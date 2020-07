Samsung Galaxy Note 20 kommer antageligvis ikke til å fikse på et av de største problemene med Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20 og Note 20 Ultra skal etter planen lanseres 5. august, og de seneste ryktene vitner om at selskapet er i ferd med å implementere en måte å slå av og på dynamisk oppdateringsfrekvens på minst én av disse to enhetene.



Ifølge Ice Universe, en kilde til lekkasjer, skal Galaxy Note 20 Ultras nyeste firmware gi telefonen en adaptiv 120 Hz-funksjonalitet.



What betyr det? Det betyr at telefonen din automatisk klarer å bytte tilbake til vanlig 60 Hz oppdateringsfrekvens – hvilket bruker mindre strøm – når du tar i bruk enkelte apper som ikke i stor grad drar nytte av 120 Hz.

Dette er ikke spesielt ny funksjonalitet, vi har tidligere sett det på telefoner som OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro, men dette er første gang Samsung tilbyr noe lignende på sine telefoner.



Ice Universe har ikke noen informasjon om hvordan ting kommer til å ende opp på Galaxy Note 20, så det kan være at dette er ment som eksklusiv funksjonalitet som kun skal komme til den absolutte toppmodellen i serien, og den ovennevnte kilden har tidligere sagt at «standard»-enheten antageligvis kun har en 60 Hz-skjerm.

The latest firmware Galaxy Note20 Ultra has added an adaptive 120Hz option. But there is still no QHD+120Hz option. pic.twitter.com/VOf9Y5LoJWJuly 15, 2020

Så, hva er egentlig problemet?

Den samme artikkelen sier også at programvare ikke inkluderer valgmuligheter for å kunne bruke 120 Hz oppdateringsfrekvens når man bruker den høyeste oppløsningen skjermen klarer.



Det er med andre ord ingen mulighet for å kunne ta i bruk QHD-oppløsning – toppkvaliteten skjermen takler, hvilket mange ønsker å bruke – sammen med 120 Hz oppdateringsfrekvens. Man er nødt til å velge mellom enten bedre oppdateringsfrekvens, eller bedre oppløsning.



Andre produsenter har klart å tilby dette – for eksempel OnePlus 8-serien – så det er både synd og skam at Samsung ikke kommer til å inkludere dette i sine nye modeller.

Årsaken er antageligvis at man vil spare på strømmen, men mange vil foretrekke at eierne av Galaxy Note 20 selv får bestemme om man vil sløse med strømmen for å få det beste ut av skjermen.



Interessert i Samsung Galaxy Note 20? Nå er det ikke mange ukene igjen før lansering den 5. august, og denne vil finne sted under et nettbasert evenement hvor det er sannsynlig at vi også får se Galaxy Watch 3 eller Galaxy Tab S7.

