalingsflytvinduet» høyere opp på skjermen, slik at det ikke blokkeres av leseren.

Men det finnes dessuten mange flere beviser på en skjermintegrert fingeravtrykkleser. For eksempel hevder en melding at den vil gjøre bruk av en ultrasonisk Qualcomm-leser, og at Samsung har følt seg presset til å implementere en slik på grunn av at både Vivo og Huawei har telefoner der slike lesere er integrert.

Den pålitelige kilden Evan Blass har også snakket om en ultrasonisk leser, og mange ulike kilder som har snakket med The Bell har også sagt det samme, og tilføyet at Samsung er ute etter å kvitte seg med irisskanner-teknologien og innføre en forbedret 3D-skanner for ansikter – ganske lik den man finner på iPhone X.

Vi har hørt noe lignende fra sørkoreanske medier, men det antydes at den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren vil bli den eneste hovedmåten å åpne Samsung Galaxy S10 på. Uansett ser det ut til at irisskanneren vil bli droppet.

Et tidligere rykte fortalte også om en skjermintegrert leser, og der ble det nevnt at selv om en slik teknologi ikke ville være klar i tide til Samsung Galaxy Note 9, ville den kunne komme en gang til neste år, noe som gjør Samsung Galaxy S10 til en sannsynlig kandidat for denne implementeringen.

Samsung vil trolig integrere leseren i skjermen

Vi har også en idé om hvorfor det tok så lang tid å gjøre den klar. Dette er angivelig fordi Samsung benytter en ultrasonisk leser, og ikke en optisk variant. Sistnevnte kunne ha vært implementert for flere år siden, men skal ikke ha fungert godt nok før nå.

Og mer spesifikt skal Samsung ta i bruk en tredjegenerasjons ultralydsleser fra Qualcomm. Denne generasjonen er temmelig nylig blitt kunngjort, og ennå ikke tatt i bruk på en telefon, men det kan innebære at Samsungs skjermintegrerte leser er den beste som vil finnes på en telefon, uansett type.

En annen nyere melding har tilføyet at selv om de to beste modellene av Samsung Galaxy S10 antagelig vil få en ultralydsleser, vil den enkleste modellen få en optisk variant. Den vesentlige forskjellen er at ultralydsvarianten kan kartlegge fingeravtrykket ditt i 3D, noe som gjør den mer presis en den optiske 2D-varianten.

Dette motstrider imidlertid et annet rykte, som hevder at den enkleste utgaven (den som har fått kodenavnet «Beyond 0»), vi få en side-montert fingeravtrykksleser i stedet for at den integreres i skjermen. Vi har hørt flere ganger at den enkleste varianten ikke vil få en leser integrert i skjermen.

De to andre modellene, som tydeligvis har fått kodenavnene «Beyond 1» og «Beyond 2», ser ut til å få skjermintegrerte fingeravtrykklesere.

Men Samsung kan gå enda lengre og også legge høyttalerne i skjermen, ettersom en slik skjerm akkurat er blitt vist frem av Samsung Display, ifølge OLED Info.

Og telefonhøyttaleren kan også havne i skjermen, ettersom Samsung sies å planlegge «en lydavgivende skjerm» for bruk i telefoner tidlig neste år, og denne teknologien er allerede blitt demonstrert på en teknologimesse.

Når alt dette kombineres, kan man få et design nesten helt uten synlige ytterkanter, som det man ser i noen av bildene over.

Samsung Galaxy S10 – kamera

De heteste lekkasjene:

Et dobbelt, trippelt eller kvadruppelt baksidekamera

Linser på 12 MP, 13 MP og 16MP

Et dobbelt frontkamera

En analytiker regner med at Samsung vurderer et trippelkamera til Galaxy S10, sammen med en 3D-sensor til innhold i utvidet virkelighet.

Rykter blant analytikere er ikke alltid like pålitelige, men det lyder fornyftig om Samsung har tenkt å ta opp kampen mot Huawei P20 Pro og en telefon det går rykter om, nemlig iPhone med trippelkamera.

Et annet rykte vi også har hørt på nytt, er fra en kilde som hevder at den enkleste modellen av Galaxy S10 kanskje bare får et enkeltkamera, mens modellen i midten får dobbeltkamera, mens den største (og dyreste) versjonen av Samsung Galaxy S10 vil få et trippelkamera.

Tre kameraer kan være bedre enn to

Nylig har vi fått høre flere detaljer om de mulige spesifikasjonene for trippelkameraet, der det ser ut til å skulle bestå av en vidvinkellinse på 12 MP, en supervidvinkel på 16 MP og en telelinse på 13 MP.

En enda nyere melding gjentar disse kameraspesifikasjonene, men legger til at varianten på 12 MP får en linse med variabel blenderåpning på f/1,5-f/2,4, akkurat som kameraet på Samsung Galaxy S9, mens utgaven med 16 MP vil få en blenderåpning på f/1,9 og et synsfelt på 123°, og linsen med 13 MP får en blenderåpning på f/2,4.

Et annet sted uttrykker kilden Evan Blass forventninger om et trippelkamera med én vidvinkellinse, én telelinse og én standardlinse.

De nyeste ryktene av alle hevder at S10 Lite og standardutgaven S10 vil få doble kameraer (med en 16 MP ultravidvinkel med f/1,9 og en 12 MP standardlinse med variabel blenderåpning). Imidlertid hevder en annen kilde at standardutgaven av Galaxy S10 vil få et trippelkamera.

Alle, eller noen av, S10-modellene kan også få et dobbelt frontkamera, ifølge en melding, og i så fall får toppmodellen i alt fem objektiver. Det er uvisst hva den ekstra frontlinsen vil være til for, men den vil kanskje bidra til å forbedre funksjonen med ansiktsgjenkjennelse for å låse opp telefonen, om ikke annet.

Det er et rykte vi har hørt igjen, der kilder i Sør-Korea sier at toppmodellen av S10 vil få to frontkameraer og tre på baksiden (en vidvinkellinse på 12 MP, en supervidvinkel på 16 MP og en telelinse med 13 MP).

De legger til at standardversjonen vil få to kameraer foran og to bak, og at den enkleste modellen vil få ett foran og ett bak. De nevner også en 5G-mobil med seks kameraer, noe vi også har hørt om tidligere, men det er uklart hvorvidt det her er snakk om en S10-modell, eller noe annet.

Når det er sagt, viser gjengivelsene av Galaxy S10+ ovenfor seks linser, så det kan vise seg å være korrekt. Uansett vil trolig standardutgaven av S10 få enten to eller tre linser.

Samsung Galaxy S10 – batteri

De heteste lekkasjene:

Standard S10 kan få et 3500 mAh-batteri

S10 Lite kan få et på 3100 mAh, S10+ et på 4000 mAh

5G Galaxy S10 kan få et batteri på 5000 mAh

Et batterirykte røper mulige størrelser for batteriene til Samsung Galaxy S10, S10+ og S10 Lite.

I bildet nedenfor han du se deksler som tydeligvis er laget for tre telefoner, sammen med skjermstørrelser som det har gått rykter om tidligere, og det står også tall som kan se ut som batteriangivelser.

Uansett, hvis de stemmer, får Samsung Galaxy S10 et batteri på 3500 mAh, Galaxy S10+ et på 4000 mAh og Samsung Galaxy S10 Lite får et på 3100 mAh.

Kilde: @UniverseIce

Disse batteristørrelsene har det svirret rykter om mer enn én gang, så de kan godt vise seg å stemme.

Vi har dessuten fra en annen kilde at den omtalte 5G Samsung Galaxy S10 kan få det største batteriet av dem alle, med 5000 mAh.

Samsung Galaxy S10 kan trolig dra nytte av økte hastigheter for trådløs lading, og det er meldt om koblinger mellom den kommende toppmodellen og den trådløse Quick Charge 2.0.

Samsung Galaxy S10 – ytelse

De heteste lekkasjene:

Exynos 9820- eller Snapdragon 855-brikke

6 GB eller 8 GB RAM

128 GB til 1 TB lagringsplass

Vi har også fått et inntrykk av hva som vil forsyne Samsung Galaxy S10 med kraft, ettersom Samsung har kunngjort Exynos 9820, som trolig vil bli telefonens motor i de fleste land, med unntak av USA.

Denne åttekjerners brikken er bygget på en 8 nm base. Det gjør den mindre enn Exynos 9810, på 10 nm, som du finner i Galaxy S9, og med den størrelsesreduksjonen kommer en 10 prosent reduksjon i energiforbruk.

Exynos 9820 gir dessuten opptil 20 prosent høyere enkeltkjerneytelse, opptil 40 prosent energieffektivitet, og opptil 15 prosent bedre multikjerneytelse sammenlignet med Exynos 9810.

Gamere vil imidlertid kunne oppleve en enda større forbedring, ettersom grafikkbrikken yter opptil 40 prosent bedre, og er opptil 35 prosent mer energieffektivt.

Exynos 9820 har dessuten en integrert NPU (nevral prosesseringsenhet), som gjør at AI-relaterte oppgaver kan utføres opptil syv ganger raskere enn med 9810.

Det støtter også videoinnspilling på opptil 8K ved 30 fps, spiller av med en oppløsning på opptil 3840 x 2400 eller 4096 x 2160, enkeltlinsekameraer opptil 22 MP, eller dobbeltkameraer opptil 16 MP. Det betyr ikke nødvendigvis ar S10 vil ha disse spesifikasjonene.

Når det gjelder mobile nedlastningshastigheter, kan disse nå 2 Gbps, selv om brikken ikke later til å støtte 5G. Når det er sagt, ryktes det å skulle komme en versjon av Galaxy S10 som støtter 5G, så den må antagelig utstyres med en annen brikke.

Vi har sett resultater fra en ytelsestest som trolig har tatt for seg en Galaxy S10-modell drevet av en Exynos 9820, og den har en høy poengsum, men ikke på det nivået vi hadde håpet. Den slår de fleste Android-telefonene, men legger seg lavere enn de nyeste iPhone-modellene, og lavere enn en test av Snapdragon 855.

En annen ytelsestest har også nådd overflaten, i regi av AnTuTu, som også viser at Exynos-brikken får bank av Snapdragon 855. Og når vi snakker om sola …

Er man i USA, får man trolig tak i den nylig kunngjorte Snapdragon 855. Dette er en 7 nm-brikke, som både er mindre, og trolig kraftigere og mer effektiv enn Snapdragon 845, som man finner i mange av toppmodellene fra 2018. Den er dessuten mindre enn Exynos 9820.

Qualcomm hevder at de også tilbyr den doble ytelsen i forhold til en annen 7 nm-brikke (de nevner ikke navn), noe som enten kan bety den Apple benytter i sin iPhone XS-serie, eller den i Huaweis Mate 20-mobiler.

Brikken støtter dessuten 5G, og har en egen chip som tar seg av behandling av bilde og video. Denne kalles en «datasyns-bildesignalprosessor», og det er den første i verden.

En tidlig lekket ytelsestest for brikken viste at den slo andre smarttelefonbrikker med hensyn til kraft, inkludert A12 Bionic i iPhone XS og Exynos 9820-testen vi nevner ovenfor.

RAM-avdelingen kan også bli vesentlig oppgradert, ettersom Samsung har kunngjort at de har en brikke med 8 GB RAM bygget på en 10nm-base. Selv om dette ikke er bekreftet for Galaxy S10, har den en overføringshastighet som er 1,5 ganger raskere enn for de nåværende toppmodellenes RAM-brikker, og den kan dessuten redusere energiforbruket med opptil 30 prosent.

I en underlig melding antydes det at telefonen også kan få 12 GB RAM, og dette ryktet har vi nå hørt for andre gang, men det virker overdrevent, så vi heller til å tro det førstnevnte, om en 8 GB RAM-brikke. Denne er trolig reservert for S10+-modellen, om den kommer nå i det hele tatt.

Selv Samsung Galaxy S10 Lite kan få spesifikasjoner på toppnivå, og et rykte nevner at den får samme brikkesett som resten av serien. Dette støttes av en ytelsestest som later til å vise denne modellen utstyrt med en Snapdragon 855-brikke og 6 GB RAM, selv om resultatene er nedslående. Dette kan imidlertid også handle om at programvaren ennå ikke er optimalisert.

Den innebygde lagringen kan også være raskere i S10, ettersom Samsung skal i gang med å bruke UFS 3.0-lagring tidlig i 2019. Denne er sannsynligvis dobbelt så rask som nåværende lagringsmoduler for mobiltelefoner, og den tar opp mindre plass, slik at det er mer rom for andre komponenter.

Dessuten er den minste størrelsen den vil produseres i være 128 GB, så hvis S10 bruker denne, vil alle modellene ha minimum 128 GB lagringsplass. Et par meldinger hevder også at telefonen kan få så mye som 1 TB langringsplass, noe som i vesentlig grad vil overgå alle andre mobiler.

Uansett vil nok den enkleste S10-modellen få mer beskjedne spesifikasjoner, der en kilde hevder at den vil leveres med enten Snapdragon 845 eller 855, og et valg mellom 4 GB og 6 GB RAM og 64 GB eller 128 GB lagringsplass.

Fra annet hold har vi hørt at standardversjonen av Galaxy S10 skal få 6 GB RAM og 128 GB eller 256 GB lagringsplass, mens Galaxy S10 Lite får 4 GB RAM og 128 GB lagringsplass.

Når det gjelder brukergrensesnittet vi Samsung trolig benytte det nylig kunngjorte One UI, som et lag over Android. Og akkurat dette har det også gått rykter om.

Et rykte nevner også en AI-drevet «livsmønstermodus», som skal automatisere og justere egenskaper ved telefonen etter hvordan du bruker den.

Samsung Galaxy S10 - navnet

Vi har også hørt at Samsung kan finne på å gi serien et nytt navn, og at de vil lansere den nye modellen Samsung Galaxy X, og ikke Galaxy S10.

Det virker lite trolig, men Koh Dong-jin, lederen for Samsungs mobildivisjon, er blitt sitert på at «vi har tenkt på om vi trenger å opprettholde S-betegnelsen og nummersystemet», så det er jo mulig.

Ganske nylig har en lekkasje antydet at Samsung kan tenkes å gjenopplive betegnelsen «Edge», noe som skulle innebære at den nye mobilen vil bli lansert som Samsung Galaxy S10 Edge.

Det virker også lite trolig, ettersom «Edge»-skjermen betegnelsen henviste til er utgått blant Samsungs toppmodeller, så det virker lite fornuftig å legge den til på slutten av navnet Galaxy S10.