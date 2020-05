Samsung Galaxy Note 20: Lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Lanseringen av Samsung Galaxy Note 20 vil temmelig sikkert skje mot slutten av 2020, om vi ser på selskapets tidligere praksis. Etter lanseringen av Galaxy S20-telefonene er dette den neste spennende avdukingen vi venter oss fra Samsung.

Samsung Galaxy S20 er sammen med S20 Plus og S20 Ultra Samsungs første flaggskip i 2020. Vi venter oss at mye av teknologien vi fikk en smakebit av her også vil bli å se i Galaxy Note 20-telefonene.

I januar fikk vi også stifte bekjentskap med Samsung Galaxy Note 10 Lite. Denne billigversjonen av Galaxy Note 10 fra august ga oss den første muligheten til å få en rimelig telefon med en S Pen-pekepenn. Tidligere her dette privilegiet vært reservert for dem som kunne påspandert seg en toppmodell, men slik er det altså ikke lenger i de utvalgte delene av verden, for det meste Latin-Amerika, hvor Note 10 Lite er blitt lansert. Den fås også i Norge.

Den mulige eksistensen av Galaxy Note 20 Lite gir også Samsung muligheten til virkelig å skape en supermodell med «Plus»-utgaven. Den gan bli like stor som de 6,9 tommene til Galaxy S20 Ultra, eller kanskje enda større.

Før lanseringen av Samsung Galaxy S20 ventet vi at den ville bli kalt S11. På samme måte trodde vi at denne telefonen skulle nå navnet Note 11. Det virker ikke særlig sannsynlig nå. Likevel er det flere tidlige lekkasjer som omtaler telefonen som Note 11, men det er altså denne telefonen man har i tankene.

For å gi deg en idé om hva du kan vente deg av Samsung Galaxy Note 20 har vi samlet alle lekkasjene vi har kommet over så langt. Dessuten har vi satt opp en ønskeliste over hva vi gjerne vil at Samsung Galaxy Note 20 skal gi oss. Siden pekepennen er en så viktig del av telefonens identitet, ser vi gjerne at S Pen blir som en naturlig forlengelse av selve telefonen. Med mer fysisk styring overlatt til pekepennen, er det flere grunner til å hente den frem fra telefonen.

Siste nytt: Samsung Galaxy Note 20 kan ha blitt vist frem av Samsung selv – uten frontkamera. Dessuten ryktes den å bli utstyrt med en ny Exynos 992-brikke.

(Image credit: TechRadar)

Rett på sak

Hva er Samsung Galaxy Note 20? Den neste flaggskipmodellen fra Samsung, med pekepenn.

Den neste flaggskipmodellen fra Samsung, med pekepenn. Når lanseres Samsung Galaxy Note 20? Trolig i august 2020.

Trolig i august 2020. Hva vil Samsung Galaxy Note 20 koste? Kanskje rundt 11 000 kroner.

Samsung Galaxy Note 20 – lanseringsdato og pris

Ettersom tidligere telefoner i Note-serien er blitt lansert i august og september sine respektive år, venter vi en lansering av Samsung Galaxy Note 20 i august 2020. Dette har vi imidlertid ennå ikke fått noen rykter eller lekkasjer om.

Noe vi kan være sikre på, er at den kommer, og at den kommer i år. Ikke bare fordi Samsung alltid lanserer sine Note-modeller i en årlig syklus, men også fordi selskapet spesifikt har sagt at en ny Note kan ventes i 2020.

Note 10 ble lansert i Norge med en pris på rett i underkant av 10 000 kroner for den enkleste modellen. Det er gode grunner til å regne med at Note 20 vil ligge på samme nivå eller enda høyere. Den større modellen Note 10 Plus kostet i standardutgaven rundt 11 300 kroner, så vi venter oss et tilsvarende sprang for den uunngåelige Note 20 Plus. Dette prisskjemaet er blitt en standard for mobiltelefoner i toppsjiktet.

Trolig vil Samsungs toppmodeller leveres med 5G-kapasitet over hele linja. Brikken Snapdragon 865 ventes å bli motoren i de fleste Android-modellene i toppsjiktet i 2020, og Qualcomms nye brikke er knyttet til et 5G-modem.

5G-kapasiteten er noe som kan kjøre opp prisen på Note 20 ytterligere.

Burde jeg vente på Samsung Galaxy Note 20, eller heller kjøpe en Samsung Galaxy Note 10 til nedsatt pris nå?

Det er fortsatt omkring et halvt år til lanseringen av Samsung Galaxy Note 20. Hvis spådommen om en august-lansering slår til, burde du trolig slå til og kjøpe en Galaxy Note 10 eller Note 10 Plus på tilbudd hvis du skulle trenge en telefon med pekepenn med det aller første.

Et normalt år er denne ventetiden uansett lang, for eksempel hvis du skulle komme til å ødelegge telefonen og dermed trenge en erstatter umiddelbart. Det kan hende Apple forskyver sine lanseringsdatoer på grunn av koronaviruset. Dette vil vi gi beskjed om når vi vet mer.

Men hvis du uansett er på jakt etter en Android-telefon i toppklassen akkurat nå, burde du se etter Samsung Galaxy Note 10 eller den større og mer velutstyrte Samsung Galaxy Note 10 Plus.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Note 20 – lekkasjer og nyheter

Det er ennå flere måneder til Samsung Galaxy Note 20 lanseres, men det er likevel kommet noen potensielt avslørende lekkasjer som kan gi oss noen inntrykk av telefonen.

Telefonen skal angivelig leveres med den samme Snapdragon 865-brikken som fikk sin debut i Galaxy S20-serien. Dette virker fornuftig, ettersom de allerede har et Snapdragon X55-modem som gir 5G-tilkobling.

Når det er sagt, hevder en kilde at telefonen i stedet vil bli levert med Snapdragon 865 Plus-prosessor. Dette er basert på en lekket ytelsestest for enheten, der den oppnår en lavere poengsum enn iPhone 12. Fra andre kilder har vi imidlertid fått oppgitt at årets modell ikke vil få en Snapdragon 865 Plus-brikke.

I noen deler av verden kan man få en oppgradert brikke i form av Exynos 992. Samsung bruker ofte sine egne Exynos-prosessorer utenfor USA. Exynos 992 vil i så fall representere en liten oppgradering fra både Exynos 990, som ble brukt i Galaxy S20 i de fleste regioner, og fra Snapdragon 865.

Samtidig hevder en annen kilde at Samsung Galaxy Note 20 kan få et batteri på omkring 4000 mAh, en økning fra Galaxy Note 10 og dens batteri på 3500 mAh. Med den nye størrelsen havner den på nivå med Samsung Galaxy S20. Dermed kan trolig Galaxy Note 20 Plus få et enda større batteri.

Patenter røper dessuten at Note 20 kan få et spektrometer – en komponent som analyserer lysets frekvensmessige sammensetning. Selv om Changhong H2 var den første mobilen som var utstyrt med dette, vil Note 20 være den første som når et bredt marked med en slik komponent.

Note 20 vil også kunne romme et skjermintegrert frontkamera. Dette vil ligge innenfor en heldekkende skjerm, og ikke i et hakk eller et nålehull. Dette har kilder i bransjen fortalt den koreanske teknonettstedet The Elec. Påstanden støttes av den viktige Twitter-kilden @UniverseIce.

Samsung will launch an under display camera phone next year! not S11, not Fold 2October 17, 2019

Dette kan virke lite sannsynlig, men Samsung har sluppet en annonse som viser en Note-lignende telefon uten synlig kamera på fronten. Du kan se den på 55-sekundersmerket i videoen nedenfor.

Og dette er ikke den eneste gangen de har vist frem denne enheten. Selskapet har også postet et bilde på nettsidene sine som viser en mystisk telefon med det samme designet. Du kan se den avbildet nedenfor. Igjen er det ikke noe synlig frontkamera, noe som kan bety at dette er integrert i skjermen.

Det finnes naturligvis andre muligheter. Det kan hende den har et pop-up-kamera, og telefonen i bildet nedenfor kan også skjule et kamera i øvre venstre hjørne, som ligger i mørket. Dette kan det imidlertid ikke være snakk om i videoen ovenfor.

Noe som er like sannsynlig, er at det her er snakk om et generisk design, og at bildene ikke viser en virkelig telefon. Flere meldinger har antydet at den skjermintegrerte kamerateknologien ikke er klar ennå, og dermed tør vi ikke regne med at dette kommer allerede.

(Image credit: Sammobile)

Vi har også fått høre at Samsung Galaxy Note 20 kan få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og at skjermen skal bli «mer finjustert». Det sies ikke noe om hvilken modell denne forbedringen skjer i forhold til, men her siktes det nok til Galaxy S20.

Uansett kan dette bety mindre tapping av batteriet, eller at den automatiske oppdateringen er bedre tilpasset. Dette er vi fortsatt usikre på, og Twitter-meldingen var også ganske kryptisk i seg selv.

Denne skjermen kan få avrundet kant nederst, i tillegg til på sidene, ifølge et patent. Dermed kan denne modellen få et enda mykere preg enn Note 10.

Den enkleste utgaven av Samsung Galaxy Note 20 kan få en lagringsplass på bare 128 GB. I forrige serie var det ingen modell med denne lagringsplassen. Det antyder at serien kan omfatte en enda rimeligere modell. Kanskje en modell som blir en slags «Lite»-versjon (og kanskje den får «Lite» i navnet også)?

Et Samsung-patent som ble tatt like etter lanseringen av Samsung Galaxy 20 viser en telefon som er avrundet helt til baksiden av skroget, men med fysiske knapper som stikker frem fra skjermen. Kan dette være Galaxy Note 20? Det er vi usikre på. Det kan også være en telefon ment for lansering i 2021 (eller en modell som aldri vil bli å se på markedet), men vi håper likevel.

Og til sist har vi også sett et foldbart patent fra Samsung. Enheten ligner veldig på en Note 20, bortsett fra at den er foldbar, da. Dette kan antyde at Samsungs nye enhet med pekepenn kan foldes, men det er nok heller snakk om en Samsung Galaxy Fold 2. Den kan kanskje bli lansert på samme tid som Note 20-modellene, men da vil også den ha en pekepenn, i så fall.

Samsung Galaxy Note 20: Hva ønsker vi oss?

Ettersom vi ikke har hørt så mange rykter om Note 20, vil vi spekulere litt omkring hva vi ønsker oss av denne telefonen. Det dreier seg båe om forbedringer fra foregående årganger og nyvinnninger som ville gjøre den nye telefonen til noe helt spesielt.

1. En S Pen med større kapasitet

S Pen har vært det viktigste salgsargumentet for Note-serien. Denne pekepennen som ligger pent innkapslet langs telefonen gir en produktivitet i samme gate som Palm Pilot. Men med unntak av noen få nye funksjoner – en knapp som styrer kameralukkeren, et par halvhjertede gester – forblir S Pen først og fremst et skriveredskap.

(Image credit: Future)

Vi ser gjerne at S Pen heller utvikler seg til å bli en virkelig forlengelse av telefonen. Hvis de kan innføre én knapp, så hvorfor ikke et par til? Det hadde vært utrolig praktisk å ha telefonen i lommen eller satt opp til videovisning og bruke pekepennen til å fikle med volumjustering og medienavigasjon. Enda bedre ville det være om S Pen kunne brukes som en mer universell fjernkontroll på tvers av Samsungs mange enheter. Dermed kunne den erstatte en fireveis joystick som navigeringsverktøy. Alt vi vet så langt er at S Pen overhodet ikke har utnyttet sitt potensial.

2. «Billigflaggskipmodell»

Vi er store tilhengere av Samsung Galaxy S10e og standardmodellen av iPhone 11 og deres verdi som rimelige utgaver av flaggskipene i sine respektive serier. Vi skulle gjerne også se en rimeligere modell i Note-familien. Dette er ikke en sprø idé. Det ser ut til at det allerede er en Note 10 Lite i produksjon, hvos man skal tro denne lekkasjen.

(Image credit: Future)

Men hvis en Lite-versjon av neste Note likevel ikke er på trappene, ville det vært flott om dette skjedde med den etterfølgende modellrekken. Dette ville være en utmerket anledning til å spre S Pen til flere brukere, og dessuten til å leke litt mer med selve Note-designet. Seriens eldre modeller er elegante, brede, nettbrettaktige affærer, men hvorfor ikke plukke opp litt fra Google Pixel 4, og gi Lite-versjonen et litt heftig utseende?

3. Bedre kameraer, spesifikasjoner og så videre …

Som hvert eneste år tidligere håper vi at den nye modellen, og i dette tilfellet Note 20, blir bedre enn forgjengeren. Og siden de ofte ender opp med temmelig like kameraoppsett som forrige årgang av Galaxy S-serien, håper vi nå at forbedringene som er kommet i Galaxy S20 også videreføres til Note 20.

(Image credit: TechRadar)

Ryktene om at et kamera på 108 MP er på vei til S20 Plus vil være noe å se frem til i Note 20. Og mens vi er inne på det, tar vi gjerne også et batter i på 5000 mAh. Begge deler er gode forbedringer, og vi ser frem til den dagen når et batteri varer i mer enn to hele døgn. Særlig med den skjermintensive S Pen-funksjonaliteten.

En ting vi er temmelig sikre på, er at Note 20 vil få den samme Snapdragon 865-brikken som er på vei inn i alle toppmodellene av Android-telefoner i 2020. Vi har nylig testet den, og oppdaget at den utklasset Apples A13-brikke som du finner i iPhone 11-serien.

4. Sømløs skjerm

Selv om nålehullet er en stor forbedring fra skjermhakket, følger det likevel ulemper med det. Vi ville digget å se en skjerm som er fullstendig ubrutt. Det betyr trolig at frontkameraet integreres i skjermen, og det er akkurat dette en lekkasje antyder at vi vil få se.

(Image credit: Future)

Note 20 blir kanskje ikke den første telefonen med en slik nyvinning, men med tanke på dens posisjon som den mest elegante toppmodellen i Samsung-familien, ville vi gjerne sett en sømløs skjerm på et slikt stort brett av en telefon.

5. Billigere 5G

Galaxy Note 10 5G koster langt mer enn de samme modellene med 4G, selv om den bare er noen små hakk bedre innenfor kamera og spesifikasjoner. Dette gjør oppgraderingen til nettverkenes neste generasjon utilgjengelig for de fleste. Det ville vært flott om denne prisen kunne senkes. Punktum.

(Image credit: Samsung)

2020 blir trolig ikke det året da alle toppmodeller leveres med 5G-kapasitet som standard, men det blir utrolig mye vanskeligere å nå målet når alle 5G-modeller får et prispåslag på 50 % sammenlignet med 4G-modellen. Med tanke på at Note gjerne kommer ut mot slutten av året, kan Samsung likevel skaffe seg et forsprang gjennom å senke prisen for 5G-versjonen av Note 20. Og dermed også øke forskjellen til den kommende Galaxy S20.